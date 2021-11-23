«Рыцарская карусель» в Гатчинском дворце

23-го ноября в
Арсенальном зале дворца под прицелом телекамер состоялась церемония передачи
литографий. Под договором пожертвования поставили свои подписи главный
хранитель музея Елена Ефимова и даритель из Петербурга Павел Абрамов.
Елена Леонидовна
рассказала предысторию этого подарка:
- В 2014 году мы получили
письмо о том, что на одном из аукционов выставлен лот, в котором есть довоенные
гатчинские номера. Это была фототипия с рисунка В.И. Порфирьева «Покушение на
императора Александра II», 1881 года. Пока шла переписка, мы узнали, что лот
уже выкуплен и идет к нам в подарок. Так мы познакомились с Павлом
Геннадьевичем Абрамовым, который и был тем дарителем фототипии. Недавно он
приезжал в Гатчинский дворец инкогнито, и ему было очень приятно увидеть свой
подарок у нас в экспозиции в комнатах Александра III. Теперь наше своего рода
сотрудничество продолжается.
Альбом литографий носит
очень длинное название: «Карусель: турнир дружбы Востока и Запада 1846 года с
участием чистокровных арабских пустынных скакунов из Королевских конюшен Его
Величества короля Вильгельма Ф. Вюртемберга в Вайле». Литографии, проложенные
специальной бумагой, разложили на столе в Арсенальном зале. Заведующая
научно-фондовым отделом Александра Фарафонова рассказала их историю.
- Эти 28 литографий
посвящены празднику в честь бракосочетания великой княгини Ольги, дочери Николая
I. Для нас это очень важный дар, потому что Ольга Николаевна регулярно бывала в
Гатчине и именно здесь, в Арсенальном зале, в 1846 году она вышла замуж за
Карла Вюртембергского и впоследствии в 1860-х годах стала Вюртембергской
королевой. Ее потом долго и с благодарностью вспоминали в королевстве, так как
Ольга Николаевна занималась благотворительностью – тем, к чему ее приучали в
императорской семье.
…Рыцарские карусели,
театрализованные праздники были приняты в те времена, и для принцессы, приехавшей
с Востока, как считали в Германии, устроили такой праздник. Карусель,
изображённая на литографиях, состоялась 27 октября 1846 года в Штутгарте.
Участники в костюмах рыцарей-крестоносцев и сарацин на чистопородных лошадях из
знаменитой Вюртембергской конюшни демонстрировали разные фигуры, а потом
показывали нечто вроде битвы между крестоносцами и сарацинами. На литографиях
как раз представлены эти действа в разных вариантах.
Как пояснила Александра
Фарафонова, презентованные литографии – это факсимиле первых литографий,
сделанных в 1846 году:
- Эти литографии
датируются 1985 годом, но это полноценное факсимиле: не печать, а именно
литографии. Они полностью повторяют размер оригинала. Сейчас у них идеальная
сохранность, но, чтобы они сохранились максимально долго, мы можем их
экспонировать только на какое-то время. Это может быть полноценная отдельная
выставка. Потому что каждая из этих гравюр уникальна, с каждой связана очень
интересна история. Люди, которые здесь изображены, играли немаловажную роль в немецких
королевских домах, некоторые были на службе в России.
В промежутках между
выставками литографии будут храниться в специальных папках, проложенные листами
микалентной или бескислотной бумаги, чтобы она не вступала в реакцию с
красками.
Даритель – Павел
Геннадьевич Абрамов, предприниматель из Петербурга – рассказал, как нашлись эти
литографии, и пояснил, почему он выбрал именно Гатчинский дворец в качестве
объекта благотворительности.
- Как показывает
практика, самые неожиданные находки встречаются в самых неожиданных местах.
Один мой знакомый, который занимается логистикой в Германии, приобрел склад. И
на складе был в числе прочего обнаружен вот этот альбом. Как он туда попал,
неизвестно. История типичная, у помещения несколько раз менялись владельцы.
А знакомство с Гатчиной у
меня началось в студенческом стройотряде. Мы работали в Мариенбурге на
строительстве свинарников и коровников и ездили смотреть на дворец, когда он
еще не был открыт. Тогда я не мог себе даже представить, что когда-нибудь я
смогу что-то подарить дворцу. Очень много коллекционеров сидят на своих
коллекциях до собственной кончины, а после потомки разбазаривают их вещи. Я
считаю, что редкие предметы должны быть в профессиональных руках. Поэтому все,
что мне удается найти, как правило, уходит в музеи. Естественно, безвозмездно.
-
Почему все-таки Гатчина?
- После стройотряда я
начал работать экскурсоводом, окончил специальные курсы и влюбился во все
пригороды. Гатчина всегда была золушкой из этих «трех сестер», и помогать
Гатчине особенно приятно.
Я понимаю, что фонд
комнат Николая I во дворце еще далеко не заполнен, поэтому – да, мы будем
искать и другие николаевские предметы, с огромным удовольствием я постараюсь
дополнить именно эти комнаты. Я очень люблю личность Николая I, это интересный
человек, сильный и совершенно неправильно освещенный в свое время пропагандой.
Я бы даже рискнул провести определенные параллели между Николаем I и нашим
президентом. Это был человек, который всегда работал на благо государства – как
он это понимал, не давая себе ни послаблений, ни перерывов. За это его можно
только уважать.
-
Как вы думаете, будет ли этот альбом литографий пользоваться успехом у
посетителей?
- Музей так хорошо
организован, что каждая вещь, приходящая в коллекцию, служит органичным ее
дополнением, созданию образа дворца – такого, каким он был до революции. Я
уверен, что хранители обязательно найдут правильное место для «Карусели…».