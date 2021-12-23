Гатчинский район – лучший по безопасности

Награду получил заместитель главы администрации Гатчинского района по вопросам безопасности Тимофей Материков в правительстве Ленинградской области в преддверии Дня спасателя в рамках итогового сбора Ленинградской областной подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Спасение людей это сложная и ответственная работа. Для повышения её эффективности постоянно обновляется материально-техническая база, за прошедший год более 1,5 млрд рублей было направлено на совершенствование региональный системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Построено три пожарных депо, закупается техника и оборудование, активно развивается добровольческое движение, - подытожил речь о развитии региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ходе церемонии двое жителей региона были награждены за спасение на воде. В общей сложности за добросовестную службу и профессиональные успехи, а также активное содействие развитию системы предупреждения и ликвидации ЧС награды получили более 70 спасателей, пожарных, сотрудников комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, ГУ МЧС России и муниципальных администраций региона.

Гатчинский район получил награду по итогам ежегодного конкурса Главного Управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Санкт-Петербургу.

Ирина Хрусталёва