Геологическому клубу Гатчины — 25 лет!

От кружка геологии — к геологическому клубу

Геологический клуб Гатчины был создан в 1996 году, на базе Станции юных техников на улице Чкалова. Первыми воспитанниками геологического клуба стали ученики школы №4, куда Юрий Заклинских пришел со своим предложением.

- Мне очень повезло, что я встретил там Нину Ивановну Никитину, завуча по внеклассной работе и учителя географии, - говорит геолог. - Благодаря ей и еще нескольким педагогам удалось наладить работу клуба.

Как рассказывает Юрий Алексеевич, начинать пришлось буквально с нуля: не было ничего - ни одного камня, ни одного инструмента. Что-то приобретали на свои средства, что-то дарили друзья из Горного института. Учителя помогли оформить опорные конспекты по курсу геологии. Со временем маленький кружок разросся в клуб, объединивший несколько гатчинских школ.

Результаты многолетней работы клуба юных геологов впечатляют: некоторые из гатчинских учеников Юрия Заклинских стали талантливыми геологами. Но и для других выпускников, вне зависимости от выбранной профессии, годы занятий в клубе с его дружеской и познавательной атмосферой, новыми знаниями, интересными открытиями и путешествиями не прошли даром. К тому же с геологией сопряжены многие другие естественные науки - экология, биология, химия, физика, медицина.

Увы, несмотря на весьма результативную работу геологического клуба, ему так и не удалось приобрести постоянной «прописки» в Гатчине. За время своего существования клуб вынужденно сменил несколько помещений. Маленькая тесная комната, в которой занимаются сейчас юные геологи, к сожалению, не дает возможности разместить богатую коллекцию, большая часть которой собрана руками самих же ребят. В настоящее время геологический школьный клуб работает практически на общественных началах, держась на энтузиазме и оптимизме своего руководителя.

Тем не менее, Гатчинский геологический клуб жив, в нем регулярно проходят занятия, а у школьников не пропадает интерес к одной из самых романтических и перспективных наук о Земле.

И романтика, и наука

Раз в неделю Юрий Заклинских приезжает из Петербурга в Гатчину. Сначала ведет занятия по геологии в гатчинских школах, затем идет в свой клуб на Красной, куда чуть позже подтягиваются и его воспитанники.

В настоящее время Гатчинский школьный геологический клуб дает достаточную подготовку к поступлению на геологическое отделение вузов. Его воспитанники принимают участие в школьных олимпиадах по геологии разного уровня, попутно запасаясь приличным портфолио и лишними баллами при поступлении в вуз.

В геологическом клубе можно получить серьезные знания. Программа по минералогии здесь дается в рамках первых двух курсов Горного университета. Кроме минералогии изучают палеонтологию, структурную геологию и многое другое. Ребята учатся распознавать минералы, изучают их свойства, возраст и происхождение. Также они осваивают искусство резьбы по камню и гравировку по стеклу с помощью специальных станков или ручных инструментов.

Геология не бывает без экспедиций — полученные на занятиях теоретические знания ребята могут подкрепить в настоящих походах. Экспедиции, как правило, проходят вместе со взрослыми членами геологического клуба «Минерал», который базируется в Санкт-Петербурге. Под руководством взрослых школьники исследуют карьеры, геологические обнажения и речные каньоны Гатчинского района и Ленинградской области.

Аня и альмандины

Каждая встреча с Юрием Алексеевичем превращается в увлекательную и познавательную экскурсию по стеллажам с породами и окаменелостями. О каждом их этих «камешков» он может говорит долго, раскручивая их историю на миллионы и даже миллиарды лет назад. В историях геолога переплелись энциклопедические знания, азарт искателя, огромный жизненный опыт.

Интерес к геологии и палеонтологии у многих ребят начинается с любви к красоте камня. Учиться распознавать разные породы, искать их в месторождениях и карьерах, описывать становится для них настоящей страстью.

Восьмиклассница Аня занимается в геологическом клубе уже три года. Как она признается, в клуб ее привела любовь к гранатам.

- Это очень красивые камни. Я люблю гранаты, особенно альмандины. Добывать их тоже очень интересно. Когда я нахожу камни, извлекаю их из породы, я испытываю совершенно необъяснимое чувство. Это очень вдохновляет!

Альмандин — гранат красно-лиловых оттенков. Месторождения альмандинов встречаются в Карелии, на северном побережье Ладоги. Применение им находят самое разное — и в ювелирной промышленности, и в декоративно-прикладном искусстве. Кстати, именно гранатовой крошкой покрыта наждачная бумага красного цвета.

Чтобы распознать «тот самый» цветной камешек в бесформенных кусках породы, нужно иметь наметанный глаз, чутье и, конечно, азарт. Конечно, приходится потрудиться молотком, чтобы извлечь его. Зато какой, наверное, испытываешь восторг, когда держишь в руках освобожденный от пустой породы маленький, но драгоценный (потому что — твой) камень!

Юлия Лысанюк