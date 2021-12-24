Провожаем Год кино рецептами из любимых кинофильмов

Фразы из множества
кинокартин талантливых отечественных режиссеров уже давно стали крылатыми и
живут в сознании зрителя обособленно от самого фильма: "Я не трус, но я
боюсь!"; "О, обрили уже..."; "Я старый солдат и не знаю
слов любви!"; "Пилите, Шура, пилите!"; "Замуровали,
демоны!". Фильмы эти стали культовыми, уклад жизни героев воспринимался
советскими гражданами как образец для подражания, а их персонажей узнавали уже
как добрых знакомых.
Как говорил почтальон
Печкин в знаменитом мультсериале "Простоквашино": "Главное
украшение новогоднего стола что? Правильно, телевизор!" Поэтому
"Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Иван Васильевич меняет
профессию", "Карнавальная ночь", "Вокзал для двоих",
"Любовь и голуби", "Белое солнце пустыни", "Берегись
автомобиля" - неизменные спутники долгих праздников и обильных застолий,
когда вся семья собирается вместе. А домовитая хозяйка стремится порадовать
домочадцев блюдами из ставших уже родными кинолент.
"12
стульев" (1971):
-
Мусик, ну готов гусик?
Гусь
с яблоками и черносливом
Ингредиенты: гусь
потрошеный - 1 шт. (около 4 кг), яблоки - 6-8 шт., крупные, кислые, чернослив -
150 г., сок яблочный - 2 ст. л., сметана - 100 г., мед - 50 г., масло оливковое
- 50 г., соль - 2 ст.л., кориандр - 1 ст.л., смесь перцев - 1 ст.л. (красного,
черного и душистого), картофель - 6 шт. (необязательный ингредиент, идет как
гарнир к гусю), петрушка, помидор и зерна граната для украшения.
Рецепт: Тушку гуся хорошо
промыть, обсушить бумажным полотенцем. Если гусь жирный, то ножом сделать
несколько длинных надрезов на гузке. Приготовить смесь из специй: смешать соль,
разные виды перца и кориандр. Натереть этой смесью гуся со всех сторон, в том
числе и внутри. Если втирается плохо, то можно добавить в эту смесь 1-2 ст.л.
растительного масла. Яблоки разрезать на четвертинки, удалить семена. Чернослив
промыть. Гуся выложить на противень, застеленный пищевой фольгой, нафаршировать
яблоками и черносливом. Брюшная полость должна быть наполнена, но не слишком
плотно. Зашить брюшко и отверстие шеи. Обмазать гуся со всех сторон сметаной и
обернуть пищевой фольгой. Запекать гуся надо в духовке при температуре 200
градусов. Время зависит от веса: на каждый кг - 45 минут запекания. Пока гусь в
духовке, можно подготовить гарнир: оставшиеся яблоки и картофель. Яблоки
очистить от кожуры и вынуть ножом сердцевину. Картофель очистить от кожуры,
разрезать на четвертинки или половинки. За 20 минут до истечения срока достать
гуся и проверить его готовность, проколов ножом мясо в районе бедра. Гусь почти
готов. Чтобы создать аппетитную золотистую корочку, надо смешать мед, масло и 2
ст.л. яблочного сока. Обмазать этой смесью гуся со всех сторон, по сторонам
выложить яблоки и картофель, поместить в духовку, разогретую до температуры 220
градусов на 20 минут. Готовое блюдо можно украсить нарезанными на четвертинки
помидорами, свежей зеленью петрушки и зернами граната.
"Ирония судьбы или с легким паром"
(1975):
-
Какая гадость эта ваша заливная рыба.
Заливная
рыба
Ингредиенты: вода - 1,2
л, рыба - 500 г, желатин - 25 г, душистый перец - 4 горошины, гвоздика - 3 шт.,
лавровый лист - 2 шт., 1 небольшая луковица и морковь, соль морская, сельдерей,
петрушка, лимон.
Рецепт: В холодной воде промыть рыбу, отделить
филе от хребта, удалить все кости по возможности. Филе нарезать на некрупные
красивые кусочки, убрать в холод. Удалить из головы рыбы жабры, промыть,
удалить плавники, залить водой все обрезки: голову, хребет, кожу, положить к
ним луковицу и морковь, поставить на огонь, проварить полчаса после закипания
на слабом огне, снимая тщательно пену. Шумовкой выложить все из бульона,
положить в него лавр, специи, подсолить, положить рыбное филе и проварить его
около 10 мин. Извлечь филе рыбы из бульона, выложить в посуду для заливного,
процедить бульон. Чистого бульона необходимо около 1л, попробовать его на вкус,
досолить при необходимости. В 1/2 стакана теплой воды развести желатин, затем
влить в рыбный бульон, довести почти до кипения, сразу снять с огня, ни в коем
случае не кипятить бульон с желатином. Залить рыбу бульоном, добавив к ней
зелень, кусочки красиво нарезанной моркови, также можно добавить кусочки
отварного яйца. Убрать заливную рыбу застывать в холод.
