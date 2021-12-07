«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» предлагает абонентам новый сервис передачи показаний газовых счетчиков через СберБанк Онлайн

Для совершения операции клиенту-физическому лицу необходимо зайти в мобильное приложение СберБанк Онлайн и ввести в поиске название поставщика услуг «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» или его ИНН 7838056212 (это можно сделать и в разделе «Платежи» в истории операций). Затем следует выбрать услугу «Передача показаний счетчиков», указать номер лицевого счета и числовые показатели, нажать «Отправить». Данные будут переданы поставщику газа, а абоненту нужно будет только в установленные сроки оплатить квитанцию.

«Сообщать поставщику газа показания счетчика необходимо ежемесячно, до 20 числа каждого месяца. Если этого не делать, то в течение трёх месяцев плата за газ будет рассчитываться по среднемесячному расходу, а начиная с четвертого – уже по нормативам, что намного больше. Новая функция мобильного приложения СберБанк Онлайн – еще один простой и удобный способ контролировать потребление газа и избежать повышенных начислений и накопления задолженности», – отметила заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» Марина Мелицова.

«Для большинства наших клиентов мобильное приложение СберБанк Онлайн уже давно стало незаменимым инструментом для решения не только финансовых, но и других задач. Новый сервис – это ещё один повод зайти в интернет-банк и решить бытовые вопросы в любое удобное время», - сказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Передать показания счетчика абоненты «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» также могут другими способами:

- При оплате газа, через принимающего платеж оператора

- SMS-сообщением на номер +7 (931) 521-97-31 в формате «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ пробел ПОКАЗАНИЯ» (например, «712345678 3179») – номер работает в автоматическом режиме, звонки и текстовые сообщения не принимаются

- По круглосуточной автоматизированной «горячей линии» (Санкт-Петербург и Ленинградская область (812) 600-01-75, Калининградская область (4012) 993-898, Республика Карелия (8142) 57-55-52)

- Через Личный кабинет абонента «Мойгаз.смородина.онлайн» (или мобильное приложение «МОЙ ГАЗ»)

- Через форму передачи показаний на главной странице сайта поставщика газа https://www.peterburgregiongaz.ru/.