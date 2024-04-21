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Кто останется без света 22 апреля в Гатчинском районе?

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

22.04.2024 с 09:00 до 18:00

Сусанинское поселение:

п. Семрино: линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Новая, Средний пр., Малый пр., ул. Центральная.

 

22.04.2024 с 09:00 до 18:00

Новосветское поселение:

д.  Пустошка.

 

22.04.2024 с 09:00 до 18:00

Кобринское поселение:

п. Суйда.   