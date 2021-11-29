Вакцинация в Ленинградской области не должна снижать темпов

Главный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова вместе с заведующим стационарным отделением скорой помощи Всеволожского района Андреем Тополяном в течение часа в прямом эфире отвечали на вопросы ленинградцев о вакцинации, последствиях коронавируса и ситуации с COVID-19 в нашем регионе.

Эфир со специалистами был организован ЦУР Ленинградской области совместно со Всеволожским медиацентром В1. Около сотни вопросов от жителей поступило, как во время трансляции, так и до ее начала в комментариях в социальных сетях.

Андрей Тополян подчеркнул, что за время пандемии вирус изменился: новые штаммы инфекции вызывают более тяжелое течение болезни, а также осложнения, которые проявляются спустя несколько месяцев после выздоровления. Отдельно была затронута необходимость медицинской реабилитации для переболевших COVID.

Эфир в записи можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/wall-204659286_1524