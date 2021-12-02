«Золото», «серебро» и «бронза» Златы Осокиной

Гатчинский район на соревнованиях представляли Анастасия Дмитриева (Коммунарская школа № 3), Станислава Левина (Гатчинская школа № 7), Злата Осокина (Гатчинская школа № 1) и Софья Селюжина (Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского).

Злата Осокина заняла третье место в многоборье по программе кандидатов в мастера спорта. В финале она стала победительницей в упражнении на брусьях и завоевала серебро в опорном прыжке.

Напомним, с 2019 года Злата является членом сборной России по спортивной гимнастике, неоднократным призером Первенства России.

Победы гатчинских спортсменок во многом – результат плодотворной работы их тренеров: Марины Стяжкиной, Тамары Бояринцевой, Елизаветы Алексеевой, за что спортсменки и их родители выражают им большую благодарность.

Ирина Хрусталёва

На одном из фото: Злата Осокина с Ларисой Латыниной – девятикратной Олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике, легендой спорта СССР