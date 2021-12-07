«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» предлагает абонентам новый сервис передачи показаний газовых счетчиков через СберБанк Онлайн

Для совершения
операции клиенту-физическому лицу необходимо зайти в мобильное приложение
СберБанк Онлайн и ввести в поиске название поставщика услуг «Газпром межрегионгаз
Санкт-Петербург» или его ИНН 7838056212 (это можно сделать и в разделе
«Платежи» в истории операций). Затем следует выбрать услугу «Передача показаний
счетчиков», указать номер лицевого счета и числовые показатели, нажать
«Отправить». Данные будут переданы поставщику газа, а абоненту нужно будет
только в установленные сроки оплатить квитанцию.
«Сообщать
поставщику газа показания счетчика необходимо ежемесячно, до 20 числа каждого
месяца. Если этого не делать, то в течение трёх месяцев плата за газ будет рассчитываться по среднемесячному
расходу, а начиная с
четвертого – уже по нормативам, что намного больше. Новая функция
мобильного приложения СберБанк Онлайн – еще один простой и удобный способ
контролировать потребление газа и избежать повышенных начислений и накопления
задолженности»,
– отметила заместитель генерального
директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром
Межрегионгаз Санкт-Петербург» Марина Мелицова.
«Для
большинства наших клиентов мобильное приложение СберБанк Онлайн уже давно стало
незаменимым инструментом для решения не только финансовых, но и других задач. Новый
сервис – это ещё один повод зайти в интернет-банк и решить бытовые вопросы в
любое удобное время», - сказал председатель
Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.
Передать показания счетчика абоненты «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» также могут другими способами:
- SMS-сообщением на номер +7 (931) 521-97-31 в
формате «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
пробел ПОКАЗАНИЯ» (например, «712345678 3179») – номер работает в автоматическом режиме, звонки и текстовые
сообщения не принимаются
- По
круглосуточной автоматизированной «горячей линии» (Санкт-Петербург и
Ленинградская область (812) 600-01-75, Калининградская область (4012) 993-898,
Республика Карелия (8142) 57-55-52)
- Через Личный кабинет абонента «Мойгаз.смородина.онлайн» (или
мобильное приложение «МОЙ ГАЗ»)
- Через форму передачи показаний на главной странице
сайта поставщика газа https://www.peterburgregiongaz.ru/.