Кто останется без света 22 апреля в Гатчинском районе?

Актер, режиссер, педагог – все это про Сергея Богмута. Сегодня он работает режиссером в Веревском центре культуры, а также сотрудничает с творческим объединением «Театр и К». Мы поговорили с Сергеем о творческой судьбе, профессиональной насмотренности, вдохновении и работе с детьми.