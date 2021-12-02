Учимся правильному питанию со школьной скамьи!

В Гатчинской школе №7 учится 686 детей. Бесплатно
питаются все начальные классы – 310 детей и еще около 100 детей льготных
категорий.
Для младших классов и льготников, которые учатся в
первую смену, бесплатно готовят завтрак и обед, для второй смены - обед и
полдник. Из бюджета региона на каждого ученика выделяется 108 рублей в день:
завтрак - 38 рублей, обед - 70 рублей.
Гатчинская школа №7 и ее столовая работают в две
смены. Директор школы Марина Викторовна Шутова на заведующую столовой и повара
в одном лице Светлану Сергеевну Хюннинен и ее коллектив не нарадуется – люди
порядочные, ответственные, надежные и отличные специалисты. И плюс к тому -
положительно реагируют на конструктивные пожелания. Светлана Сергеевна уже
почти 20 лет работает в школьной столовой, какая бы фирма ни занималась
организацией питания.
Напомним, что закон обязывает школы выбирать
организаторов питания по конкурсу.
- В соответствии с законодательством организация
питания в школах возлагается на образовательное учреждение. Основным
документом, определяющим федеральные требования к организации и режиму питания
в школе, работе школьного пищеблока, являются санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы и Устав школы, в соответствии с которыми в школе
организовано горячее питание для всех обучающихся. А для организации питания
регулярно заключаются договора, - пояснила Марина Шутова.
В ноябре этого года аукцион выиграла фирма ООО
«Максимус»: к ней перешла аренда школьной столовой и организация питания до
2023 года включительно.
В столовой
Столовая находится на первом этаже школы. После
реновации она стала заметно уютнее и современнее. В наличии имеется все, что нужно,
включая самое передовое оборудование. Приготовление пищи идет по полному циклу.
- Все готовится на один день. Никаких вчерашних
блюд. Поэтому все меню - исключительно свежее и полезное, - рассказывает Марина
Шутова. - Рабочий день в столовой начинается в 5-6 утра. В нашей столовой
ученики могут ежедневно получать горячее питание в виде завтраков и обедов на
платной и бесплатной основе с учетом льгот, предоставляемых отдельным
категориям граждан. В школьной столовой широко представлена продукция буфета.
Плюс к этому начальная школа ежедневно получает бесплатное молоко.
Из-за коронавирусных ограничений школе пришлось
изменить график посещения столовой так, чтобы классы обедали по одному, и при
этом успевали покушать все. В итоге классы идут потоком: как только один
уходит, повар со своей командой мгновенно сервирует стол для следующего. Обычно
ребята сидят за отдельными столиками, но сейчас их сдвинули, чтобы ускорить
процесс.
Поинтересовались мы у Марины Викторовны, почему дети
жалуются, что блюда бывают холодными. В школе изучали эти сигналы и сделали
вывод: если класс не опаздывает в столовую, еда остынуть не успевает. Кстати,
чтобы блюда не остывали, школа приобрела мармит - специальное оборудование для
сохранения пищи в подогретом виде.
В столовой на информационном стенде можно увидеть,
на какую сумму будут питаться ученики начальной школы и других классов за счет
бюджета, а также что и в каком количестве приготовлено на эти средства сегодня.
В этот день в меню для бесплатного питания значились: на завтрак - запеканка из
творога со сгущенным молоком и чай с сахаром; на обед – борщ, мясные тефтели с
соусом, греча, салат из отварной свеклы с растительным маслом, компот из
сухофруктов и хлеб.
Что касается платного меню, Марина Шутова
подчеркнула, что для учителей не готовят отдельно. Меню для всех одинаковое, из
одной кастрюли. Для платного питания в этот день были предложены те же
запеканка и борщ, а еще шницель, жареная курица, фаршированный перец, на гарнир
– пюре, салат «Фантазия», винегрет, капуста, сельдь. Напитки на выбор – чай,
кофе, компот, соки в ассортименте.
