Провожаем Год кино рецептами из любимых кинофильмов

Фразы из множества кинокартин талантливых отечественных режиссеров уже давно стали крылатыми и живут в сознании зрителя обособленно от самого фильма: "Я не трус, но я боюсь!"; "О, обрили уже..."; "Я старый солдат и не знаю слов любви!"; "Пилите, Шура, пилите!"; "Замуровали, демоны!". Фильмы эти стали культовыми, уклад жизни героев воспринимался советскими гражданами как образец для подражания, а их персонажей узнавали уже как добрых знакомых.

Как говорил почтальон Печкин в знаменитом мультсериале "Простоквашино": "Главное украшение новогоднего стола что? Правильно, телевизор!" Поэтому "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Иван Васильевич меняет профессию", "Карнавальная ночь", "Вокзал для двоих", "Любовь и голуби", "Белое солнце пустыни", "Берегись автомобиля" - неизменные спутники долгих праздников и обильных застолий, когда вся семья собирается вместе. А домовитая хозяйка стремится порадовать домочадцев блюдами из ставших уже родными кинолент.

"12 стульев" (1971):

- Мусик, ну готов гусик?

Гусь с яблоками и черносливом

Ингредиенты: гусь потрошеный - 1 шт. (около 4 кг), яблоки - 6-8 шт., крупные, кислые, чернослив - 150 г., сок яблочный - 2 ст. л., сметана - 100 г., мед - 50 г., масло оливковое - 50 г., соль - 2 ст.л., кориандр - 1 ст.л., смесь перцев - 1 ст.л. (красного, черного и душистого), картофель - 6 шт. (необязательный ингредиент, идет как гарнир к гусю), петрушка, помидор и зерна граната для украшения.

Рецепт: Тушку гуся хорошо промыть, обсушить бумажным полотенцем. Если гусь жирный, то ножом сделать несколько длинных надрезов на гузке. Приготовить смесь из специй: смешать соль, разные виды перца и кориандр. Натереть этой смесью гуся со всех сторон, в том числе и внутри. Если втирается плохо, то можно добавить в эту смесь 1-2 ст.л. растительного масла. Яблоки разрезать на четвертинки, удалить семена. Чернослив промыть. Гуся выложить на противень, застеленный пищевой фольгой, нафаршировать яблоками и черносливом. Брюшная полость должна быть наполнена, но не слишком плотно. Зашить брюшко и отверстие шеи. Обмазать гуся со всех сторон сметаной и обернуть пищевой фольгой. Запекать гуся надо в духовке при температуре 200 градусов. Время зависит от веса: на каждый кг - 45 минут запекания. Пока гусь в духовке, можно подготовить гарнир: оставшиеся яблоки и картофель. Яблоки очистить от кожуры и вынуть ножом сердцевину. Картофель очистить от кожуры, разрезать на четвертинки или половинки. За 20 минут до истечения срока достать гуся и проверить его готовность, проколов ножом мясо в районе бедра. Гусь почти готов. Чтобы создать аппетитную золотистую корочку, надо смешать мед, масло и 2 ст.л. яблочного сока. Обмазать этой смесью гуся со всех сторон, по сторонам выложить яблоки и картофель, поместить в духовку, разогретую до температуры 220 градусов на 20 минут. Готовое блюдо можно украсить нарезанными на четвертинки помидорами, свежей зеленью петрушки и зернами граната.

"Ирония судьбы или с легким паром" (1975):

- Какая гадость эта ваша заливная рыба.

Заливная рыба

Ингредиенты: вода - 1,2 л, рыба - 500 г, желатин - 25 г, душистый перец - 4 горошины, гвоздика - 3 шт., лавровый лист - 2 шт., 1 небольшая луковица и морковь, соль морская, сельдерей, петрушка, лимон.

Рецепт: В холодной воде промыть рыбу, отделить филе от хребта, удалить все кости по возможности. Филе нарезать на некрупные красивые кусочки, убрать в холод. Удалить из головы рыбы жабры, промыть, удалить плавники, залить водой все обрезки: голову, хребет, кожу, положить к ним луковицу и морковь, поставить на огонь, проварить полчаса после закипания на слабом огне, снимая тщательно пену. Шумовкой выложить все из бульона, положить в него лавр, специи, подсолить, положить рыбное филе и проварить его около 10 мин. Извлечь филе рыбы из бульона, выложить в посуду для заливного, процедить бульон. Чистого бульона необходимо около 1л, попробовать его на вкус, досолить при необходимости. В 1/2 стакана теплой воды развести желатин, затем влить в рыбный бульон, довести почти до кипения, сразу снять с огня, ни в коем случае не кипятить бульон с желатином. Залить рыбу бульоном, добавив к ней зелень, кусочки красиво нарезанной моркови, также можно добавить кусочки отварного яйца. Убрать заливную рыбу застывать в холод.

