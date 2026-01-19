Письма с войны: из архива семьи Киргетовых

Вот письмо с Невского пятачка, из района деревни Московская Дубровка, от которой ныне не осталось и следа: «Комнатка у меня хорошенькая. Называется она землянкой, но внутри - как в хорошей квартире... Недалеко по соседству грохочет, а у нас некоторое затишье, пользуясь этим, пишу...» (из письма от 5.11.1942 года). А затем читаешь воспоминания участников боев и понимаешь, что слова о «хорошенькой комнатке» - лишь способ успокоить семью, которая в Мордовской АССР слышит о блокаде Ленинграда и боях на Невском пятачке.

А вот слова из письма от 18.11.1941 года: «Я жив и здоров. Живу хорошо, даже больше - отлично. Питание исключительно хорошее. Я уже говорил, что заелся - есть белый хлеб, масло, сахар, консервы, печенье, папиросы, макароны, белая мука, достают молоко». И можно было бы позавидовать богатому продуктовому снабжению защитников Невского пятачка, если бы не одна завершающая этот перечень фраза: «Только кушаю помалу. Оно естественно - хорошего много не скушаешь». Дочки, возможно, поверят, но жена поймет, что именно скрывается за этими словами… Через два дня начнется вторая Синявинская операция - попытка прорыва блокады Ленинграда, а через неделю Исаак Ананьевич будет ранен.

А сколько искреннего беспокойства о детях читается в обращении к жене Наташе в письме от 21.04.1942 года: «...Долго не получая писем, я начинал тревожиться. Особенно за здоровье Лели. Сейчас весна, и стоит лишь допустить неосторожность — простудиться, как потом осложнения на лёгкие. Ты мне обязательно напиши, как Леля переживает весну. Не допускай бегать босиком, пока почва не согреется...».

В каждом письме одна просьба - писать чаще: «...Валя, я очень давно получал от вас письма. Сам же пишу часто. Пиши мне тоже часто, даже если и от меня почему-либо задерживаются...» (почтовая открытка от 12.02.1942 года). «...Геня, почему ты реже всех мне пишешь? Пиши мне подробней обо всем и особенно про учебу...» (почтовая открытка от 31.12.1942 года).

Неожиданно среди слов заботы, любви, беспокойства и тревоги о семье мы слышим голос командира полка: «...А к вечеру были каждый на своем посту и зорко следили за немецкой сволочью. Били их, бьем нещадно. И вы вправе звать домой всех нас только после того, как свою родную землю очистим от двуногих зверей. А нам стыдно было бы даже самих себя, если бы подумали об отпуске раньше того, как уничтожим оккупантов...» (из письма от 12.11.1942 года). Вот она — война...

Исаак Ананьевич Киргетов не дожил до Великой Победы - погиб 22 апреля 1945 года в берлинском предместье от осколка немецкого снаряда. Но его любовь к жене и дочкам живет в этих удивительных письмах.

Людмила Чиринскайте