Во время нашего визита в школьной столовой обедал 1в
класс. За два месяца, по наблюдениям директора и классного руководителя Татьяны
Геннадьевны Колесниковой, первоклассники уже увереннее себя чувствуют и в
школе, и в столовой.
Может быть, волшебная сила моего фотоаппарата
подействовала на 1в класс, но кушали старательно почти все. К концу обеда с
борщом справилось больше половины класса. Тефтели пошли на ура, рассыпчатая
гречка была почти осилена. И даже вареная свекла многим пришлась по душе.
Меню и
вкусовые предпочтения
Для всех, кто кушает в столовой - платно или
бесплатно, составлено правильное здоровое меню.
- Столовая работает по 10-дневному меню, которое
утверждается Роспотребнадзором на уровне Ленинградской области, и отходить от
этого меню мы не имеем права, - пояснила Марина Шутова. - Оно составлено с
учетом калорийности блюд, наличия всех полезных компонентов - белков, жиров и
углеводов, которые необходимы для здорового питания ребенка на каждый день.
По мнению директора, ввести отдельное школьное меню
для детей по медицинским показаниям было бы правильно. Этот вопрос давно и
активно обсуждается, но решения пока нет.
А что касается вкуса, он, в первую очередь, зависит
от того, как блюдо приготовлено. Но есть и такой момент, как привычка. К
сожалению, большинство современных детей кроме сосисок и макарон, чипсов и
гамбургеров больше ничего не едят. Вкусная или не вкусная каша – им не понять,
потому что дома ее ели только, когда были совсем маленькими. Они даже не
пробуют эту пищу, потому что не понимает, что это такое.
- Дети должны правильно питаться дома, - уверена
Марина Шутова. - Утром обязательно завтрак, на который должна быть каша.
Конечно, каша должна меняться. В начале учебного года в школе половина каши
уносилась в отходы. Сейчас потихоньку стали кушать. Помимо каши в меню должна
быть запеканка. Современные дети творог едят редко, хотя в их возрасте он нужен
обязательно. Молоко, творог и все, что связано с молочными продуктами, - это
прекрасный источник кальция.
Большую работу по пропаганде правильного питания
проводят классные руководители. Детям на классных часах рассказывают, что нужно
кушать, какие продукты полезные, а какие нет. Работают с родителями:
при-глашают выступить перед детьми. В столовой учитель стоит рядом с малоежкой
и для начала предлагает хотя бы попробовать: вдруг понравится.
- Конечно, у человека может быть неприятие каких-то
отдельных блюд, но не всей здоровой пищи. Детей нужно учить правильному питанию.
И салфеткой пользоваться, и столовыми приборами. Есть дети, которые до сих пор
не знают, что такое вилка. Если в семье этой культуры нет, если дома вообще не
готовят каши, запеканки, супы - здесь особенно важна роль учителя, - считает
Марина Шутова.
В Гатчинской школе №7 ввели анкеты по питанию, где
родители и дети рассказывают о своих предпочтениях, что бы они хотели изменить
и добавить в школьное меню. Наверное, никого не удивлю, если скажу, что дети
хотят на обед кока-колу, чипсы, гамбургеры, салаты с майонезом и шашлыки.
Контроль
Питание учащихся находится под контролем директора и
педагога, ответственного за организацию питания. Вся информация, включая
контактные телефоны, график организации питания, режим работы столовой и
ежедневное меню, есть на школьном сайте.
В школе №7 все родители имеют возможность увидеть и
попробовать то, что едят их дети.
- Есть мобильная группа общественного контроля
организации и качества питания. В ее обязанность входит один раз в месяц
проводить проверку столовой. В группу входят члены управленческого совета,
родители (по желанию), ученики и учителя. Еду пробуют на вкус, смотрят, как
дети кушают, как сервирован стол, чего и сколько в тарелке, проводят опрос.
Результаты посещения школьной столовой представителями родительской
общественности можно увидеть в свободном доступе. Кроме того, мы приглашаем
познакомиться с организацией питания всех родителей. Они могут заявить о своем
желании, и мы предоставим такую возможность, - поделилась директор школы.