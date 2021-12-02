Учимся правильному питанию со школьной скамьи!

В Гатчинской школе №7 учится 686 детей. Бесплатно питаются все начальные классы – 310 детей и еще около 100 детей льготных категорий.

Для младших классов и льготников, которые учатся в первую смену, бесплатно готовят завтрак и обед, для второй смены - обед и полдник. Из бюджета региона на каждого ученика выделяется 108 рублей в день: завтрак - 38 рублей, обед - 70 рублей.

Гатчинская школа №7 и ее столовая работают в две смены. Директор школы Марина Викторовна Шутова на заведующую столовой и повара в одном лице Светлану Сергеевну Хюннинен и ее коллектив не нарадуется – люди порядочные, ответственные, надежные и отличные специалисты. И плюс к тому - положительно реагируют на конструктивные пожелания. Светлана Сергеевна уже почти 20 лет работает в школьной столовой, какая бы фирма ни занималась организацией питания.

Напомним, что закон обязывает школы выбирать организаторов питания по конкурсу.

- В соответствии с законодательством организация питания в школах возлагается на образовательное учреждение. Основным документом, определяющим федеральные требования к организации и режиму питания в школе, работе школьного пищеблока, являются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и Устав школы, в соответствии с которыми в школе организовано горячее питание для всех обучающихся. А для организации питания регулярно заключаются договора, - пояснила Марина Шутова.

В ноябре этого года аукцион выиграла фирма ООО «Максимус»: к ней перешла аренда школьной столовой и организация питания до 2023 года включительно.

В столовой

Столовая находится на первом этаже школы. После реновации она стала заметно уютнее и современнее. В наличии имеется все, что нужно, включая самое передовое оборудование. Приготовление пищи идет по полному циклу.

- Все готовится на один день. Никаких вчерашних блюд. Поэтому все меню - исключительно свежее и полезное, - рассказывает Марина Шутова. - Рабочий день в столовой начинается в 5-6 утра. В нашей столовой ученики могут ежедневно получать горячее питание в виде завтраков и обедов на платной и бесплатной основе с учетом льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан. В школьной столовой широко представлена продукция буфета. Плюс к этому начальная школа ежедневно получает бесплатное молоко.

Из-за коронавирусных ограничений школе пришлось изменить график посещения столовой так, чтобы классы обедали по одному, и при этом успевали покушать все. В итоге классы идут потоком: как только один уходит, повар со своей командой мгновенно сервирует стол для следующего. Обычно ребята сидят за отдельными столиками, но сейчас их сдвинули, чтобы ускорить процесс.

Поинтересовались мы у Марины Викторовны, почему дети жалуются, что блюда бывают холодными. В школе изучали эти сигналы и сделали вывод: если класс не опаздывает в столовую, еда остынуть не успевает. Кстати, чтобы блюда не остывали, школа приобрела мармит - специальное оборудование для сохранения пищи в подогретом виде.

В столовой на информационном стенде можно увидеть, на какую сумму будут питаться ученики начальной школы и других классов за счет бюджета, а также что и в каком количестве приготовлено на эти средства сегодня. В этот день в меню для бесплатного питания значились: на завтрак - запеканка из творога со сгущенным молоком и чай с сахаром; на обед – борщ, мясные тефтели с соусом, греча, салат из отварной свеклы с растительным маслом, компот из сухофруктов и хлеб.

Что касается платного меню, Марина Шутова подчеркнула, что для учителей не готовят отдельно. Меню для всех одинаковое, из одной кастрюли. Для платного питания в этот день были предложены те же запеканка и борщ, а еще шницель, жареная курица, фаршированный перец, на гарнир – пюре, салат «Фантазия», винегрет, капуста, сельдь. Напитки на выбор – чай, кофе, компот, соки в ассортименте.

