Живые виолончели и волшебные флейты

Новые инструменты – новое
звучание, новый импульс для занятий и выступлений. Юные музыканты по
достоинству оценили новинки, не говоря уже о преподавателях, – некоторые
инструменты прослужили десяткам поколений учеников «ипполитовки» и, конечно,
требовали замены.
Преподаватель
по классу флейты Лариса Валентиновна Строганова очень
довольна новым инструментом.
- Для работы с учениками
в школе это вполне приличный инструмент, – считает Лариса Валентиновна. –
Флейта хорошего тона, аппликатура удобная, звук прекрасный. До этого у нас были
очень старые инструменты. А в школе обязательно должны быть свои флейты, ведь
не всегда можно понять, будет ли ученик первого класса флейтистом или нет.
Как пояснила Лариса
Валентиновна, флейта – один из наиболее капризных инструментов, с ней нужно
очень деликатно обращаться и …периодически менять.
- Некоторые фирмы делают
такие инструменты, которые служат год-два – и можно выбрасывать, – говорит
педагог. – А стоят они недешево. Цена учебной флейты – от 60 тысяч рублей. Те,
что нам приобрела школа, стоят 70 и 80 тысяч. Срок службы флейты можно и
продлить – смотря, как будет ухаживать ребенок. Ее надо беречь, протирать. Вот
эта часть отвинчивается. Там пробка. Пробку категорически нельзя крутить,
потому что от этого зависит строй флейты. Мы получаем флейты настроенные, но в
процессе игры механика разбалтывается, и время от времени инструмент нужно
отдавать мастеру на «техобслуживание».
Лариса Валентиновна
рассказала, что, если раньше флейты были ручной работы, то теперь это, в
основном, конвейерная сборка. Но есть и штучные экземпляры. Например, полностью
серебряные флейты, на которых играют виртуозы. У этих флейт другой звук. А
знаменитый швейцарский флейтист Эммануэль Паю предпочитает золотую – за
мягкость звучания.
Татьяна
Игнатьевна Любавцева – единственный преподаватель по классу виолончели. Она
с детства влюблена в свой инструмент и считает его «живым». Новые виолончели,
которые получила школа, пришлись по душе и педагогу, и воспитанникам.
- Виолончелистов никогда
не было много, – делится Татьяна Игнатьевна. – Когда я училась, нас в школе
было всего семь человек – это максимум. В прошлом году я побила рекорд – у меня
было 10 учеников, и все удивлялись. Сейчас осталось восемь: один выпустился,
другой переехал.
Нам закупили шесть
виолончелей, все на разный возраст. По размеру виолончель подразделяется на
целую, три четверти, половинную и т.д. Начинают дети с маленькой – с восьмушки
и по мере взросления меняют инструмент. Поэтому, когда родители спрашивают, не
купить ли виолончель, я их останавливаю: инструмент дорогой, ребенок будет
расти и неизвестно, станет ли играть. К счастью, школа закупает нам виолончели,
и ученики берут их напрокат – бесплатно.
Самая дорогая из
приобретенных виолончелей стоила 100 тысяч рублей. Остальные – по 70, по 60
тысяч, в зависимости от размера. Дети носят инструменты с собой, потому что на
чужих играть нельзя.
- Мензура на каждом
инструменте своя. Ладов нет. И если взять чужой инструмент, будет ощущение, что
ты никогда в жизни на виолончели не играл, – поясняет Татьяна Игнатьевна. – К
тому же этот инструмент – деревянный, он сохраняет человеческое тепло.
Заниматься надо каждый день, хотя бы по полчаса. Если два-три дня не играл,
садишься – чужой инструмент. Я на себе в свое время это испытала – виолончель
«отвыкает».
Ученица Татьяны
Игнатьевны Лиза Толмачева занимается виолончелью четвертый год. Новый
инструмент ей понравился:
- Эта виолончель
побольше, чем старая, и звук у нее приятней, – замечает Лиза. Играть на
виолончели ей нравится, и особых сложностей она в этом не видит.
Новые виолончели сделаны
в Чехии по немецкому патенту. Их предшественницы служили с тех времен, когда
школа располагалась в Приоратском дворце. Внутри корпуса у старых виолончелей
есть год изготовления – 1957-й. И, тем не менее, как считает Татьяна
Игнатьевна, они еще рабочие. Просто сейчас делают более современные
инструменты.
…У Татьяны Игнатьевны
всегда с собой в сумке канифоль. Потому что смычок надо обязательно канифолить
– для цепкости. Тогда виолончель откликнется и зазвучит в полную силу. Есть
мнение, что тембр этого инструмента ближе всего к человеческому голосу. Юным
виолончелистам гатчинской школы остается только «сыграться» с новыми
инструментами и научить их петь. Главное, каждый день, хотя бы по полчаса. И
так – от восьмушки до целой…