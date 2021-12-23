Гатчинский район – лучший по безопасности

Награду
получил заместитель главы администрации Гатчинского района по вопросам
безопасности Тимофей Материков в правительстве Ленинградской области в
преддверии Дня спасателя в рамках итогового сбора Ленинградской областной
подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
-
Спасение людей это сложная и ответственная работа. Для повышения её
эффективности постоянно обновляется материально-техническая база, за прошедший
год более 1,5 млрд рублей было направлено на совершенствование региональный
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Построено три
пожарных депо, закупается техника и оборудование, активно развивается
добровольческое движение, - подытожил речь о развитии региональной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
В
ходе церемонии двое жителей региона были награждены за спасение на воде. В
общей сложности за добросовестную службу и профессиональные успехи, а также
активное содействие развитию системы предупреждения и ликвидации ЧС награды
получили более 70 спасателей, пожарных, сотрудников комитета правопорядка и
безопасности Ленинградской области, ГУ МЧС России и муниципальных администраций
региона.
Гатчинский
район получил награду по итогам ежегодного конкурса Главного Управления Министерства
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Санкт-Петербургу.
Ирина
Хрусталёва