Мы увидим дворец времён Павла I

Гатчина остаётся в центре внимания

Год еще не закончился, но уже можно подвести основательные итоги. Вопреки продолжающейся пандемии, ситуация значительно выправилась. Мы можем сказать, что количество людей, которые посещают культурные учреждения, начинает стабилизироваться. Если в прошлом году мы потеряли 40% своих посетителей, то в этом, я думаю, посещаемость достигнет 80% по сравнению с 2019 годом. Люди опять хотят ходить в музеи.

Несмотря на все ограничения, которые сильно осложняют нашу деятельность, мы стремимся работать. Я должен с гордостью сказать, что мы продолжаем реставрироваться. Фактически, заканчиваем фасады главного корпуса, внешние фасады Арсенального каре. Кто давно не был во дворце, удивится.

На следующий год останется только одна Часовая башня, но там возникли проблемы с трещинами, поэтому работы пришлось продлить. И еще внутренний двор кухонного каре, который не реставрировался с довоенного времени. На следующий год мы приступим к работам.

Словом, дворец предстает в своем первозданном виде, в котором ни наше, ни предыдущие поколения его не видели – в нежно-беловатом цвете. Конечно, он выцветет со временем, но сегодня это очень красиво.

Внутри дворца продолжаются работы в Китайской галерее. Она будет изюминкой дворца, потому что это совершенно уникальная галерея, которая идет почти по всему второму этажу Арсенального каре. У нас остается еще два этапа, и мы хотели бы ее через два года открыть. Арсенальный зал, открытый весной, занимает практически четвертую часть Арсенального каре. Это сердце музея, которое снова забилось.

Заканчивается реставрация помещений, которые ведут к церкви. Сама церковь тоже близится к завершению. Это значит, что в сторону Кухонного каре мы тоже скоро откроем экскурсионные маршруты.

В парке продолжаются работы над террасой-пристанью, и начинается ремонт большого каменного моста – то, о чем я давно мечтал.

Работы не останавливаются, финансирование не уменьшается – огромное спасибо комитету по культуре и вице-губернаторам, ГИОП, который серьезно нам помогает, – это один из главных наших партнеров. Гатчина продолжает оставаться в центре внимания.

Идея Трубецкого воплотилась в жизнь – век спустя

Отдельно надо уделить внимание большому событию в жизни нашего музея – открытию памятника Александру III во дворе Арсенального каре. Этот памятник открывал президент, мы очень долго размышляли: какой должен быть памятник, кто будет скульптором. Процесс продолжался несколько лет. И я очень рад, что памятник всем понравился.

Сначала были опасения. Этот памятник, фактически, сделан по первоначальному проекту Трубецкого – автора печально знаменитого конного памятника Александру III, который сейчас стоит возле Мраморного дворца, а раньше стоял на Знаменской площади (ныне площадь Восстания – прим. ред.). И тот памятник в свое время вызвал бурю эмоций, в большинстве своем отрицательных. Его поливали грязью со всех сторон – и правые, и левые, и революционеры, и консерваторы, всем казалось, что император «не тот». А на самом деле Трубецкой сделал конный памятник по просьбе Марии Федоровны – супруги Александра III. А конкурс он выиграл с Александром третьим, сидящим на троне. Это была первоначальная идея.

Мы решили задумку Трубецкого более чем столетней давности воплотить у нас в Гатчине.

Удивительно, споров практически не было. Памятник был принят, можно сказать, единодушно. Самое главное, люди идут целенаправленно смотреть на памятник. Ведут детей, рассказывают, показывают. Нам даже пришлось поставить охранника, чтобы он смотрел за детьми, которые лезут наверх. Это открытый двор, с утра до вечера там посетители.

Дагмар, принцесса датская

Этот год у нас был Годом Павла I. Это значит, что основные направления своей деятельности – выставки, программы – мы подчинили имени императора, поскольку в 2021-м была печальная годовщина его смерти и годовщина его восшествия на престол, юбилей Гатчины. Именно в этом году мы начали работать над проектом личных комнат Павла I. Если через год проект удастся завершить, мы сможем начать их реставрацию и, по окончании, показывать публике.

В честь Года Павла Петровича всех посетителей с именем Павел во дворец пускали бесплатно. В итоге к нам пришло более 400 Павлов. Это говорит о том, что и Павлов у нас много, и музей популярный.

А на объявленную бесплатную свадебную фотосессию для Павла и Марии пришла только одна пара. Зато на телевикторине «Своя игра» один из знатоков ответил на вопрос: «В каком музее и какую пару пускают бесплатно?»

Следующий год будет посвящен императрице Марии Федоровне. Но не супруге Павла I, а принцессе Дагмар, дочери датского короля – супруге Александра III. Ее глубоко уважали в России. Эта женщина имела колоссальное влияние на российскую политическую систему и как жена Александра III, и потом как мать Николая II. Она была человеком удивительной твердости и широты души, на ее долю выпали страшные испытания – пережить гибель своих детей и всей империи. К счастью, ей удалось спасти двух дочерей, они вместе эвакуировались сначала в Константинополь, потом в Копенгаген, где она умерла в 1920-х годах. А дочери уехали в Канаду и продолжили род Романовых.

На сегодняшний момент мы готовим различные мероприятия, посвященные Марии Федоровне. Но самое главное, мне бы хотелось к юбилею императрицы в следующем ноябре организовать большую межмузейную выставку. Мы уже ведем переговоры с датчанами – в Копенгагене есть предметы, которые хотелось бы показать. И крупные музеи Петербурга присоединятся.

Василий Панкратов ответил на вопросы журналистов.

- Что происходит в Приоратском дворце, почему туда нельзя попасть?

- Приоратский дворец стоит в центре нашего внимания. В прошлом году нам передали большой участок вокруг него из федеральной казны – мы работаем над этим участком и над самим дворцом. Проектируются эксплуатационные, ремонтные и даже реставрационные работы. Но первая наша задача – произвести ре-экспозицию залов. А дворец маленький, поэтому ре-экспозицию невозможно делать при открытых дверях. К 5-му декабря ре-экспозиция должна быть закончена, и дворец откроется.

- Какие предметы вы приобрели в течение этого года?

- Пополнение коллекций продолжается. В этом году мы договорились с Царским Селом о передаче 19 предметов. В частности, барельеф Екатерины II занял во дворце свое место (долгие годы он находился в Царском). Ведем переговоры с Петергофом о большой передаче гатчинских предметов. Вот с Павловском, где находится множество вещей из Гатчинского дворца, к сожалению, мы так и не можем найти общего языка.

Министерство культуры передало нам коллекцию, конфискованную таможней, – более 20 предметов, которые нам очень нужны в царских комнатах. Они не имеют отношения к дворцу, но соответствуют эпохе. Есть интересные дары от наших друзей – частных лиц.

- Гатчинский дворец принимал участие в выставке в Италии?

- Да, международная выставка, посвященная влиянию Италии на развитие мировой культуры, прошла в Милане. В ней участвовали почти 100 музеев со всего мира. Мы, вместе с музеем Павловска, представляли в экспонатах историю графов Северных – путешествие Павла Петровича и Марии Федоровны в Европу.

- Ожидать ли новогодние празднества во дворце?

- Второй год мы вынуждены отменять «Новогоднюю кутерьму» из-за ковида. Но, тем не менее, Новый год в том или ином виде состоится. Музей будет открыт, мы приглашаем всех на костюмированные программы. И, я надеюсь, мы оставим рождественскую ярмарку на плацу – с соблюдением всех ограничений. Елка, как обычно, будет стоять на площади.





Фото Ольги Фирсовой



