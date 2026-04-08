Кто останется без света 9 апреля в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 9 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

С 20:00 08.04.2026 до 08:00 09.04.2026 1 раз на 30 минут

Пудостьское ТУ:

п. Терволово (частично),

д. Скворицы, артскважина АО «Коммунальные системы ГР».

 

09.04.2026 с 08:30 до 16:30

Сиверское ТУ:

п. Сиверский: ул. Красная д.47-69: пр-д Мишуткин; пр-д Елизаветинский; ул. Лермонтова; ул. Сиверская; пр-д Радужный; пр-д Земляничный; пр-д Церковный; ул. Николая Чикера.  

 

09.04.2026 с 08:00 до 17:00

Дружногорское ТУ:

п. Дружная Горка, ул. Урицкого д.1-22; ул. Пролетарская д.1-4; ул. Введенского д.1-6.

 

09.04.2026 с 09:00 до 18:00

Войсковицкое ТУ:

д. Тяглино.

 

09.04.2026 с 10:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет часть, (промзона).

д. Сабры.

д. Малое Замостье

 

09.04.2026 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

д. Парицы,

д. Малые Колпаны.