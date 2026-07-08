Объявление о проведении торгов

1) ПАО «Банк ПСБ» (далее – ПСБ) объявлена продажа инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Спектр».

ПСБ выставит на аукцион 25 000,00000 шт. инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Спектр», обращенных в судебном порядке в доход Российской Федерации. Заявки на участие принимаются с 07 июля 2026 года по 13 июля 2026 года. Аукцион состоится 15 июля 2026 года на электронной площадке АО «Российский аукционный дом». Ссылка на ГИС Торги:

https://torgi.gov.ru/new/public/lots/lot/24000030990000000071_1

2) ПАО «Банк ПСБ» (далее – ПСБ) объявлена продажа долей уставного капитала ООО «Сфера», ООО «Ривер Сайт», доли уставного капитала ООО «Золотой ученик» и акций уставного капитала ОАО «Новомосковский Технопарк».

ПСБ выставит на аукцион доли в размере 100% уставного капитала ООО «Сфера», ООО «Ривер Сайт», доли в размере 80% уставного капитала ООО «Золотой ученик» и акций в размере 97,15% уставного капитала ОАО «Новомосковский Технопарк». Заявки на участие принимаются с 07 июля 2026 года по 13 июля 2026 года. Аукцион состоится 15 июля 2026 года на электронной площадке АО «Российский аукционный дом». Ссылка на ГИС Торги: