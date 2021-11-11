Стадион "Локомотив" в г. Волхов

В 2018 году стадион «Локомотив» получил новую жизнь благодаря масштабной реконструкции.

Рубрики : Спорт     11 Nov 2021

Сегодня это комплекс из 8 спортивных площадок, предназначенных для занятий самыми разными видами спорта.

Проект #ЯМыСпорт реализуется на территории Ленинградской области.

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