Южное Приладожье, или Миллиард лет до нашей эры

Издание подготовлено коллективом энтузиастов при поддержке Комитета по печати Ленинградской области. Авторами книги стали участники общественной организации «Культурное наследие Южного Приладожья», специалисты в области краеведения, археологии, палеонтологии и геологии, Ираида Мартынова и Юрий Заклинских.

Книга стала продолжением первого издания одноименной книги, вышедшей в 2015 году. В первой книге была представлена картина событий от возникновения геологического строения нашей территории до основания Петербурга. Описывался геологический процесс доисторического формирования рельефа Южного Приладожья, который начался больше полутора миллиардов лет назад. Тираж первого издания был всего 100 экземпляров, и оно практически сразу же стало библиографической редкостью.

Последнее издание книги «Южное Приладожье» продолжает тему краеведения и знакомит читателя с историей края в необычном ракурсе подачи материала.

Автор первой части книги - «По следам вековой истории Южного Приладожья» - археолог и краевед Ираида Мартынова рассказывает об исторических событиях на территории Южного Приладожья, начиная с 13 века. Описываются новые открытия ученых-археологов в исследовании средневековых курганов в бассейне реки Мга. Краеведы могут почерпнуть для себя много нового и в области исследований обширной территории, образовавшейся во времена шведского владычества и получившей название Ингерманландии.

Вторая часть книги посвящена истории и последним открытиям в области геологического развития Южного Приладожья. Автор этой монографии - геолог Юрий Заклинских — хорошо известен гатчинцам. Вот уже четверть века он руководит уникальным объединением — школьным геологическим клубом в Гатчине, в котором занимаются школьники самых разных возрастов. Отметим, что многие из его гатчинских учеников продолжили изучение геологии и палеонтологии уже на профессиональном уровне.

Юрий Заклинских представляет картину геологического образования рельефа Южного Приладожья «от сотворения мира», то есть миллиарды лет назад. Скажем только, что кристаллический фундамент Восточно-Европейской, или Русской платформы, на которой находится Южное Приладожье, формировался примерно 4-1,650 миллиардов лет назад!

Большое место в книге занимают описания геологических достопримечательностей нашего края. Изучение Южного Приладожья дает возможность представить себе геологические процессы и их результаты на территории всей нынешней Ленинградской области, включая и Гатчинский район.

Как считает Юрий Заклинских, мы живем в месте, уникальном с геологической точки зрения. Ленинградская область расположена в зоне сочленения двух крупных тектонических структур Восточно-Европейской платформы - Балтийского щита и Русской плиты. Освобождение территории от ледникового покрова спровоцировало появление ряда активных тектонических разломов, уходящих на глубину в несколько километров.

Кстати, один из самых больших таких разломов проходит через Гатчинский район. На оси одного из них находятся гатчинские озера Филькино, Черное, Серебряное. По разлому течет и река Оредеж, делая несколько прямых поворотов, например, в районе Сиверской и Вырицы.

Поскольку автор — полевой геолог, прирожденный исследователь и заядлый путешественник, в книге описаны его собственные уникальные находки, ставшие настоящими открытиями в области палеонтологии. Особый интерес эти сведения могут представлять для любителей собирать древние окаменелости.

В монографии можно найти подробный рассказ о представителях кембрийского, ордовикского и девонского периодов. Самые распространенные находки ордовикского периода — древние моллюски и трилобиты. Есть и совершенно уникальные находки. Так, на реке Мга, в среднем течении, где дно реки устлано древними отложениями, до сих пор можно увидеть окаменевший четырехметровый отпечаток одного из самых больших представителей головоногих моллюсков — эндоцераса.

В древних песчаниках девонского периода можно встретить остатки кистеперых и панцирных рыб, обломки папоротниковидных деревьев археоптерисов. Образцы ископаемых животных прекрасно сохранились в обнажениях красного песчаника на берегах реки Оредеж.

Геологи и палеонтологи не зря уделяют много внимания именно таким древним рекам, как Мга или Оредеж. Если вдуматься, каждая береговая линия представляет собой целый «том» геологической истории края, страницы которой писались на протяжении миллионов и миллиардов лет самой природой.

Юлия Лысанюк