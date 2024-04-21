Кто останется без света 22 апреля в Гатчинском районе?
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Сусанинское поселение:
п. Семрино: линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Новая, Средний пр., Малый пр., ул. Центральная.
22.04.2024 с 09:00 до 18:00
Новосветское поселение:
д. Пустошка.
22.04.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское поселение:
п. Суйда.
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