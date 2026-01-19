Новогодние забавы в Карташевской

Незабываемое музыкальное представление для карташевских ребятишек устроили приглашенные артисты Санкт-Петербургского Музыкально-концертного общества им. Императрицы Марии Федоровны. Обаятельный и совсем не страшный Волк, колоритная и эффектная Баба-Яга, очаровательная Снегурочка и главный герой новогоднего действия Дед Мороз создали в скромном зале сельского клуба атмосферу настоящего театра. В этот день здесь звучали арии из опер и любимые многими музыкальные произведения о зиме. Ребята вместе с артистами играли в игры и водили хороводы, пели песни и рассказывали стихи. Никто из юных зрителей не ушел без подарка!

В рождественский сочельник в Карташевском клубе маленькие и большие девочки играли в куклы. Часть своей уникальной коллекции старинных кукол привезла жительница поселка Дружная Горка Татьяна Пухова.

Свою коллекцию Татьяна Александровна начала собирать четыре года назад, когда случайно обнаружила во дворе выброшенных старых кукол. Ей стало жаль этих подружек маленьких девочек. Принеся их домой, отмыв, причесав и постирав одежду, она вспомнила, как во времена своего детства играла с куклами, и захотела сохранить и рассказать о них нынешним детям. Сейчас в коллекции Татьяны Пуховой - более ста кукол: большие, маленькие пластмассовые и фарфоровые, пупсики и барышни, мишки и Чебурашки. Возраст некоторых из них - более 80 лет!

На встрече в Карташевском клубе коллекция пополнилась несколькими новыми экспонатами: жительница Карташевской Екатерина Силамикит подарила Татьяне Александровне большого пупса 1930-годов, а заведующая клубом Анна Градович - фарфоровую интерьерную куклу в национальной одежде балканских народов. В завершение все участники встречи смастерили тряпичную обереговую куколку-скрутку с младенцем.

Череда праздничных мероприятий Карташевского клуба завершилась 10 января ярким театрализованным представлением по мотивам «Сказки о потерянном времени» Евгения Шварца. Участие в подготовке спектакля с элементами кукольного театра приняли жители Карташевской, Кобринского и Суйды. Специально для этого преставления мастерицы творческой мастерской «Посиделки» туристического центра «Лукоморье» поселка Суйда изготовили авторские куклы.

На премьере «Сказки...» зал был полон зрителей. Динамичная музыкальная постановка в интерпретации режиссера Елены Чуриловой затронула важные темы добра и зла, взаимоотношений взрослых и детей, ценности и скоротечности времени.

Карташевский клуб благодарит всех, кто участвовал в подготовке представления и ждем новых постановок!

Подготовила Юлия Лысанюк