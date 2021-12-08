Сильные парни из Батово произвели фурор в тяжелой атлетике

Организатором онлайн состязания «Добрый Богатырь» выступила компания «Уральская гиря», которая является ведущим производителем спортивных гирь в России, совместно с социально-общественным движением World Armlifting Association.

Участниками турнира стали силачи из России, Украины, Норвегии, Латвии. Гатчинский район, да и всю Ленинградскую область, представляли два старшеклассника - Никита Ляпищев и Андрей Комаров из деревни Батово. Из-за пандемии участники должны были представить конкурсной комиссии видеозаписи своих выступлений. Как нам рассказали в компании Iron King, которая также выступила одним из организаторов турнира, ребята из Батово «буквально произвели фурор».

- Они не только хорошо выступили, но и создали свой личный спортивный клуб в сарае, оборудовав его необходимыми снарядами. Благодаря упорству и дисциплине начинающие спортсмены сегодня соревнуются наравне с профессиональными тяжелоатлетами, - отмечают представители компании Iron King.

Ребята, которым сейчас по 15 лет, занимаются тяжелой атлетикой. Они создали свой аккаунт в Инстаграм «Преемники силачей старой школы», где публикуют фото- и видеоотчеты с тренировок, а также активно призывают односельчан присоединяться к их увлечению.

- Тяжелая атлетика более зрелищная и интересная, чем другие виды спорта, она хорошо развивает силу и выносливость. Сначала мы занимались в маленьком сарае, где было очень неудобно и тесно. Потом мои родители предложили сделать зал из скотного двора, который пристроен к нашему старому нежилому дому. Весь двор был завален различным хламом, мы неделю разгребали и выносили мусор, потом делали полы и оборудовали зал, папа помог провести электричество, - вспоминает Никита.

Его отец Сергей Ляпищев говорит, что свой путь в спорте Никита начал с секции по пулевой стрельбе (продолжает заниматься до сих пор), затем начал бегать, «тягать» гирю 16 кг и небольшую штангу, которые были дома. Постепенно увлечение росло – купили вторую гирю. Вместе с другом Андреем они оборудовали зал в сарае, где построили турник и брусья. Ежедневные тренировки дали ожидаемый результат.

- Когда увидел, на что они способны, был удивлен. В результате, докупили еще гири, выделили другое помещение под спортзал. Они сами составляют план тренировок на каждый день, пытаются привлечь своих друзей. Мне и их тренеру по пауэрлифтингу остается лишь следить, чтобы не надорвались, все делали потихоньку и аккуратно, - говорит Сергей Ляпищев.

Молодые люди признались, что больше всего им нравится проверенные временем упражнения - такие, как подъемы, швунги тяжелых гирь (упражнение, используемое тяжелоатлетами и гиревиками для наработки взрывной силы и скорости), гири на попа (когда снаряд фиксируется вверх дном) и другие. Для укрепления связок используется старый «дедовский» способ – парни, вместо эспандера, просто гнут и завязывают в узлы гвозди (!).

В будущем друзья видят себя в большом спорте, в частности, им очень нравится пауэрлифтинг, и именно в нем они хотели бы достичь максимальных высот. Первые шаги уже сделаны – недавно юные силачи записались в секцию паурлифтинга и масреслинга в поселке Сиверский и даже завоевали свои первые награды на состязаниях регионального уровня.

Что касается онлайн состязания «Добрый Богатырь», то в качестве специального приза организаторы подарили молодым людям скамью для жима лежа и две уральских гири по 32 кг. Члены жюри отметили удивительную силу воли, с которой ребята идут к своей цели. Не ушли также от внимания судейской коллегии техничность и артистизм, с которыми активисты из Батово выполняют сложнейшие номера.

В следующий раз, когда вы услышите о «потерянном поколении», просто вспомните Никиту Ляпищева и Андрея Комарова из деревни Батово и их волю к победе.

Владимир Бартков