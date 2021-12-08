Сильные парни из Батово произвели фурор в тяжелой атлетике

Организатором онлайн
состязания «Добрый Богатырь» выступила компания «Уральская гиря», которая
является ведущим производителем спортивных гирь в России, совместно с
социально-общественным движением World Armlifting Association.
Участниками турнира стали
силачи из России, Украины, Норвегии, Латвии. Гатчинский район, да и всю
Ленинградскую область, представляли два старшеклассника - Никита Ляпищев и
Андрей Комаров из деревни Батово. Из-за пандемии участники должны были
представить конкурсной комиссии видеозаписи своих выступлений. Как нам
рассказали в компании Iron King, которая также выступила одним из организаторов
турнира, ребята из Батово «буквально произвели фурор».
- Они не только хорошо
выступили, но и создали свой личный спортивный клуб в сарае, оборудовав его
необходимыми снарядами. Благодаря упорству и дисциплине начинающие спортсмены
сегодня соревнуются наравне с профессиональными тяжелоатлетами, - отмечают
представители компании Iron King.
Ребята, которым сейчас по
15 лет, занимаются тяжелой атлетикой. Они создали свой аккаунт в Инстаграм
«Преемники силачей старой школы», где публикуют фото- и видеоотчеты с
тренировок, а также активно призывают односельчан присоединяться к их
увлечению.
- Тяжелая атлетика более
зрелищная и интересная, чем другие виды спорта, она хорошо развивает силу и
выносливость. Сначала мы занимались в маленьком сарае, где было очень неудобно
и тесно. Потом мои родители предложили сделать зал из скотного двора, который
пристроен к нашему старому нежилому дому. Весь двор был завален различным
хламом, мы неделю разгребали и выносили мусор, потом делали полы и оборудовали
зал, папа помог провести электричество, - вспоминает Никита.
Его отец Сергей Ляпищев
говорит, что свой путь в спорте Никита начал с секции по пулевой стрельбе
(продолжает заниматься до сих пор), затем начал бегать, «тягать» гирю 16 кг и
небольшую штангу, которые были дома. Постепенно увлечение росло – купили вторую
гирю. Вместе с другом Андреем они оборудовали зал в сарае, где построили турник
и брусья. Ежедневные тренировки дали ожидаемый результат.
- Когда увидел, на что они способны, был
удивлен. В результате, докупили еще гири, выделили другое помещение под
спортзал. Они сами составляют план тренировок на каждый день, пытаются привлечь
своих друзей. Мне и их тренеру по пауэрлифтингу остается лишь следить, чтобы не
надорвались, все делали потихоньку и аккуратно, - говорит Сергей Ляпищев.
Молодые люди признались,
что больше всего им нравится проверенные временем упражнения - такие, как
подъемы, швунги тяжелых гирь (упражнение, используемое тяжелоатлетами и
гиревиками для наработки взрывной силы и скорости), гири на попа (когда снаряд
фиксируется вверх дном) и другие. Для укрепления связок используется старый
«дедовский» способ – парни, вместо эспандера, просто гнут и завязывают в узлы
гвозди (!).
В будущем друзья видят
себя в большом спорте, в частности, им очень нравится пауэрлифтинг, и именно в
нем они хотели бы достичь максимальных высот. Первые шаги уже сделаны – недавно
юные силачи записались в секцию паурлифтинга и масреслинга в поселке Сиверский
и даже завоевали свои первые награды на состязаниях регионального уровня.
Что касается онлайн
состязания «Добрый Богатырь», то в качестве специального приза организаторы
подарили молодым людям скамью для жима лежа и две уральских гири по 32 кг.
Члены жюри отметили удивительную силу воли, с которой ребята идут к своей цели.
Не ушли также от внимания судейской коллегии техничность и артистизм, с
которыми активисты из Батово выполняют сложнейшие номера.
В следующий раз, когда вы
услышите о «потерянном поколении», просто вспомните Никиту Ляпищева и Андрея
Комарова из деревни Батово и их волю к победе.
Владимир Бартков