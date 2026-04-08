Готовь лагерь весной

О подготовке к летней оздоровительной кампании для детей Гатчинского округа на аппаратном совещании в администрации 31 марта рассказала председатель гатчинского комитета образования Марина Шутова.

На сегодняшний день в системе образования Гатчинского округа – 22 605 детей школьного возраста, в том числе 9256 учеников начальной школы. Из общего числа учащихся 1093 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и 700 – дети участников специальной военной операции: они имеют право на льготный отдых в соответствии с законодательством РФ и Ленобласти.

Летом в системе образования Гатчинского округа будет открыто 42 детских лагеря, включая лагерь базовой школы и «Лесную сказку», в которых в общей сложности отдохнут 3934 ребенка (это на 145 детей больше по сравнению с летней кампанией 2025 года). В том числе в школьных лагерях будут отдыхать 2629 ребят (+121), а в профильных, организованных спортивными школами, – 417 детей. Таких спортивных лагерей в Гатчинском округе – пять, и в программе у них – флорбол, футбол, плавание, спортивный рок-н-ролл и другие виды спорта.

В лагере дневного пребывания «Радуга» в Гатчине будет функционировать отдельный отряд «Зеленая планета» для детей-инвалидов с интеллектуальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра.

В «Лесной сказке» в Тайцах в течение четырех смен проведут часть летних каникул 888 детей, включая восьмерых детей-инвалидов с сопровождающими, а также 250 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей участников СВО.

Бесплатных путёвок стало больше

По сравнению с 2025 годом, количество льготных путевок в лагеря дневного пребывания увеличено на 10,9 %. Всего в округе будет предоставлено 868 бесплатных путевок. Так, в лагерях с дневным пребыванием по бесплатным путевкам отдохнут 610 человек (на 60 больше, чем в прошлом году), в том числе 262 ребенка с нарушениями здоровья и инвалиды, 253 – из семей участников специальной военной операции, 37 детей, состоящих на учете по причине правонарушений и безнадзорности, 32 ребенка, находящихся под опекой и попечительством и 26 детей из малоимущих семей.

Охват детей летней оздоровительной кампанией в 2026 году увеличен на 3,8 % по сравнению с прошлым годом благодаря резервным возможностям образовательных учреждений. Например, на базе новой школы «Высший пилотаж» на Аэродроме этим летом откроется лагерь на 100 мест, на Хохловом поле увеличено число отдыхающих за счет спортшколы № 2. Больше на 40 %, чем раньше, отдохнет детей в летнем лагере в Гатчинской школе № 9 и на 15,3 % – в Коммунарских школах № 2 и № 3.

Возросли возможности и на селе: в Минской начальной школе будет открыт лагерь на 10 мест, в Таицкой школе – также на 10 мест, и в Высокоключевой – на 25 мест.

Все лагеря, подведомственные гатчинскому комитету образования, проходят серьезную подготовку, и процесс уже идет: проводится экспертиза материально-технической базы учреждений на соответствие требованиям СанПиН, пожарной и антитеррористической безопасности, обеспечения медицинского сопровождения детского отдыха. Заключаются договоры на акарицидную обработку территорий, на обеспечение детей горячим питанием, вывоз твердых бытовых отходов, дезинфекцию постельных принадлежностей и матрасов, на обеспечение пропускного режима.

Все общеобразовательные организации, на базе которых будут открыты летние лагеря, имеют действующие договоры с медицинскими организациями и лицензированные медицинские кабинеты.

Программа насыщенная

Особое внимание комитет образования уделяет совершенствованию воспитательной работы в школьных лагерях, созданию условий для развития творческих и организаторских способностей детей, трудовых навыков. Разработана программа, которая будет связывать воедино все детские лагеря: «Сиверская ассамблея «Русского театра», КВН – 2026 в Новом Свете, конкурс юных конструкторов в Коммунаре, «Турнир физиков и лириков» в д. Большие Колпаны, чемпионат по футболу, «Зарница». Запланированы мероприятия в рамках проектов «Движения первых», «Орлята России».

Программы летних лагерей учитывают возрастные особенности детей, включают оздоровительные компоненты и адаптированы для воспитанников с ОВЗ. В летнюю кампанию 2026 года во все тематические смены включен специальный компонент, посвященный Году единства народов России.

Финансы

Марина Шутова привела расценки на летний отдых в лагерях гатчинской системы образования. Как и в прошлом году, будет организовано страхование детей от несчастных случаев. Стоимость страховки при нахождении в стационарном лагере составляет 45 рублей в день на ребенка при смене 21 день, в лагере дневного пребывания – 6,8 рублей в день. Плановая стоимость питания за день в лагерях с дневным пребыванием составляет 363,47 рублей на человека, с дневным пребыванием в форме площадки – 300 рублей, с круглосуточным пребыванием – 620 рублей на человека.

Путевка в лагерь дневного пребывания обойдется родителям в 2750 рублей, смена в «Лесной сказке» – в 40317 рублей с учетом компенсации.

Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании составит 79,4 млн

рублей.

Подводя итог, Марина Викторовна отметила, что Гатчинский округ придает большое значение организации летнего отдыха детей. С 2021 года планомерно увеличивается охват детей, все лагеря сети комитета образования готовы к инклюзивному отдыху детей с ограничениями по здоровью и детей-инвалидов.

- Наша задача – создать безопасные, комфортные, насыщенные возможностями условия для организованного досуга детей, – заключила Марина Шутова.

Андрей Соколов