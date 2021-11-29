Вакцинация в Ленинградской области не должна снижать темпов

Главный эпидемиолог
Ленинградской области Елена Хорькова вместе с заведующим стационарным
отделением скорой помощи Всеволожского района Андреем Тополяном в течение часа
в прямом эфире отвечали на вопросы ленинградцев о вакцинации, последствиях
коронавируса и ситуации с COVID-19 в нашем регионе.
Эфир со специалистами был
организован ЦУР Ленинградской области совместно со Всеволожским медиацентром
В1. Около сотни вопросов от жителей поступило, как во время трансляции, так и
до ее начала в комментариях в социальных сетях.
Андрей Тополян
подчеркнул, что за время пандемии вирус изменился: новые штаммы инфекции
вызывают более тяжелое течение болезни, а также осложнения, которые проявляются
спустя несколько месяцев после выздоровления. Отдельно была затронута
необходимость медицинской реабилитации для переболевших COVID.
Эфир в записи можно
посмотреть по ссылке: https://vk.com/wall-204659286_1524