Геологическому клубу Гатчины — 25 лет!

От кружка геологии
— к геологическому клубу
Геологический клуб Гатчины был создан в
1996 году, на базе Станции юных техников на улице Чкалова. Первыми
воспитанниками геологического клуба стали ученики школы №4, куда Юрий
Заклинских пришел со своим предложением.
- Мне очень повезло, что я встретил там
Нину Ивановну Никитину, завуча по внеклассной работе и учителя географии, -
говорит геолог. - Благодаря ей и еще нескольким педагогам удалось наладить
работу клуба.
Как рассказывает Юрий Алексеевич, начинать
пришлось буквально с нуля: не было ничего - ни одного камня, ни одного
инструмента. Что-то
приобретали на свои средства, что-то дарили друзья из Горного института.
Учителя помогли оформить опорные конспекты по курсу геологии. Со временем
маленький кружок разросся в клуб, объединивший несколько гатчинских школ.
Результаты многолетней работы клуба юных
геологов впечатляют: некоторые из гатчинских учеников Юрия Заклинских стали талантливыми
геологами. Но и для других выпускников, вне зависимости от выбранной профессии,
годы занятий в клубе с его дружеской и познавательной атмосферой, новыми
знаниями, интересными открытиями и путешествиями не прошли даром. К тому же с
геологией сопряжены многие другие естественные науки - экология, биология,
химия, физика, медицина.
Увы, несмотря на весьма результативную
работу геологического клуба, ему так и не удалось приобрести постоянной
«прописки» в Гатчине. За время своего существования клуб вынужденно сменил
несколько помещений. Маленькая тесная комната, в которой занимаются сейчас юные
геологи, к сожалению, не дает возможности разместить богатую коллекцию, большая
часть которой собрана руками самих же ребят. В настоящее время геологический школьный
клуб работает практически на общественных началах, держась на энтузиазме и
оптимизме своего руководителя.
Тем не менее, Гатчинский геологический
клуб жив, в нем регулярно проходят занятия, а у школьников не пропадает интерес
к одной из самых романтических и перспективных наук о Земле.
И романтика, и
наука
Раз в неделю Юрий Заклинских приезжает из
Петербурга в Гатчину. Сначала ведет занятия по геологии в гатчинских школах,
затем идет в свой клуб на Красной, куда чуть позже подтягиваются и его воспитанники.
В настоящее время Гатчинский школьный
геологический клуб дает достаточную подготовку к поступлению на геологическое
отделение вузов. Его воспитанники принимают участие в школьных олимпиадах по
геологии разного уровня, попутно запасаясь приличным портфолио и лишними
баллами при поступлении в вуз.
В геологическом клубе можно получить
серьезные знания. Программа
по минералогии здесь дается в рамках первых двух курсов Горного университета.
Кроме минералогии изучают палеонтологию, структурную геологию и многое другое.
Ребята учатся распознавать минералы, изучают их свойства, возраст и
происхождение. Также они осваивают искусство резьбы по камню и гравировку по
стеклу с помощью специальных станков или ручных инструментов.
Геология не бывает без экспедиций —
полученные на занятиях теоретические знания ребята могут подкрепить в настоящих
походах.
Экспедиции, как правило, проходят вместе со взрослыми членами геологического
клуба «Минерал», который базируется в Санкт-Петербурге. Под руководством
взрослых школьники исследуют карьеры, геологические обнажения и речные каньоны
Гатчинского района и Ленинградской области.
Аня и альмандины
Каждая встреча с Юрием Алексеевичем
превращается в увлекательную и познавательную экскурсию по стеллажам с породами
и окаменелостями. О каждом их этих «камешков» он может говорит долго,
раскручивая их историю на миллионы и даже миллиарды лет назад. В историях
геолога переплелись энциклопедические знания, азарт искателя, огромный
жизненный опыт.
Интерес к геологии и палеонтологии у
многих ребят начинается с любви к красоте камня. Учиться распознавать разные
породы, искать их в месторождениях и карьерах, описывать становится для них
настоящей страстью.
Восьмиклассница Аня занимается в
геологическом клубе уже три года. Как она признается, в клуб ее привела
любовь к гранатам.
- Это очень красивые камни. Я люблю
гранаты, особенно альмандины. Добывать их тоже очень интересно. Когда я нахожу
камни, извлекаю их из породы, я испытываю совершенно необъяснимое чувство. Это
очень вдохновляет!
Альмандин — гранат красно-лиловых
оттенков. Месторождения альмандинов встречаются в Карелии, на северном
побережье Ладоги. Применение им находят самое разное — и в ювелирной
промышленности, и в декоративно-прикладном искусстве. Кстати, именно гранатовой
крошкой покрыта наждачная бумага красного цвета.
Чтобы распознать «тот самый» цветной
камешек в бесформенных кусках породы, нужно иметь наметанный глаз, чутье и,
конечно, азарт.
Конечно, приходится потрудиться молотком, чтобы извлечь его. Зато какой,
наверное, испытываешь восторг, когда держишь в руках освобожденный от пустой
породы маленький, но драгоценный (потому что — твой) камень!
Юлия Лысанюк