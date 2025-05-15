Кто останется без света 16 мая в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 16 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
16.05.2025 с 10:00 до 20:00
г. Коммунар (частично).
16.05.2025 с 09:00 до 15:00
Таицкое ТУ:
д. Старицы, д.1-22
16.05.2025 с 10:00 до 17:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой,
СНТ Елицы (погост).
16.05.2025 с 10:00 до 18:00
ВеревскоеТУ:
д. Зайцево,
СНТ «Ижора».
д. Дони,
СНТ «Дони».
16.05.2025 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское,
д. Новое Колено,
СНТ Родник.
16.05.2025 с 10:00 до 17:00
Рождественское ТУ:
п. Дивенский.
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