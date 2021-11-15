Гатчинский «Зверинец»: вход с собаками разрешён

Василий Панкратов объяснил разницу между «Орловкой»
и «Зверинцем» – это не одно и то же, и заверил, что закрывать для свободного
посещения не будут ни то, ни другое.
- Исторически это два объекта, – пояснил Василий
Юрьевич. – Зверинец заканчивается там, где начинается аллея, ведущая от
вертолетной площадки к ПИЯФу. Эта аллея – граница «Зверинца», вдоль нее мы
поставим ограждение.
- Зачем нужно
это ограждение?
- Раньше «Зверинец» не являлся частью музея,
фактически, это был бесхозный объект. Теперь «Зверинец» – часть памятника
культурного наследия, это объект особой охраны. И все, что происходит на
территории «Зверинца», лежит в зоне ответственности музея. То есть музей
заповедник отвечает за все, что там происходит. Например, раньше за пал травы
не отвечал никто – теперь, в случае чего, платит ГМЗ. Отвечать за территорию,
не имеющую ограждения, бессмысленно. Будет оно или нет, зависит от
финансирования. Как только появятся деньги, будем ставить какую-то часть
забора. Иначе мы не можем с этой территорией работать.
В «Зверинце» уже идут колоссальные работы. Мы
восстановили часть дороги от Зверинских ворот, Пильная уже в очень хорошем
состоянии.
Василий Юрьевич заверил, что, несмотря на
ограждение, вход в «Зверинец» останется беспрепятственным для всех. Не будет ни
билетов, ни турникетов. Основные входы сохранятся. Калитки сделают у
«Торжества», у Куракиной дороги, где березовая аллея. Въезд для машин и
промежуточные входы закроют. Об оплате речь вообще не идет.
- Зверинец платным не будет никогда, – заявил
Василий Панкратов. – Это будет садово-парковая территория, но поскольку раньше
она была охотничьей, наша задача лишь восстановить сеть дорог, мосты и каким-то
образом привести в порядок лесные массивы, чтобы они не умирали. Сейчас лес в
«Зверинце» в катастрофическом состоянии.
Спортсменов, обиженных на то, что летом им не дали
провести лыжные соревнования, Василий Панкратов успокоил: спортивные состязания
как проводились в «Зверинце», так и будут проводиться:
- Спортом у нас занимается огромное количество людей
– пожалуйста, бегайте, занимайтесь скандинавской ходьбой, катайтесь на лыжах и
велосипедах. Но любое массовое мероприятие на территории музея становится
мероприятием музея. Запрещать спортивные соревнования мы не будем – мы просто
обозначим их число. Потому что мы ответственны за эту территорию. Со
спорткомитетом есть полное взаимопонимание: мы договорились, что в «Зверинце»
будет проходить по одному массовому мероприятию в месяц.
Что касается посыпания дорожек песком, который
мешает лыжникам. Василий Юрьевич напомнил, что дорожками «Зверинца» пользуются
не только лыжники – там еще и пешеходы ходят, и зимой в парке бывает очень
скользко. Но компромисс найден. Лыжная трасса пересекается с пешеходной в двух
местах. Решено, что в тех местах будут нагребать большие сугробы, и в день
соревнований участки, где лыжники пересекают дорожки, будут посыпаться снегом.
Выгул собак в «Зверинце» разрешен. Собаководам
рекомендуется носить с собой совок и пакетик – урны поставят.