У Безымянного ручья есть имя и более чем 200-летняя история

Карпин пруд – не только пруд

В настоящее время Карпин пруд состоит из двух частей: многоугольной формы пруда и прямого канала от пруда до Захарова (или Львиного, трехарочного) моста на проспекте 25 Октября. Однако по первоначальному замыслу, о чем свидетельствуют многочисленные исторические планы Гатчины и архивные материалы по строительству, у данного водоема было больше частей, и он был длиннее, продолжаясь в Приоратском парке.

Известно, что образцом для водоема послужил знаменитый Гранд канал в замке Шантийи под Парижем во Франции, где во время заграничного путешествия 1781-82 гг. гостил у принца Луи-Жозефа Конде вел. князь Павел Петрович.

Гранд канал, созданный не менее знаменитым французским ландшафтным архитектором Андре Ленотром, пересекал парк Шантийи с востока на запад, являясь его основной водной артерией. Именно по обеим сторонам канала Ленотром были спланированы великолепные парковые композиции и большинство каскадно-фонтанных комплексов. А в историю Франции записаны грандиозные водные феерии на Гранд канале, которые устраивал для короля-солнца Людовика XIV один из владельцев замка Великий Конде.

Для наследника российского престола Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны на канале Луи-Жозефом Конде тоже было организовано эффектное зрелище - охота на оленя.

Десять лет спустя, когда Павел Петрович начал проводить реконструкцию своей любимой резиденции и создавать парадный подъезд к дворцу, он, вспоминая красоты Шантийи, перенес в Гатчину ансамбль площади Коннетабля и рядом Гранд канал.

Большой канал начали строить в 1792 году, о чем сказано в одном из архивных документов: «1792 года октября 29 дня купец Михаил Иванов и посадские Влас Иванов и Константин Евилов и крестьянин Федор Григорьев объявили желание на назначенном месте вырыть пруд длиною 42 и шириной 40 сажен и из оного пруда вырыть два канала… Первый до конца Черного озера длины 236 шириной 16 сажень, а глубиной как пруд, второй промеж бугров уплеча длиною 13 шириною 9 сажень, а глубиной против стоящей в Белом озере мелкой воды 2 арщ м в 1-м канале сделать полукруг величиной 30 сажень, а глубиной против канала и вокруг пруда и каналов сделать по 3 откоса до мосту со шпалировкою всех берегов под ватерпас…».

Приведенный текст свидетельствует о том, что создаваемый водоем состоял из пруда и 2-х каналов, находясь на территории Дворцового и Приоратского парков.

И, если сравнить размеры частей современного Карпина пруда, включая его продолжение - водоем в Приоратском парке, в указанном «паспорте» названных Безымянным ручьем и Щучьим озером, с приведенными архивными данными, то они в основном совпадают.

Изображения Гранд канала в Шантийи и в полном объеме Большого канала в Гатчине сохранились на планах конца XVIII века, в том числе в знаменитых Кушелевских альбомах.

Важным сведением является и то, что берега пруда, 2-х каналов были выложены камнем. Договор 1795 года с софийским третьей гильдии купцом Мартьяном Федоровым был заключен о следующем: «А именно, в регулярном саду круг новаго пруда выслать от воды берега камнем шириною в два аршина, а в длину сколько выйти может, три откоса выслать дерном, а дороги усыпать песком и укатать, в средней части сделать дороги усыпать песком и укатать с цветниками, и сколько будет потребно выслать дерном и вышпалировать, а также и лежащий возле онаго ключ услать вокруг дерном и сделать дороги… сделать «против плана» и показанию мастерового непременно сего года сентября месяца у 1 числу».

Интересно, что сегодня каменная «выстилка» частично сохранилась, причем и в Приоратском парке.

«…лежащий возле онаго ключ»

Документ интересен еще тем, что сообщает о «лежащем возле онаго ключе». Речь идет о Восьмигранном колодце, который в то время планировался частью нового водоема - его началом. А в Шантийи – это Круглый пруд (его «голова»), из которого «воды мощным каскадом ниспадают в обширный Шестигранный пруд».

