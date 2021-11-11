Стадион "Локомотив" в г. Волхов

Сегодня это комплекс из 8
спортивных площадок, предназначенных для занятий самыми разными видами спорта.
Проект #ЯМыСпорт
реализуется на территории Ленинградской области.
В 2018 году стадион «Локомотив» получил новую жизнь благодаря масштабной реконструкции.
Сегодня это комплекс из 8
спортивных площадок, предназначенных для занятий самыми разными видами спорта.
Проект #ЯМыСпорт
реализуется на территории Ленинградской области.
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