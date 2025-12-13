«Правду о войне» рассказали вокалисты студии «Фортиссимо»

Открытый конкурс-фестиваль военно-патриотической песни «Кто скажет правду о войне...» проходил 8 декабря во Дворце культуры им. Н.А. Римского-Корсакова в Тихвине. У этого песенного форума – большая история. Межрегиональный военно-патриотический фестиваль «Кто скажет правду о войне?» проходил в Тихвине с 1991 по 2013 годы. Он был настоящим событием, собиравшим на своей сцене не просто артистов. Многие творческие коллективы и авторы-исполнители конкурса прошли через Афганистан, Чечню и другие горячие точки. Главной ценностью их песен была «окопная правда» – та, которую невозможно выучить по учебникам или придумать в тиши кабинета, правда, выстраданная сердцем, пропущенная через собственную судьбу и потому находившая отклик в душе каждого зрителя...

В 2025 году было принято решение возродить этот легендарный фестиваль. Его проведение было назначено на знаковую дату – 8 декабря, в канун дня освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков. Возрожденный фестиваль стал ярким событием в жизни Ленинградской области.

Фестиваль «Кто скажет правду о войне…» стал площадкой, где патриотическая тема находит отражение в самых разных форматах и звучит в исполнении представителей всех поколений. В этом декабре на тихвинской сцене встретились лучшие исполнители, чтобы поделиться своим творчеством, памятью и искренними чувствами. Участники фестиваля доказали, что память и гордость – это дело не только ветеранов, но и совсем еще молодых людей, в чьих руках будущее нашей культуры. Патриотическая песня и правда о подвиге живы в любом формате – в мудрой, камерной лирике исполнителей старшего поколения и в энергичном, современном звучании молодых голосов. Их объединяет общая цель – помнить о важном и гордиться своей Родиной.

Среди самых молодых конкурсантов были и участники вокально-эстрадной студии «Фортиссимо».

«Фортиссимо» – это целая творческая вселенная, объединившая более пятидесяти детей и молодых людей от 4 до 20 лет. Коллектив, которым руководит Виктория Полухина, – лауреат многочисленных конкурсов всероссийского и международного уровня.

На фестиваль в Тихвин отправился старший состав студии «Фортиссимо» – уже сложившийся ансамбль из четырех талантливых девушек: Анастасии, Алены, Валерии и Екатерины. Девушки приехали из одного города воинской славы (Гатчины) в другой (Тихвин), чтобы своим искусством скрепить связь поколений, времен и городов-героев.

Солистки из «Фортиссимо» были признаны одними из лучших на конкурсе-фестивале «Правда о войне», привезя из Тихвина диплом лауреата I степени в номинации «Вокальный ансамбль».

Кстати, победа в фестивале патриотической песни – не первая у «Фортиссимо» в этом году, посвященном 80-летию Великой Победы. В апреле 2025 года коллектив стал обладателем Гран-при регионального этапа Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества», проходящего в Санкт-Петербурге. А в ноябре юные вокалисты побывали в Москве на заключительном этапе проекта «Марш Победителей». Чтобы сразиться в финальном конкурсе 17 ноября в столице нашей Родины встретились сильнейшие коллективы различных творческих направлений из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Кемерово и Волгограда, Перми и Сергиева Посада, Хабаровска, Ростовской области и Ставропольского края. По итогам конкурса вокально-эстрадная студия «Фортиссимо» стала победителем в номинации «Эстрадная патриотическая песня».

Поздравляем талантливых вокалистов студии «Фортиссимо» и их руководителя Викторию Полухину с замечательными итогами 2025 года и желаем им новых творческих побед!

Юлия Лысанюк