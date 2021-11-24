Область проверяет QR-коды на транспорте

С 15 ноября в регионе
массово проводятся мероприятия по проверке QR-кодов, медотводов и ПЦР-тестов у
сотрудников общественного транспорта. Также комитет Ленинградской области по
транспорту проверяет разрешительные документы, прохождение технического и
медицинского осмотров, соответствие транспортных средств общественного
транспорта транспортному законодательству.
С 15 ноября с вступлением
в силу новых поправок в «антиковидное» постановление 100% сотрудников
общественного транспорта должны иметь
QR-код о вакцинации или о перенесённом COVID-19, либо медицинский отвод, либо
отрицательный ПЦР-тест со сроком
действия до 72 часов.
«Комитетом Ленинградской
области по транспорту уже активно ведётся работа по проверке QR-кодов у
сотрудников транспорта. При несоблюдении требования возбуждается
административное дело на компанию-перевозчика», – прокомментировал председатель
комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.