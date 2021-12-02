«Золото», «серебро» и «бронза» Златы Осокиной

Гатчинский
район на соревнованиях представляли Анастасия Дмитриева (Коммунарская школа № 3),
Станислава Левина (Гатчинская школа № 7), Злата Осокина (Гатчинская школа № 1)
и Софья Селюжина (Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского).
Злата
Осокина заняла третье место в многоборье по программе кандидатов в мастера
спорта. В финале она стала победительницей в упражнении на брусьях и завоевала
серебро в опорном прыжке.
Напомним,
с 2019 года Злата является членом сборной России по спортивной гимнастике,
неоднократным призером Первенства России.
Победы
гатчинских спортсменок во многом – результат плодотворной работы их тренеров: Марины
Стяжкиной, Тамары Бояринцевой, Елизаветы Алексеевой, за что спортсменки и их
родители выражают им большую благодарность.