Ароматы Рождества и детства

«Не забывая никого и ничего…»
Вячеслав Петрович
Вяйзенен во всех делах - яркий и инициативный. Родился в деревне Глазово на окраине
Павловского парка. Когда началась война, ему было четыре года. Оказавшись в
оккупации, его семья, как большинство ингерманландских финнов, долго скиталась
– сборный пункт в Гатчине, эстонский концлагерь Клоога, финский город
Йювяскюля, затем Торопец недалеко от Великих Лук, Эстония, Карелия, нелегальное
возвращение в Пушкин, после снятия запретов комната в Ленинграде, а затем
переезд в Гатчинский район.
Четверть века он
проработал преподавателем в сельхозинституте, заведовал научной лабораторией,
был лектором общества «Знание». В 1990-е стал одним из ингерманландских
активистов - членом совета общества «Инкерин Лиитто», с 1997 года – еще и
руководителем ингерманландского культурного общества «Инкерин Тупа».
Сейчас Вячеслав Петрович
живет в большом доме в поселке Тайцы. Его рабочий стол завален рождественскими
открытками, фотографиями, книгами и бесчисленными папками с пожелтевшими
документами. В свои 84 года Вячеслав Петрович бодр душой и словоохотлив. Он
встретил гостей с шутками и прибаутками, а потом взглянул с добродушным
прищуром, качнул снежной бородой, как настоящий Дед Мороз, и начал рассказ.
- Есть «Красная книга
растений», есть «Красная книга животных», должна быть «Красная книга народов и
их культур». И нам ее писать, сохранять наследие народа, не забывая никого и
ничего, - пояснил свое призвание Вячеслав Петрович.
Об ароматах Рождества, в
том числе финского, написано немало. У Вячеслава Петровича свой взгляд. В своей
работе «Ароматы Рождества» он рассказал о традициях финского Рождества, дав
четкий распорядок рождественских дней – что, когда и где проводится в это
время. Он уверен: кто в детстве праздновал финское Рождество - для того всю
жизнь рождественские ароматы будут символизировать радость и приятные ожидания.
Чем
пахнет Рождество
В первую очередь, это
запах рождественской елки. С запахом хвои особенно сочетаются запахи горящих
свечей – обязательного традиционного украшения праздника. Кроме этого, праздник
сопровождают особые ароматы пряностей – гвоздики, кардамона, корицы, ванили. Эти
ароматы можно почувствовать везде – в домах, ресторанах, торговых центрах, в
музеях и даже на улице. Пряностями обильно сдобрены выпечные изделия – печенье,
пряники, торты, пироги с вишней, сливами, абрикосами, ароматными травами. К
Рождеству выпускают особые пряные сорта чая и кофе. И, конечно, незабываемый
аромат рождественского грога, приготовленного из фруктового сока, красного вина
и пряностей, с изюмом и миндалем.
А ароматы угощений!
Каждая хозяйка стремится приготовить к Рождеству свиной окорок, запекая его
целиком со специями в духовке и выкладывая в технологию приготовления своей
маленький секрет. Обязательно готовят к Рождеству распространенные в Финляндии
ароматные запеченные овощи – морковь, брюкву, картофель. А выдержанная в
щелочном растворе рыба и фрукты издают свои ароматы.
Ароматы – это только одна
составляющая общего праздничного настроения, которое охватывает всех. Рождество
создается также цветом, символами, праздничными обязанностями и надеждами.
Ароматы
детства мальчика Славы
- Рождество как
религиозный праздник было у нас под запретом, - рассказывает Вячеслав Петрович.
- В нашей стране его открыто стали отмечать только в последние десятилетия. А
до этого праздновали Новый год. Когда я жил в Глазове, был настолько мал, что
праздника почти не помню. Как ехали в Клоогу - об этом говорить не хочется.
Помню, как мама выскакивала за колючую проволоку, чтобы добыть нам немного еды.
В Финляндии мы долго жили на сборном пункте – кому была нужна женщина с двумя
маленькими детьми… Потом нас взяла одна семья, и мама много работала,
Не было в военном и
послевоенном детстве Славы рождественских блюд и праздничных угощений. И
ароматы детства были другие. Вячеслав Петрович вспоминает о казавшихся
лакомствами похлебках из сухих и горелых хлебных корок, которыми кормили
работников, когда они жили в финской семье. В похлебку добавляли немного молока
и даже масло. И тогда, говорит, было вполне съедобно.
- Когда мы уезжали из
Финляндии, нам дали с собой галеты. Чай морковный и галеты - это было изумительно.
В моей памяти сохранились этот аромат и вкус, - вспоминает Вячеслав Петрович. -
В Торопце – голод, нищета. В школах было собрано огромное количество детей:
каждый день давали по кусочку хлеба – это был праздник. Помню Новый год,
который мы отмечали, когда переехали в Эстонию. Есть только одна заковырка – уж
очень все для детей было заорганизовано и политизировано. Особенно, когда мы
приехали в Карелию. Тут уже и праздники, и елки – только по утвержденным
правилам. В Питкяранте мы принимали участие в школьных постановках, но они были
новогодние, а не рождественские. Рождество и Новый год – это, в первую очередь,
семейные праздники. И у нас это было, но уже в современном формате, когда за
столом собирается не только семья, но и соседи. В ленинградской коммуналке на
Савушкина рядом жили четыре семьи. Мы выносили столы в прихожую, ставили
угощения, кто какие может, и вместе праздновали. Какие угощения? Студень –
важное блюдо на столе. Всевозможные запеканки, жарения, пироги. Мама пекла
деревенские пироги, пышные, как правило, закрытые, с творогом или ягодами. А
мамина сестра – городские. Они были тоненькие, изящные, с начинкой сверху.
Делалось много украшений и гирлянд из бумаги, разные игрушки, фигурки животных
из ваты. На елку вешали, что могли. Одно из главных украшений елки - конфеты,
мандаринчики и яблоки. А для детей самое интересное было снять их с елки и
съесть.
Откуда же, как и когда
пришли к Славику Вяйзенену ароматы финского Рождества, он теперь и не помнит. А
мы можем об этом только гадать. Но он так о них пишет и рассказывает, как будто
они были в его жизни всегда.
- У меня до сих пор Рождество ассоциируется с
ароматом ванильных пряников! Это главное, что можно было ждать от праздника.
Салаты, винегреты, студень – это второе. Аромат ванильных угощений в Рождество
присутствует везде и во всем. Им буквально все пропитано! - восклицает Вячеслав
Петрович.
Современные праздники,
которые организуют ингерманландцы на гатчинской земле, по мнению Вячеслава
Петровича, тоже имеют аромат Рождества. Их любят дети, и традиции продолжаются.
Татьяна Можаева
Фото из личного архива В.
Вяйзенена