"Девчата" (1961):

- Из картошки знаешь, сколько можно блюд приготовить? А ну, считай: картошка жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай. Картофельные пирожки с мясом, с грибами и так далее. Картофельные оладьи, картофельная запеканка, картофель тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой отварной с укропом, шаньги...

Картофель пай

Ингредиенты: картофель - 500 г, масло подсолнечное - 200 г, соль.

Рецепт: Картофель помыть, очистить и нарезать тонкой соломкой. Хорошо промыть натертый картофель. Выложить картофель на полотенце и просушить. В разогретое подсолнечное масло небольшими порциями выкладываем картофель. Жарить до золотистого цвета. Достать картофель и положить на бумажное полотенце, чтобы стекло масло. Картофель готов. Осталось посолить.

"Верные друзья" (1954):

- А не дурно бы сейчас стаканчик кофе горячего...

- Салфеточку, подстаканничек, бутерброд со шпротиком...

Бутерброд со шпротиком

Ингредиенты: шпроты - одна банка, маринованные огурцы - 2 шт., черный хлеб (бородинский) - 8 ломтиков, чеснок - 3 зубчика, майонез - 2 ст. л., масло растительное -3 ст. л.

Рецепт: Обжарить черный хлеб на растительном масле, промазать чесночно-майонезной пастой, уложить ломтики огурца и по 1-2 штуки шпрот.

Чесночно-майонезная паста: как следует раздавить чеснок и смешать его с густым майонезом.

"Место встречи изменить нельзя" (1979):

- Эх, сейчас бы супчику горяченького да с потрошками, а?! Шарапов, не отказался б ты от горяченького супчику да с потрошками?

- Я б сейчас с большим удовольствием бы щец навернул!

Щи с куриными потрошками

Ингредиенты: куриные потрошка - 400 г, капуста савойская - 250 г, морковь, 2 луковицы, столовая ложка растительного масла, зеленый лук - 50 г, зелень - 20 г, соль на пробу.

Рецепт: Потрошка промыть, залить холодной водой и довести до кипения, посолить и отварить. Морковь очистить и натереть крупно. Лук очистить и нашинковать. Лук и морковь обжарить. Зеленый лук, зелень петрушки и укропа вымыть, обсушить и мелко порезать. Капусту нашинковать и бросить в кипящий бульон. Добавить затем овощи обжаренные и варить десять минут. В готовые щи положить рубленую зелень с луком.

"Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965):

- А компот?

- Дайте ему компот.

Компот из вишни

Ингредиенты из расчета на одну трехлитровую банку: вишня свежая, с косточками 600-800 г; сахар - 1 стакан; вода - примерно 2,5 литра.

Рецепт: Банку стерилизовать над паром в течение 5-8 минут. Положить в нее вымытую вишню. Вишни должно быть примерно 1/3 часть от объема банки. В большую кастрюлю налить 2,5 литра воды и довести до кипения. Как только вода закипит, залить ею вишню до верха банки. Прикрыть ее крышкой и дать настояться 7-10 минут. Слить в кастрюлю всю жидкость из банки и поставить на огонь. В кастрюлю всыпать стакан сахара и хорошо перемешать сироп. В отдельной небольшой посуде прокипятить жестяную крышку в течение 5 минут. Довести компот до кипения и перелить его в банку. При помощи закаточного ключа закатать банку с компотом. Закатанную банку проверить на герметичность.

"Москва слезам не верит" (1979):

- Шашлык женских рук не терпит.





Луково-томатный маринад для шашлыка

Идеально подойдет для любого сорта мяса, даже жирного. Время маринования - 6-10 часов. Один большой помидор натереть на крупной терке, еще два - порезать мелкими кубиками. Одну большую луковицу также натереть, а две мелко порубить. В овощную массу добавить 3-4 измельченных зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, также можно добавить ароматной зелени, например, петрушки, кинзы или базилика. В глубокую миску положить килограмм нарезанного мяса, залить его стаканом воды и добавить луково-томатную смесь. Можно добавить в маринад столовую ложку растительного масла. Пока жарятся шашлыки, остатки такого маринада можно приготовить в глубокой сковороде - получится вкусный соус для готового мяса.





"Российская газета" https://rg.ru/2016/12/21/rodina-kuhnya.html