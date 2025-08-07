Ленобласть увеличивает поддержку АПК

«До миллиарда рублей в год увеличим областное субсидирование сельхозтехники для аграриев. В условиях непростой Ленинградской погоды — именно эффективное производство и современный парк техники позволяет собрать с земли максимум», — сообщил глава региона в ходе визита в хозяйство «Рапти» Лужского района, где идет уборка озимой пшеницы.

В Ленобласти собрано 8 тысяч тонн зерна, урожайность на 13% выше, чем в 2024 году. К уборке приступили хозяйства Волосовского, Волховского, Гатчинского, Лужского и Сланцевского районов.

Первым обмолот на зерно начал племзавод «Рапти» в Лужском районе. В «Рапти» уже собрано 462 тонны пшеницы, урожайность — 33 ц/га. Хозяйство выращивает почти треть объема зерновых культур района, средняя урожайность 44 ц/га. Зерно идет на корм молочным животным, хозяйство производит более 13 тысяч тонн молока в год.

В 2024 году «Рапти» построили новый коровник на 420 мест с роботизированным доением. Модернизация позволит увеличить производство молока до 18 тысяч тонн.