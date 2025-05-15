Сербская летчица Радмила Тонкович посадила в Гатчине сирень

Радмила Дмитриевна Тонкович – кавалер Почетного Золотого знака пилота ВВС и ПВО Армии Сербии, первая и единственная женщина, награжденная Почетным парадным кинжалом офицера воздухоплавания Сербии. А еще она профессор, филолог и философ, всемирно известный журналист, переводчик и авиационный редактор, автор девятнадцати книг, среди которых – «Небесные героини мира».

«Чтобы написать эту книгу, я дважды обегала весь земной шар»

В Гатчину Радмила Тонкович приехала 11 мая не одна, а с группой подростков из школы №573 Санкт-Петербурга, которые изучают историю отечественной авиации. Небольшую, но яркую делегацию встретил Геннадий Анатольевич Панёв – руководитель музея истории военной авиации, который работает при поддержке гранта губернатора Ленобласти. Он познакомил гостей с экспозициями музея и провел экскурсию по авиационному выставочному центру «Гамаюн».

- В Гатчину я приехала впервые, но знаю о ней почти всё, так как глубоко изучала историю русской авиации, – говорит Радмила Дмитриевна. - Конечно, меня очень впечатляет, что именно здесь была основана авиационная школа «Гамаюн». Это очень значимая летная школа, настоящая мастерская. Мифическая птица Гамаюн, как вы знаете, изображается с телом птицы и головой женщины. Конечно, меня вдохновляют Лидия Зверева, Любовь Голанчикова и другие летчицы из школы «Гамаюн». Здесь они учились летать, став первыми женщинами-летчицами на планете!

В 2017 году на русском языке вышла книга Радмилы Тонкович «Небесные героини мира». В ней рассказывается почти о двух тысячах женщинах-авиаторах. Среди них – 313 русских женщин-авиаторов, которые в том числе боролись с немецкими фашистами и долетели до Берлина, освобождая Европу.

- Чтобы собрать всю информацию о них, я дважды объехала всю планету Земля, – говорит Радмила Дмитриевна. - Мне было важно, чтобы их имена и лица оставались в людской памяти. В Австралии я нашла внука Лидии Зверевой, Александра Слюсаренко. Он был в восторге, что я пишу эту книгу, и первым получил ее от меня.

Со многими из боевых летчиц Радмила Тонкович знакома лично, как и с русскими женщинами-космонавтами Валентиной Терешковой, Валентиной Пономаревой, Ириной Соловьевой, Татьяной Кузнецовой, Жанной Ёркиной.

Радмила Тонкович – почетный член Русского общества женщин летных специальностей «Авиатрисса», специальный член жюри Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания, обладатель огромного количества международных наград и орденов, среди которых самыми значимыми для себя считает русские и сербские. Так, например, медаль «За верность авиации» ей вручал лично знаменитый советский летчик Алексей Маресьев, потерявший во время Великой Отечественной войны обе ноги.

«Первая моя родина – Сербия, вторая – Россия!»

Радмила Тонкович родилась в бывшей Югославии (Сербия), но с Россией ее связывает очень многое. На протяжении долгих лет она живет и работает в Москве и Белграде. По словам Радмилы Дмитриевны, сербский и русский – единственные народы в мире, имеющие такие глубокие связи. Истории Сербии и России переплетаются уже почти двенадцать веков на духовном, культурном, просветительском, научном, религиозном, военном и многих других уровнях жизни.

Среди предков Радмилы Тонкович – приглашенный в Россию Петром Великим граф и адмирал Марко Войнович, который сформировал и возглавлял Черноморский русский флот; граф Савва Лукич Владиславич-Рагузинский, основоположник русской военной разведывательной службы во времена Петра I и

Екатерины II. Именно он, будучи русским послом в Константинополе, привез Петру Первому из Эфиопии юного арапа – будущего прадеда Пушкина.

Радмила Дмитриевна напомнила, что знаменитый изобретатель Николай Кибальчич был сербом по происхождению. В 1881 году, накануне своей казни, он разработал оригинальный проект пилотируемого ракетного летательного аппарата, рассчитанного на космические перелеты. Сербка по матери и Марина Раскова – советская летчица-штурман, одна из знаменитых «ночных ведьм», которой наряду с летчицами В.С. Гризодубовой и П.Д. Осипенко еще в 1938 году было присвоено звание Героя Советского Союза – за беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток.

