Ленобласть развивает паллиативную помощь

«Много лет знакомы с Анной Федермессер и, наконец, начинаем совместный проект паллиативной помощи. В Выборгском районе на базе бывшего санатория в посёлке Советский фонд «Вера» при поддержке региона откроет стационар на 30 коек.

Важной составляющей в системе ухода обоюдно определяем человечность и ощущение дома.

У Ленобласти уже есть достойный опыт организации детской паллиативной помощи в Токсово. Время двигаться дальше», — отметил губернатор Ленинградской области.

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» поддерживает хосписы в Москве и некоторых регионах России. Фонд адресно помогает семьям с неизлечимо больными детьми в регионах, обучает персонал хосписов, проводит конференции, семинары и курсы.