Кто останется без света 9 апреля в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 9 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
С 20:00 08.04.2026 до 08:00 09.04.2026 1 раз на 30 минут
Пудостьское ТУ:
п. Терволово (частично),
д. Скворицы, артскважина АО «Коммунальные системы ГР».
09.04.2026 с 08:30 до 16:30
Сиверское ТУ:
п. Сиверский: ул. Красная д.47-69: пр-д Мишуткин; пр-д Елизаветинский; ул. Лермонтова; ул. Сиверская; пр-д Радужный; пр-д Земляничный; пр-д Церковный; ул. Николая Чикера.
09.04.2026 с 08:00 до 17:00
Дружногорское ТУ:
п. Дружная Горка, ул. Урицкого д.1-22; ул. Пролетарская д.1-4; ул. Введенского д.1-6.
09.04.2026 с 09:00 до 18:00
Войсковицкое ТУ:
д. Тяглино.
09.04.2026 с 10:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет часть, (промзона).
д. Сабры.
д. Малое Замостье
09.04.2026 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
д. Парицы,
д. Малые Колпаны.