Надо сказать, что это очень живописное место, которое было запечатлено многими художниками. Не оставило оно и меня равнодушной! Когда мне посчастливилось побывать в Шантийи, то, гуляя вдоль Гранд канала, я с наслаждением фотографировала тихую гладь Круглого пруда, плавающих белых и черных лебедей, а дальше - бурлящие воды каскада.

Но как же обидно, что сегодня наш Восьмигранный колодец в красивой гранитной раме, но, увы без воды, можно увидеть только через металлическое ограждение «охранной зоны» вокруг Серебряного озера!

Недострой в Приоратском парке

В Приоратском парке работы на 2-й части канала тоже шли полным ходом, но из-за гибели императора Павла I не были закончены. По плану вода в эту часть канала должна была поступать из Филькина озера, которое в свою очередь наполнялось через другой искусственный канал, прокопанный от Колпанского озера. Спуск воды из озера производился через бетонную трубу по двум путям: часть ее направлялась в канал, а другая по специальному трубопроводу поступала в рвы вокруг площади Коннетабля. Далее она протекала по рву между Голландскими и Липовым садами к дворцу и в результате поступала во рвы вдоль Бастионной стены. Таким образом, все ныне сухие рвы были наполнены водой.

Берега канала в Приоратском парке тоже оформляли зеленые откосы, а его полукруглое окончание планировали сделать ступенчатым, аналогично заливу Вертугадан на Гранд канале.

Не перестаешь восхищаться, как создатели гатчинских парков умели органично вписывать «французские впечатления» Павла, несмотря на иные климат, рельеф, роль воды…

Уже в павловское время часть водоема в Дворцовом парке получила название Карпина или Карпичного пруда, где, как и в каналах Шантийи, стали разводить карпов. Потом это название закрепилось.

Шло время, и постепенно недостроенный канал в Приоратском парке менялся, но вода продолжала поступать через трубы из Филькина озера, затем текла небольшим потоком до плотины, поднимающей уровень воды и образуя водоем. Здесь же в канал впадал значительный по количеству воды «ручей». Из этого водоема вода под Захаровым мостом поступала в Карпин пруд и далее под Карпиным мостом в Белое озеро. В таком виде бывший Большой канал зафиксирован на планах Гатчины с середины до конца XIX века.

В отличие от нынешнего времени Приоратский парк, как, впрочем, и другие до 1917 года, содержался в «образцовом» порядке. От площади Коннетабля через ворота с караулкой, которая сохранилась до сих пор, шла Царская дорога вдоль канала, мимо Приоратского дворца и дальше - до Варшавского вокзала.

Через вышеупомянутый «ручей» существовал мост. Сегодня «ручей» существует, беря начало от Колпанского канала, который питает Филькино озеро, затем он петляет по территории Приоратского парка, вбирая в себя воду из канав, которые в большом количестве были прорыты для осушения территории. И на месте бывшего моста в настоящее время находится лишь шаткий деревянный переход.

Вероятно, из-за этого «ручья» произошла современная путаница: появилось название «Безымянный ручей».

В конце должна добавить, что ни на одном плане Гатчины до 1917 года я не встречала таких названий как Безымянный ручей и Щучье озеро. Также предполагаю, что Щучье озеро – это простонародное название, которое появилось в XX веке. Возможно, в этом водоеме кто-то и смог поймать щук, но не так давно нам с внуком не удалось выловить даже карасика. А уж называть «озером» заросший кустарником небольшой водоем, в котором мог бы обитать сказочный Водяной, нельзя, имея такие озера как Белое, Черное, Колпанское.

Хочется надеяться, что работы по очистке парковых водоемов – это начало восстановления всей гатчинской водной системы и таких парков как Приоратский и «Зверинец».

Валентина Федорова