Во время нашего визита в школьной столовой обедал 1в класс. За два месяца, по наблюдениям директора и классного руководителя Татьяны Геннадьевны Колесниковой, первоклассники уже увереннее себя чувствуют и в школе, и в столовой.

Может быть, волшебная сила моего фотоаппарата подействовала на 1в класс, но кушали старательно почти все. К концу обеда с борщом справилось больше половины класса. Тефтели пошли на ура, рассыпчатая гречка была почти осилена. И даже вареная свекла многим пришлась по душе.

Меню и вкусовые предпочтения

Для всех, кто кушает в столовой - платно или бесплатно, составлено правильное здоровое меню.

- Столовая работает по 10-дневному меню, которое утверждается Роспотребнадзором на уровне Ленинградской области, и отходить от этого меню мы не имеем права, - пояснила Марина Шутова. - Оно составлено с учетом калорийности блюд, наличия всех полезных компонентов - белков, жиров и углеводов, которые необходимы для здорового питания ребенка на каждый день.

По мнению директора, ввести отдельное школьное меню для детей по медицинским показаниям было бы правильно. Этот вопрос давно и активно обсуждается, но решения пока нет.

А что касается вкуса, он, в первую очередь, зависит от того, как блюдо приготовлено. Но есть и такой момент, как привычка. К сожалению, большинство современных детей кроме сосисок и макарон, чипсов и гамбургеров больше ничего не едят. Вкусная или не вкусная каша – им не понять, потому что дома ее ели только, когда были совсем маленькими. Они даже не пробуют эту пищу, потому что не понимает, что это такое.

- Дети должны правильно питаться дома, - уверена Марина Шутова. - Утром обязательно завтрак, на который должна быть каша. Конечно, каша должна меняться. В начале учебного года в школе половина каши уносилась в отходы. Сейчас потихоньку стали кушать. Помимо каши в меню должна быть запеканка. Современные дети творог едят редко, хотя в их возрасте он нужен обязательно. Молоко, творог и все, что связано с молочными продуктами, - это прекрасный источник кальция.

Большую работу по пропаганде правильного питания проводят классные руководители. Детям на классных часах рассказывают, что нужно кушать, какие продукты полезные, а какие нет. Работают с родителями: при-глашают выступить перед детьми. В столовой учитель стоит рядом с малоежкой и для начала предлагает хотя бы попробовать: вдруг понравится.

- Конечно, у человека может быть неприятие каких-то отдельных блюд, но не всей здоровой пищи. Детей нужно учить правильному питанию. И салфеткой пользоваться, и столовыми приборами. Есть дети, которые до сих пор не знают, что такое вилка. Если в семье этой культуры нет, если дома вообще не готовят каши, запеканки, супы - здесь особенно важна роль учителя, - считает Марина Шутова.

В Гатчинской школе №7 ввели анкеты по питанию, где родители и дети рассказывают о своих предпочтениях, что бы они хотели изменить и добавить в школьное меню. Наверное, никого не удивлю, если скажу, что дети хотят на обед кока-колу, чипсы, гамбургеры, салаты с майонезом и шашлыки.

Контроль

Питание учащихся находится под контролем директора и педагога, ответственного за организацию питания. Вся информация, включая контактные телефоны, график организации питания, режим работы столовой и ежедневное меню, есть на школьном сайте.

В школе №7 все родители имеют возможность увидеть и попробовать то, что едят их дети.

- Есть мобильная группа общественного контроля организации и качества питания. В ее обязанность входит один раз в месяц проводить проверку столовой. В группу входят члены управленческого совета, родители (по желанию), ученики и учителя. Еду пробуют на вкус, смотрят, как дети кушают, как сервирован стол, чего и сколько в тарелке, проводят опрос. Результаты посещения школьной столовой представителями родительской общественности можно увидеть в свободном доступе. Кроме того, мы приглашаем познакомиться с организацией питания всех родителей. Они могут заявить о своем желании, и мы предоставим такую возможность, - поделилась директор школы.



