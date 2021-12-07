Сбер снизил ставку по льготной ипотеке до 5,85%

Также Сбер сохраняет проекты субсидирования ставок с застройщиками – квартиры в таких проектах можно купить в ипотеку со ставкой от 0,1% годовых. Найти специальные предложения и подать заявку на ипотеку по низкой ставке можно онлайн на Домклик.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сегодня мы снижаем на 0,4 п.п. ставки по льготной ипотеке. Мы хотим сохранить возможность для наших клиентов взять ипотечный кредит по выгодным ставкам».

Напомним, согласно условиям программы, максимальная сумма кредита – 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос – от 15% стоимости жилья.

Вместе со снижением ставки Сбер также предлагает содействие в ускорении заключения сделки с помощью сервиса электронной регистрации. В ноябре 2021 года 86% ипотечных кредитов, в том числе по программе с господдержкой, были оформлены именно с использованием этого сервиса.