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Кто останется без света 16 мая в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 16 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

16.05.2025 с 10:00 до 20:00

г. Коммунар (частично).

 

16.05.2025 с 09:00 до 15:00

Таицкое ТУ:

д. Старицы, д.1-22

 

16.05.2025 с 10:00 до 17:00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой,

СНТ Елицы (погост).

 

16.05.2025 с 10:00 до 18:00

ВеревскоеТУ:

д. Зайцево,

СНТ «Ижора».

д. Дони,

СНТ «Дони».

 

16.05.2025 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское,

д. Новое Колено,

СНТ Родник.

 

16.05.2025 с 10:00 до 17:00

Рождественское ТУ:

п. Дивенский.