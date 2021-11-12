Пудостьская школа отмечает 50-летний юбилей

Предыстория Пудостьской школы

В 1945 году в поселке Мыза-Ивановка в небольшом двухэтажном здании открылась начальная школа, где работала Любовь Семеновна Иванова. В 1947 году к ней присоединились Алексей Никандрович и Антонина Григорьевна Павловы. В школе было четыре класса, занятия проходили в две смены.

В 1953 году начальную школу преобразовали в семилетнюю, а в 1955 году совхоз имени 18-го Партсъезда построил для школы новый дом, в котором разместились четыре класса. Электричество в здание еще не провели, а отопление было печным. Остальные классы занимались в частных домах и других помещениях. В 1955 году в школе под руководством Раисы Васильевны Барановой работали уже 11 учителей. В школу Мызы-Ивановки, которая стала восьмилетней, приходили учиться дети из близлежащих деревень - Пудости, Юля-Пурской, Сквориц, Кезелево, Вайлово. Для них в частном доме открыли интернат. В 1957 году к школе сделали пристройку трех классных комнат.

В 1965 году школе было передано одноэтажное здание инкубаторной станции, находящееся неподалеку от реки Ижора. После ремонта здесь разместились начальные классы. Через год школа была преобразована в среднюю. В 1967 году состоялся первый выпуск 10-го класса – 25 человек.

В 1968 году в школе работали уже 32 учителя, которые занимались образованием 540 учеников. Педагогам приходилось не просто – разрозненность классных помещений по поселку Мыза-Ивановка мешала учебному процессу, расстояние между некоторыми классами составляло до десяти минут ходьбы.

В 1970 году учителя и ученики узнали долгожданную новость о том, что Ленинградский областной совет принял решение о строительстве средней школы в поселке Пудость на территории птицефабрики «Скворицы». Директор птицефабрики, депутат Верховного Совета Серафима Ивановна Половинкина принимала непосредственное участие в строительстве.

Школа, рассчитанная на 960 учащихся, была полностью построена и принята Государственной комиссией 12 ноября 1971 года. А уже через три дня – 15 ноября 1971 года в новой школе состоялась первая торжественная линейка. Еще через несколько дней исполком Гатчинского районного совета принял решение переименовать Мыза-Ивановскую среднюю школу в Пу-достьскую среднюю школу.

Спасибо тем, кто у руля

На протяжении всей своей истории школа находилась в надежных руках ее руководителей.

Первым директором Пудостьской школы была Заслуженный учитель РСФСР, инициатор основания школьного музея Боевой славы, впоследствии председатель Совета ветеранов Пудостьского поселения Раиса Васильевна Баранова. После ее ухода на пенсию в 1978 году директором школы стал учитель математики Анатолий Павлович Лямин. В 1983 году этот пост заняла Маргарита Петровна Тихомирова, которая посвятила Пудостьской школе практически всю свою трудовую деятельность в качестве учителя, завуча, а потом и директора. С первого сентября 2000 года Пудостьскую школу возглавила ее выпускница Маричка Анатольевна Вишталюк.

С 2017 года и по сей день школой руководит Наталья Георгиевна Романова.

Во все времена школа славилась и своими педагогами. Многие из них являются выпускниками Пудостьской школы, тем самым обеспечивая преемственность поколений и традиций.

Пудостьская школа – для всестороннего развития детей

Вступив в XXI век, Пудостьская школа продолжает идти в ногу со временем. Одно из основополагающих направлений развития школы – спортивное воспитание школьников. Так, в 2010 году была открыта школа бокса Николая Валуева, которая активно привлекает подрастающее поколение к занятиям физической культурой и спортом. За последние три года, благодаря участию во многих программах по развитию спорта, в школе была произведена полная реконструкция спортивного зала, построены спортивный стадион и многофункциональные спортивные площадки. В 2013 году в школе открыли спортивный клуб «Новая волна», которым руководит заслуженный педагог, отличник народного просвещения Николай Андреечкин. Одна из главных заслуг спортивного клуба – абсолютная победа в первых Всероссийских сельских школьных играх в 2019 году среди 19-ти спортивных клубов из всех уголков России.

