«Рыцарская карусель» в Гатчинском дворце

23-го ноября в Арсенальном зале дворца под прицелом телекамер состоялась церемония передачи литографий. Под договором пожертвования поставили свои подписи главный хранитель музея Елена Ефимова и даритель из Петербурга Павел Абрамов.

Елена Леонидовна рассказала предысторию этого подарка:

- В 2014 году мы получили письмо о том, что на одном из аукционов выставлен лот, в котором есть довоенные гатчинские номера. Это была фототипия с рисунка В.И. Порфирьева «Покушение на императора Александра II», 1881 года. Пока шла переписка, мы узнали, что лот уже выкуплен и идет к нам в подарок. Так мы познакомились с Павлом Геннадьевичем Абрамовым, который и был тем дарителем фототипии. Недавно он приезжал в Гатчинский дворец инкогнито, и ему было очень приятно увидеть свой подарок у нас в экспозиции в комнатах Александра III. Теперь наше своего рода сотрудничество продолжается.

Альбом литографий носит очень длинное название: «Карусель: турнир дружбы Востока и Запада 1846 года с участием чистокровных арабских пустынных скакунов из Королевских конюшен Его Величества короля Вильгельма Ф. Вюртемберга в Вайле». Литографии, проложенные специальной бумагой, разложили на столе в Арсенальном зале. Заведующая научно-фондовым отделом Александра Фарафонова рассказала их историю.

- Эти 28 литографий посвящены празднику в честь бракосочетания великой княгини Ольги, дочери Николая I. Для нас это очень важный дар, потому что Ольга Николаевна регулярно бывала в Гатчине и именно здесь, в Арсенальном зале, в 1846 году она вышла замуж за Карла Вюртембергского и впоследствии в 1860-х годах стала Вюртембергской королевой. Ее потом долго и с благодарностью вспоминали в королевстве, так как Ольга Николаевна занималась благотворительностью – тем, к чему ее приучали в императорской семье.

…Рыцарские карусели, театрализованные праздники были приняты в те времена, и для принцессы, приехавшей с Востока, как считали в Германии, устроили такой праздник. Карусель, изображённая на литографиях, состоялась 27 октября 1846 года в Штутгарте. Участники в костюмах рыцарей-крестоносцев и сарацин на чистопородных лошадях из знаменитой Вюртембергской конюшни демонстрировали разные фигуры, а потом показывали нечто вроде битвы между крестоносцами и сарацинами. На литографиях как раз представлены эти действа в разных вариантах.

Как пояснила Александра Фарафонова, презентованные литографии – это факсимиле первых литографий, сделанных в 1846 году:

- Эти литографии датируются 1985 годом, но это полноценное факсимиле: не печать, а именно литографии. Они полностью повторяют размер оригинала. Сейчас у них идеальная сохранность, но, чтобы они сохранились максимально долго, мы можем их экспонировать только на какое-то время. Это может быть полноценная отдельная выставка. Потому что каждая из этих гравюр уникальна, с каждой связана очень интересна история. Люди, которые здесь изображены, играли немаловажную роль в немецких королевских домах, некоторые были на службе в России.

В промежутках между выставками литографии будут храниться в специальных папках, проложенные листами микалентной или бескислотной бумаги, чтобы она не вступала в реакцию с красками.

Даритель – Павел Геннадьевич Абрамов, предприниматель из Петербурга – рассказал, как нашлись эти литографии, и пояснил, почему он выбрал именно Гатчинский дворец в качестве объекта благотворительности.

- Как показывает практика, самые неожиданные находки встречаются в самых неожиданных местах. Один мой знакомый, который занимается логистикой в Германии, приобрел склад. И на складе был в числе прочего обнаружен вот этот альбом. Как он туда попал, неизвестно. История типичная, у помещения несколько раз менялись владельцы.

А знакомство с Гатчиной у меня началось в студенческом стройотряде. Мы работали в Мариенбурге на строительстве свинарников и коровников и ездили смотреть на дворец, когда он еще не был открыт. Тогда я не мог себе даже представить, что когда-нибудь я смогу что-то подарить дворцу. Очень много коллекционеров сидят на своих коллекциях до собственной кончины, а после потомки разбазаривают их вещи. Я считаю, что редкие предметы должны быть в профессиональных руках. Поэтому все, что мне удается найти, как правило, уходит в музеи. Естественно, безвозмездно.

- Почему все-таки Гатчина?

- После стройотряда я начал работать экскурсоводом, окончил специальные курсы и влюбился во все пригороды. Гатчина всегда была золушкой из этих «трех сестер», и помогать Гатчине особенно приятно.

Я понимаю, что фонд комнат Николая I во дворце еще далеко не заполнен, поэтому – да, мы будем искать и другие николаевские предметы, с огромным удовольствием я постараюсь дополнить именно эти комнаты. Я очень люблю личность Николая I, это интересный человек, сильный и совершенно неправильно освещенный в свое время пропагандой. Я бы даже рискнул провести определенные параллели между Николаем I и нашим президентом. Это был человек, который всегда работал на благо государства – как он это понимал, не давая себе ни послаблений, ни перерывов. За это его можно только уважать.

- Как вы думаете, будет ли этот альбом литографий пользоваться успехом у посетителей?

- Музей так хорошо организован, что каждая вещь, приходящая в коллекцию, служит органичным ее дополнением, созданию образа дворца – такого, каким он был до революции. Я уверен, что хранители обязательно найдут правильное место для «Карусели…».



