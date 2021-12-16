Робот-мошенник обманул сотрудника вуза

10-го декабря в УМВД России по Гатчинскому району обратилась 40-летняя жительница Гатчины, работающая в высшем учебном заведении. В этот день ей позвонил робот с московского номера и сообщил, что заявка на подтверждение смены номера телефона одобрена. Робот попросил подтверждение запроса. Получив отказ, робот сообщил, что переключает ее на сотрудника банка.

Женский голос в трубке представился сотрудницей «ВТБ» и сказал, что кто-то, используя личные данные владелицы банковского счета, пытается оформить на нее кредит. Для отмены данной операции с ней свяжутся сотрудники банков-партнеров. Причем здесь банки-партнеры?

Перезвонили с другого московского номера, представились сотрудниками банка «Тинькофф». Велели поехать в отделение банка и снять все имеющиеся на карте «Тинькофф» деньги. Потом перевести их на счет, которые ей укажут. Дама отправилась в ТРК «Кубус», сняла там в банкомате 30 тысяч рублей, потом в «Пятерочке» в банкомате – еще 125 тысяч, после чего все имеющиеся у нее средства перевела на счет, указанный злоумышленником.

По факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.