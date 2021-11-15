Гатчинский «Зверинец»: вход с собаками разрешён

Василий Панкратов объяснил разницу между «Орловкой» и «Зверинцем» – это не одно и то же, и заверил, что закрывать для свободного посещения не будут ни то, ни другое.

- Исторически это два объекта, – пояснил Василий Юрьевич. – Зверинец заканчивается там, где начинается аллея, ведущая от вертолетной площадки к ПИЯФу. Эта аллея – граница «Зверинца», вдоль нее мы поставим ограждение.

- Зачем нужно это ограждение?

- Раньше «Зверинец» не являлся частью музея, фактически, это был бесхозный объект. Теперь «Зверинец» – часть памятника культурного наследия, это объект особой охраны. И все, что происходит на территории «Зверинца», лежит в зоне ответственности музея. То есть музей заповедник отвечает за все, что там происходит. Например, раньше за пал травы не отвечал никто – теперь, в случае чего, платит ГМЗ. Отвечать за территорию, не имеющую ограждения, бессмысленно. Будет оно или нет, зависит от финансирования. Как только появятся деньги, будем ставить какую-то часть забора. Иначе мы не можем с этой территорией работать.

В «Зверинце» уже идут колоссальные работы. Мы восстановили часть дороги от Зверинских ворот, Пильная уже в очень хорошем состоянии.

Василий Юрьевич заверил, что, несмотря на ограждение, вход в «Зверинец» останется беспрепятственным для всех. Не будет ни билетов, ни турникетов. Основные входы сохранятся. Калитки сделают у «Торжества», у Куракиной дороги, где березовая аллея. Въезд для машин и промежуточные входы закроют. Об оплате речь вообще не идет.

- Зверинец платным не будет никогда, – заявил Василий Панкратов. – Это будет садово-парковая территория, но поскольку раньше она была охотничьей, наша задача лишь восстановить сеть дорог, мосты и каким-то образом привести в порядок лесные массивы, чтобы они не умирали. Сейчас лес в «Зверинце» в катастрофическом состоянии.

Спортсменов, обиженных на то, что летом им не дали провести лыжные соревнования, Василий Панкратов успокоил: спортивные состязания как проводились в «Зверинце», так и будут проводиться:

- Спортом у нас занимается огромное количество людей – пожалуйста, бегайте, занимайтесь скандинавской ходьбой, катайтесь на лыжах и велосипедах. Но любое массовое мероприятие на территории музея становится мероприятием музея. Запрещать спортивные соревнования мы не будем – мы просто обозначим их число. Потому что мы ответственны за эту территорию. Со спорткомитетом есть полное взаимопонимание: мы договорились, что в «Зверинце» будет проходить по одному массовому мероприятию в месяц.

Что касается посыпания дорожек песком, который мешает лыжникам. Василий Юрьевич напомнил, что дорожками «Зверинца» пользуются не только лыжники – там еще и пешеходы ходят, и зимой в парке бывает очень скользко. Но компромисс найден. Лыжная трасса пересекается с пешеходной в двух местах. Решено, что в тех местах будут нагребать большие сугробы, и в день соревнований участки, где лыжники пересекают дорожки, будут посыпаться снегом.

Выгул собак в «Зверинце» разрешен. Собаководам рекомендуется носить с собой совок и пакетик – урны поставят.



