Робот-мошенник обманул сотрудника вуза

10-го декабря в УМВД
России по Гатчинскому району обратилась 40-летняя жительница Гатчины,
работающая в высшем учебном заведении. В этот день ей позвонил робот с
московского номера и сообщил, что заявка на подтверждение смены номера телефона
одобрена. Робот попросил подтверждение запроса. Получив отказ, робот сообщил,
что переключает ее на сотрудника банка.
Женский голос в трубке
представился сотрудницей «ВТБ» и сказал, что кто-то, используя личные данные
владелицы банковского счета, пытается оформить на нее кредит. Для отмены данной
операции с ней свяжутся сотрудники банков-партнеров. Причем здесь
банки-партнеры?
Перезвонили с другого
московского номера, представились сотрудниками банка «Тинькофф». Велели поехать
в отделение банка и снять все имеющиеся на карте «Тинькофф» деньги. Потом
перевести их на счет, которые ей укажут. Дама отправилась в ТРК «Кубус», сняла
там в банкомате 30 тысяч рублей, потом в «Пятерочке» в банкомате – еще 125
тысяч, после чего все имеющиеся у нее средства перевела на счет, указанный
злоумышленником.
По факту мошенничества в
значительном размере возбуждено уголовное дело.