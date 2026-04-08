«Святая наука – расслышать друг друга…»

- Я надеюсь, сегодня будет не просто исполнение ваших любимых песен, но простой душевный разговор. Наш с вами диалог, – с этих слов Светлана Захарова начала концерт.

Тон задал первый же романс на стихи Булата Окуджавы «Всё приложится, всё уляжется…».

Не верю року и судьбе,

Молюсь прекрасному и высшему

Предназначенью своему,

На белый свет меня явившему!..

- Думаю, вы не будете против, если я не стану объявлять названия песен и их авторов, – обратилась исполнительница к залу.

Действительно, в этом не было никакой необходимости. Любимые песни Исаака Шварца – неотъемлемая часть молодости и всей последующей жизни публики, собравшейся в зале. За сложными композициями, требующими внимательного, вдумчивого прослушивания, немедленно следовали искрометные и веселые песни и романсы.

«Во всём мне хочется дойти до самой сути» Бориса Пастернака сменяла песенка «Кавалергарда век недолог». Светлана Захарова не только исполнительница, но и режиссер Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии и хорошо помнит завет, оставленный нам Александром Сергеевичем Пушкиным: «Смех, жалость и ужас – суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим волшебством». И действительно, в зале творилось маленькое волшебство.

Слушатель замирал, когда исполнительница читала стихотворение Ольги Берггольц «Мой дом»:

… Я так хочу,

чтоб кто-то был счастливым

там, где безмерно бедствовала я.

Владейте всем, что не досталось мне,

и всем, что мною отдано войне…

И немедленно вслед за этим публика подхватывала «Ваше благородие, госпожа удача…». Задорная «Капли датского короля» уступала место «Ну, пожалуйста, не уезжай насовсем» памяти Владимира Высоцкого.

Голос певицы то взлетал весенним жаворонком под своды концертного зала, то бился на сцене подраненной птицей. На таких эмоциональных качелях пролетел незаметно час с небольшим выступления Светланы Захаровой и ее неизменной помощницы, аккомпаниатора Ольги Бронских.

После исполнения финального романса «Любовь и разлука» воцарился тот самый коктейль из потрясающей долгой паузы, полной тишины, и последующих громких аплодисментов, криков «Браво», о которых мечтает любой артист, выходящий на сцену.

- Музыка Исаака Иосифовича, с одной стороны, может показаться оторванной от сегодняшней жизни, излишне романтичной, с другой – абсолютно народная. Многие и сейчас считают, что, например, «Ваше благородие» – гимн наших космонавтов – песня, сочиненная народом. В известном смысле его музыка как лекарство. Бывают тяжелые минуты, но начинаешь петь, и мрак отступает. Я не боюсь говорить о том, что по-настоящему болит, и готова идти ва-банк до последней искренности. За это я очень благодарна Исааку Иосифовичу и нашим зрителям, – рассказала Светлана Захарова.

- Светлана, я знаю, что вы долго готовились к этому выступлению. Какие впечатления?

- А я всегда тщательно готовлюсь, будь это сольный концерт или исполнение одной песни. По-моему, люди остались довольны. Хотя есть еще над чем работать. Например, чтение стихов моих любимых авторов, которое я ради эксперимента ввела в программу. Жанр художественного чтения потихоньку отмирает в нашей стране, а жаль. Через поэтическое слово можно передать свое состояние души, свои мысли и чувства.

- Мне показалось, что сегодняшнее выступление, по подбору романсов и стихотворений, больше походило на исповедь. Вашу, личную, женскую исповедь.

- Да, в известном смысле, это так. Зачем выходить на сцену, если тебе нечего сказать слушателю?! В конце концов мы всегда говорим только о том, что нас по-настоящему волнует. Без искренности диалог со слушателем невозможен.

Мужчины и женщины, пожилые и не очень, расходились со светлыми улыбками на лицах. Директор и основатель музея Антонина Нагорная для всех нашла теплые слова.

- Мы стараемся держать высокую планку исполнителей, достойную имени Исаака Иосифовича Шварца. На хорошего музыканта или певца люди всегда придут, – ответила на мой вопрос об аншлаге на концерте Антонина Владимировна. – Светлана Захарова, на мой взгляд, входит в число лучших исполнителей романсов и песен Исаака Шварца. Она не столько поет, сколько проживает тексты, понимает их, пропускает через себя. И еще Света – большая труженица. Всего в жизни добилась сама. Трудом, волей и талантом. Посмотрите на нее сейчас, после концерта. Все силы оставила на сцене.

А уходящие зрители тем временем не скупились на добрые слова и эмоции:

- Прекрасная музыка, знакомые с детства романсы, замечательный голос Светочки Захаровой!

- Великолепное исполнение! В ушах всё еще звучат строки, так проникновенно исполненные:

То берег, то море, то солнце, то вьюга,

То ласточки, то воронье,

Две вечных дороги – любовь и разлука

Проходят сквозь сердце мое.

- Мы давно уже ушли от социализма. И многие твердят, что главное достижение последних лет – отсутствие дефицита на прилавках магазинов. А вот и неправда! Новый дефицит появился, куда более страшный. Дефицит человеческого общения! Светлана Захарова сегодня восполнила этот пробел. Словно с родным человеком пообщался.

Андрей Павленко