"Девчата"
(1961):
-
Из картошки знаешь, сколько можно блюд приготовить? А ну, считай: картошка
жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай. Картофельные пирожки с
мясом, с грибами и так далее. Картофельные оладьи, картофельная запеканка,
картофель тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом и с
перцем, картофель молодой отварной с укропом, шаньги...
Картофель
пай
Ингредиенты: картофель -
500 г, масло подсолнечное - 200 г, соль.
Рецепт: Картофель помыть,
очистить и нарезать тонкой соломкой. Хорошо промыть натертый картофель.
Выложить картофель на полотенце и просушить. В разогретое подсолнечное масло
небольшими порциями выкладываем картофель. Жарить до золотистого цвета. Достать
картофель и положить на бумажное полотенце, чтобы стекло масло. Картофель
готов. Осталось посолить.
"Верные
друзья" (1954):
-
А не дурно бы сейчас стаканчик кофе горячего...
-
Салфеточку, подстаканничек, бутерброд со шпротиком...
Бутерброд
со шпротиком
Ингредиенты: шпроты -
одна банка, маринованные огурцы - 2 шт., черный хлеб (бородинский) - 8
ломтиков, чеснок - 3 зубчика, майонез - 2 ст. л., масло растительное -3 ст. л.
Рецепт: Обжарить черный
хлеб на растительном масле, промазать чесночно-майонезной пастой, уложить
ломтики огурца и по 1-2 штуки шпрот.
Чесночно-майонезная
паста: как следует раздавить чеснок и смешать его с густым майонезом.
"Место встречи изменить нельзя"
(1979):
-
Эх, сейчас бы супчику горяченького да с потрошками, а?! Шарапов, не отказался б
ты от горяченького супчику да с потрошками?
-
Я б сейчас с большим удовольствием бы щец навернул!
Щи
с куриными потрошками
Ингредиенты: куриные
потрошка - 400 г, капуста савойская - 250 г, морковь, 2 луковицы, столовая
ложка растительного масла, зеленый лук - 50 г, зелень - 20 г, соль на пробу.
Рецепт: Потрошка промыть,
залить холодной водой и довести до кипения, посолить и отварить. Морковь
очистить и натереть крупно. Лук очистить и нашинковать. Лук и морковь обжарить.
Зеленый лук, зелень петрушки и укропа вымыть, обсушить и мелко порезать.
Капусту нашинковать и бросить в кипящий бульон. Добавить затем овощи обжаренные
и варить десять минут. В готовые щи положить рубленую зелень с луком.
"Операция "Ы" и другие
приключения Шурика" (1965):
-
А компот?
-
Дайте ему компот.
Компот
из вишни
Ингредиенты из расчета на
одну трехлитровую банку: вишня свежая, с косточками 600-800 г; сахар - 1
стакан; вода - примерно 2,5 литра.
Рецепт: Банку
стерилизовать над паром в течение 5-8 минут. Положить в нее вымытую вишню.
Вишни должно быть примерно 1/3 часть от объема банки. В большую кастрюлю налить
2,5 литра воды и довести до кипения. Как только вода закипит, залить ею вишню
до верха банки. Прикрыть ее крышкой и дать настояться 7-10 минут. Слить в
кастрюлю всю жидкость из банки и поставить на огонь. В кастрюлю всыпать стакан
сахара и хорошо перемешать сироп. В отдельной небольшой посуде прокипятить
жестяную крышку в течение 5 минут. Довести компот до кипения и перелить его в
банку. При помощи закаточного ключа закатать банку с компотом. Закатанную банку проверить на герметичность.
"Москва слезам не верит" (1979):
-
Шашлык женских рук не терпит.
Луково-томатный маринад
для шашлыка
Идеально подойдет для
любого сорта мяса, даже жирного. Время маринования - 6-10 часов. Один большой
помидор натереть на крупной терке, еще два - порезать мелкими кубиками. Одну
большую луковицу также натереть, а две мелко порубить. В овощную массу добавить
3-4 измельченных зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, также можно добавить
ароматной зелени, например, петрушки, кинзы или базилика. В глубокую миску
положить килограмм нарезанного мяса, залить его стаканом воды и добавить
луково-томатную смесь. Можно добавить в маринад столовую ложку растительного
масла. Пока жарятся шашлыки, остатки такого маринада можно приготовить в
глубокой сковороде - получится вкусный соус для готового мяса.
"Российская газета" https://rg.ru/2016/12/21/rodina-kuhnya.html