На протяжении всей истории существования школы большое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения, центром которого стал школьный музей Боевой славы, открытый еще в 1983 году. На сегодняшний день военно-патриотические традиции продолжают созданные в школе отряды Юнармии, которые являются призерами и победителями различных соревнований районного и областного уровней. Свой вклад в это направление вносит и родительская общественность.

В 2016 году ученики Пудостьской школы и фотограф Анна Никонорова, по совместительству являющаяся мамой двух учеников, создали совместный фотопроект «Живи и помни», посвященный событиям Великой Отечественной войны, который получил широкий резонанс на уровне всего Гатчинского района. Фотоработы были размещены в Музее истории города Гатчины, в помещении главного отделения «Почта России» на проспекте 25 Октября. В 2021 году в школе была открыта мемориальная доска в честь выпускника Мыза-Ивановской средней школы Виктора Анатольевича Мокрецова, геройски погибшего при исполнении интернационального воинского долга в республике Афганистан.

Ученики и учителя Пудостьской школы всегда славились своей активной жизненной позицией. В 2011 году на базе школы появилось волонтерское подростковое движение, давшее начало Молодежной региональной общественной организации «Делами.ру». Инициатором выступила директор школы Маричка Анатольевна Вишталюк. Вместе с учениками они реализовали крупные массовые проекты: «Мы – Россияне», «Ночной палаточный городок», «Догони себя», «Лидер», «Форум молодежи», «Мечтай, двигайся, свершай!» и многие другие. Один из лидеров волонтерского движения, выпускница школы Кристина Станкевич стала победителем Всероссийского конкурса «Доброволец России-2017» в номинации «Социальное волонтерство». В настоящее время эти традиции продолжает отряд волонтеров Пудостьской школы «Дела.миру».

С 2000 года в Пудостьской школе успешно развивается экологическое направление. В рамках «Школьной экологической инициативы» ребята под руководством педагога Анны Кирилловны Абрамушиной тесно сотрудничают с НИЦ «Курчатовский Институт» - ПИЯФ в рамках литературного и художественного творчества, научной деятельности. Ученики школы неоднократно становились победителями и призерами международной

БИОС-олимпиады.

Пожалуй, самым необычным направлением в работе Пудостьской школы является изучение японского языка и культуры страны восходящего солнца под руководством преподавателя Анны Николаевны Терехиной.

Пудостьская школа - единственная во всей Ленинградской области ежегодно принимает участие в программе международного обмена для старшеклассников между Россией и Японией (JREX), является организатором мероприятий в рамках международного фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге». Воспитанники школы принимают участие в конкурсе ораторского мастерства, фестивале «Японская осень в Санкт-Петербурге» и других тематических праздниках и встречах. Ученики школы успешно сдают международный экзамен по японскому языку (JLPT). Заслуги школы по популяризации культуры Японии были высоко оценены Генеральным консульством Японии в Санкт-Петербурге. Маричку Анатольевну Вишталюк и Анну Николаевну Терехину неоднократно приглашали на прием к Генеральному консулу Японии в Санкт-Петербурге в честь дня рождения Его Величества Императора Японии.

Школа растет вместе с учениками

Пудостьская школа, предоставляя широкий спектр возможностей для реализации своих талантов и способностей, поддерживает детей, которые демонстрируют высокий уровень достижений в различных направлениях. Так, с 2000 года в школе учреждено звание «Достояние года», которое вручается в номинациях «Интеллектуальные достижения», «Творческие достижения», «Спортивные достижения», «Активная общественная деятельность». С 2017 года эта традиция вышла на новый уровень развития – в результате конкурса в школе был реализован ученический проект «Аллея Звезд».

В 2021 году в учебном учреждении открылся Центр образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» для создания цифровой образовательной среды. Кроме этого, Пудостьская школа вошла в топ-300 активных школ России по реализации школьной цифровой платформы в рамках проекта «СберКласс» благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

- Время идет, школа меняется, но бережно хранит свои традиции, заложенные еще со дня своего основания. За 50 лет существования Пудостьская школа объединила уже несколько поколений всего поселения и по праву заслужила уважение его жителей. Мы помним прошлое, уважаем и чтим традиции наших предшественников, учимся находить общий язык с современной молодежью и с уверенностью смотрим в будущее, - говорит директор Пудостьской школы Наталья Романова.





Фото из архивов Пудостьской школы