С юности Радмилу Тонкович привлекали история и философия. Она училась в родном Белграде, в Германии, Великобритании и Москве. Закончив филологический факультет МГУ, Радмила Дмитриевна вернулась в родную Югославию, где начала работать военным атташе.

В молодости Радмила Дмитриевна увлекалась мотоциклами, но самой большой ее любовью оказалась авиация. Еще в Москве она занялась спортивным воздухоплаванием: прыгала с парашютом, летала на планерах. Затем попала в военную авиацию, которой отдала всю свою жизнь.

- Авиация – это болезнь, от которой нет лекарств, – говорит Радмила Дмитриевна. - Это любовь на всю жизнь. Но она требует всего человека целиком: всё его время, всё вдохновение, становясь его единственной профессией. А это непросто.

Радмила Тонкович 23 года проработала в команде ВВС Сербии, став единственной женщиной-летчиком в большой мужской команде.

- Это очень тяжело, когда ты единственная женщина среди 400 мужчин, летчиков и инженеров, – говорит она. - Это настоящая элита – очень сильные, энергичные, мужественные, умные люди. Каждый из них знаток в своей области, и это надо уважать. Чтобы быть таким, надо учиться постоянно, до конца жизни. Эти мужчины уважают женщин, и с ними нет никаких проблем. Но на службе надо держаться так же крепко и сурово, как и они. Надо быть человеком ответственным и дисциплинированным, как и все военные. Это тяжело, но и прекрасно!

Сербия – страна сирени

Любимая гатчинцами сирень – еще одна ниточка, которая связывает наши страны. Как рассказывает Радмила Тонкович, Сербию называют «страной сирени». Действительно, весной ее родина утопает в этих прекрасных цветущих кустах. Проведя собственное исследование, Радмила Дмитриевна опровергла общепризнанное мнение, что сирень пришла в Сербию в XVI веке из Франции. Как она считает, сирень появилась в Сербии в XIII веке, и именно эта страна стала прародиной сирени в Европе.

Кустики сирени двух сортов, «Радмила» и «Петербурженка», Радмила Тонкович привезла в Гатчину из питомника в Белгороде. Получилось очень символично, ведь вместе с Радмилой Дмитриевной в Гатчину приехала ее подруга-петербурженка, «дежурная по сирени Санкт-Петербурга», член международного общества сирени Ирина Федоровна Сапожкова.

Оба сорта созданы селекционерами творческой группы «Русская сирень», с которыми Радмила Тонкович познакомилась много лет назад. Интересно, что русские сиреневоды создали или стараются возродить «лётные» сорта сирени: «Алексей Маресьев», «Капитан Гастелло», «Полина Осипенко», «Валентина Гризодубова», «Антуан де Сент-Экзюпери», «Нормандия-Неман». В 2016 году группа «Русская сирень» официально зарегистрировала еще один сорт «небесной» сирени, посвященный Радмиле Тонкович. Его так и назвали – «Радмила».

Сирень сорта «Радмила» сочетает в себе женственность и силу одновременно – как и та, в честь кого она названа. У «Радмилы» – крепкие кусты, крупные соцветия, обильное цветение, которое отличается ярким контрастом бутонов и лепестков розовой теплой окраски с шоколадным оттенком и перламутровым отливом.

Как рассказала Радмила Дмитриевна, русские селекционеры побывали в Сербии, привезя туда около 200 саженцев самых лучших сортов сирени. Русские сирени растут и в сербском саду летчицы. Среди них – «Вечерний звон», «Алексей Маресьев», «Михайло Ломоносов», «Полина Осипенко», «Надежда» и, конечно, «Радмила».

Теперь «Радмила» будет радовать и гатчинцев – наряду со своей «подругой» «Петербурженкой». Возможно, скоро рядом с Гатчинским музеем военной авиации появится целый сквер, в котором будут цвести сирени, посвященные бесстрашным покорителям неба.

- Русские авиаторы принесли своей Родине невероятную славу, сыграв огромную роль в мировой авиации и космонавтике в целом, – говорит Радмила Тонкович. - Это были самые передовые люди России, многие из которых стали потом учеными с мировым именем. Это изумительно, и вы, русские, должны этим гордиться! Важно бережно сохранять память о них во всех подробностях, ничего не искажая и не упуская...

Юлия Лысанюк