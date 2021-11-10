Кому нужен нейропсихолог

Если же речь идет о проблемах взрослого человека, то это – неудачные попытки наладить отношения с людьми, возникающие страхи, комплексы, нарушения в поведении из-за черепно-мозговых травм, инсультов и нейрохирургических операций.

Нейропсихология – практическое направление науки. Оно возникло в середине прошлого века, его родоначальником считается А.Р. Лурия, советский ученый, врач, психолог, педагог. Александр Романович занимался восстановлением больных, получивших травмы головного мозга. Принципы работы головного мозга, открытые А.Р. Лурия в то время, лежат в основе современной нейропсихологии.

Главный её объект – эмоционально-волевая сфера человека, его эмоциональные и личностные проблемы и поведение. Она изучает связь психических процессов с разными участками головного мозга. Специалист (нейропсихолог) проводит специальную диагностику и на основе полученных данных составляет комплекс коррекционных упражнений, направленных на развитие отстающей или повреждённой психической функции.

Довольно наглядно, с демонстрацией томографических снимков головного мозга людей, испытывающих различного рода проблемы, связанные с когнитивной и эмоциональной сферой, рассказывает нейрохирург и нейропсихиатр Дэниэл Амен в книге «Измени свой мозг – изменится и возраст» (в прошлом году я уже писала о ней).

Суть методов нейропсихологической коррекции в том, чтобы активировать (восстановить) сразу несколько мозговых структур за счет регулярных занятий. Они, в свою очередь, приводят к образованию новых нейронных связей. А мы с вами уже давно знаем, что чем «гуще» эта самая сеть, тем активнее мозг – что у ребёнка, что у взрослого.

Если вы решите обратиться к детскому нейропсихологу, то, скорее всего, занятия с ним могут длиться от 20 минут до часа. Многое зависит от конкретного случая и возможностей детей. Иногда ребенок просто физически не может заниматься более 20 минут, так как это максимум для его ресурсов. Но запасы работоспособности можно постепенно увеличить.

Обычно на сеанс приглашают взрослых, чтобы они увидели, как нужно организовывать занятия, чтобы затем уже дома выполнять комплекс упражнений, рекомендованных специалистом. В среднем, необходимо посещать психолога 2-3 раза в неделю, а дома ежедневно повторять упражнения. Программа курса занимает от полугода до года, в зависимости от трудностей ребёнка.

К счастью, есть, например, книга, «Нейропсихология. Игры и упражнения», написанная И.И. Праведниковой для родителей, которые хотят помочь своему ребёнку. Она хороша тем, что по каждой проблеме дается список упражнений. К примеру: «грязь в тетради, сплошные исправление, плохой почерк» – №№ 15, 16, 17, 19, 37...

Проходим по ссылке и знакомимся с упражнением: рисование двумя руками для развития межполушарных взаимодействий. «Ребёнок рисует заданные рисунки двумя руками одновременно по образцу или устной инструкции взрослого. Стрелками указаны направления рисования для левой и правой рук».

Книга доступна для бесплатного скачивания. Достаточно просто набрать её название в поисковике.

Помимо требований регулярности занятий, нужно придерживаться еще и таких рекомендаций: сбалансированное питание, соблюдение режима сна-бодрствования, отдыха. Особенно это важно для проблемного ребенка: его не следует чрезмерно перегружать занятиями в секциях, кружках и т.д. У него должен быть хотя бы один день в неделю, когда он будет свободен, – советуют специалисты.



