Область проверяет QR-коды на транспорте

С 15 ноября в регионе массово проводятся мероприятия по проверке QR-кодов, медотводов и ПЦР-тестов у сотрудников общественного транспорта. Также комитет Ленинградской области по транспорту проверяет разрешительные документы, прохождение технического и медицинского осмотров, соответствие транспортных средств общественного транспорта транспортному законодательству.

С 15 ноября с вступлением в силу новых поправок в «антиковидное» постановление 100% сотрудников общественного транспорта должны иметь QR-код о вакцинации или о перенесённом COVID-19, либо медицинский отвод, либо отрицательный ПЦР-тест со сроком действия до 72 часов.

«Комитетом Ленинградской области по транспорту уже активно ведётся работа по проверке QR-кодов у сотрудников транспорта. При несоблюдении требования возбуждается административное дело на компанию-перевозчика», – прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.