В ЗАГСы можно будет обращаться не по месту прописки

Недавно была завершена работа по формированию и
наполнению Единого государственного реестра записей актов гражданского
состояния. Как сообщал ранее министр юстиции Константин Чуйченко, в электронный
вид было переведено более 524 млн записей из архивов ЗАГС начиная с 1926 года.
Создание реестра позволило перевести ЗАГСы на экстерриториальный принцип
работы. Это значит, что у человека перестанут спрашивать прописку.
"Раньше в большинстве случаев необходимо было
обращаться в ЗАГС по месту наступления события (например, по месту рождения
ребенка), по месту жительства или по месту хранения актовой записи. Только
вступить в брак можно было в любом ЗАГСе. Новые изменения в законодательстве
устраняют такое ограничение", - отметил министр юстиции.
Также теперь в любом ЗАГСе можно будет получить
справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые
записи, провести восстановление и аннулирование таких записей. Можно будет
также обратиться в МФЦ.
В электронный вид было переведено более 524 млн
записей из архивов ЗАГС, начиная с 1926 года
Как подчеркнул председатель правления Ассоциации
юристов России Владимир Груздев, особенно важными новые принципы могут
оказаться, когда надо оперативно восстановить документы, например,
свидетельство о рождении или о заключении брака.
Владислав Куликов
«Российская газета» https://rg.ru/2021/11/30/v-zagsy-mozhno-budet-obrashchatsia-ne-po-mestu-propiski.html
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