С передовой — в предпринимательство

ПЛАЩ-НЕВИДИМКА КОЛЬЧИНСКОГО

На специальную военную операцию кавалер ордена Мужества Анатолий Кольчинский ушёл в сентябре 2022 года добровольцем. Был снайпером под Херсоном. Домой в Ленинградскую область вернулся после ранения в августе 2023 года. Уже через год окончил курсы предпринимательства по программе «Бизнес героев 47». Отучившись, купил оборудование и открыл предприятие по пошиву тепловизионных покрывал и антидроновых пончо для фронта. Они помогают бойцам в зоне СВО стать невидимыми для противника. Одеяла не пропускают тепло человеческого тела, поэтому тепловизоры противника не могут обнаружить наших военнослужащих.

— После возвращения с фронта хотелось сделать что-то полезное для ребят, которые продолжают воевать, — вспоминает боец с позывным Пионер. — А что, если наладить производство тепловизионных покрывал, мелькнуло в голове. До того как наладить серийное производство, долго экспериментировал. Стёжка за стёжкой, день за днём — с утра до вечера, и через несколько месяцев из-под рук стали выходить качественные покрывала и пончо для бойцов. Уникальный текстиль не только согревает военнослужащих, но и защищает их от вражеских «глаз».

Кольчинский уверен: его изделия — особенные, потому что позволяют сократить потери среди наших военных. Для пошива предприниматель использует новейшие ткани. Какие? Секрет, ноу-хау…

— Пока берём небольшие заказы, — рассказывает Анатолий. — В месяц производим до 400 покрывал и 60 пончо. Поставили задачу выйти на госзаказ. В случае успешного исхода производство увеличится как минимум вдвое. Готов трудоустроить и ветеранов СВО. Тех, кто пока не смог найти себя в мирной жизни.

КАК ШКУРАТОВЫ «СООБРАЗИЛИ НА ТРОИХ»

Свою помощь участникам СВО оказывает ветеран боевых действий, награждённый медалью Жукова, Константин Шкуратов. Он производит высокоточные детали, которые отправляются на СВО. В частности, винты и другие комплектующие для дронов. Своё дело они «сообразили на троих»: за реализацию бизнес-плана взялись с женой Еленой и сыном Матвеем.

— Басня Крылова «Лебедь, щука и рак» — это не про нас, — говорит Константин Шкуратов. — В семейном бизнесе мы взаимодополняем друг друга: я отвечаю за производственные вопросы, жена — за дизайн, а сын — за технологическое оснащение. До СВО у меня был свой бизнес — компания по ремонту и отделке помещений. Вернувшись с фронта после ранения, я не смог возобновить эту работу, зато у меня появилась возможность начать что-то новое. В фонде «Защитники Отечества» во время консультации мне предложили пройти обучение в Мультицентре социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. Освоил профессию оператора 3D-печати, решил попробовать себя в новом деле. Так комната в нашей семейной «трёшке» превратилась в производственный участок.

— Да, у нас тут нет станков, металла, не работает конвейер, вокруг которого суетятся рабочие, — говорит Елена Шкуратова. — Зато есть несколько «ящиков» — это 3D-принтеры. Они лишь слегка гудят и расходуют очень мало электроэнергии. Оборудование было куплено на грант в размере 750 тысяч рублей. Ещё 250 тысяч рублей инвестировали сами. Работает это чудо на пластике. Одного только сырья около 15 видов, и оно постоянно обновляется. Надо держать руку на пульсе научно-технического прогресса.

СТРЕКАЛОВСКАЯ ВОДА

На специальной военной операции Александр Стрекалов был два года. Вернулся после тяжёлого ранения. В Фонде поддержки предпринимателей Ленинградской области помогли с переобучением, рассказали о возможности получить деньги на развитие бизнеса.

— Первое, что я спросил: это правда, что я могу взять 750 тысяч рублей и реализовать свой бизнес-проект? — рассказывает предприниматель. — Услышав «да», решил, что займусь продажей артезианской воды. Для начала купил два автоматизированных аппарата, арендовал место. Понимаю: бизнес всегда — это игра на грани фола, но кто не рискует, тот не пьёт!.. Стрекалов увидел в установке водоматов очень востребованное направление. И продавать чистую воду в населённых пунктах, где её нет, оказалось делом выгодным. При себестоимости 5,5 рубля товар реализуется по цене 11 рублей за литр. Минус расходы, в числе которых плата за аренду и обслуживание аппарата.

— Человек должен заниматься тем, что ему нравится, — продолжает Стрекалов. — Тогда его ждёт успех. Ведь если у тебя хватит смелости сказать «прощай», жизнь обязательно наградит новым «привет». Сейчас я хочу расширить производство, но оборотных средств не хватает. Двигаться дальше помогут инвестиции в производство. Планирую подать заявку на получение гранта в три миллиона рублей, четверть из этой суммы готов соинвестировать. Если докупить ещё шесть водоматов, мой бизнес обеспечит ежегодную прибыль.

ИРЭН ОВСЕПЯН

Для справки

Программа «Бизнес героев 47» реализуется с начала прошлого года по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. В прошлом году прошли четыре потока обучения: 123 человека завершили курс, 29 — открыли собственное дело. Было выдано 28 грантов на общую сумму более 20 млн рублей. Всего в Ленинградской области действует 40 мер поддержки для участников СВО.