Ленинградская область обновила рекорд по вводу жилья

По сравнению с 2024 годом регион прибавил около 4% год к году, сохранив высокие темпы как в сегменте ИЖС, так и в многоквартирном строительстве.

«4,2 миллиона квадратных метров — это не просто высокий показатель, а подтверждение того, что строительный комплекс работает устойчиво и прогнозируемо. Мы удержали темпы в сложных условиях и при этом не ушли в перекосы: растёт и индивидуальное строительство, и многоквартирные проекты. Для нас принципиально, что этот объём обеспечен не точечной застройкой, а развитием территорий в логике нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — с дорогами, сетями и социальными объектами. Это тот результат, за который региону не придётся «платить» проблемами в будущем», — отметил вице-губернатор Ленинградской области по вопросам строительного комплекса и ЖКХ Евгений Барановский.

Основной объём ввода жилья в 2025 году обеспечили Всеволожский район — 1 705,6 тыс. кв. м, Ломоносовский район — 712,1 тыс. кв. м, Гатчинский муниципальный округ — 403,8 тыс. кв. м и Выборгский район — 387,3 тыс. кв. м. Далее идут Тосненский район — 227,6 тыс. кв. м и Кировский район — 145,0 тыс. кв. м.

Одновременно регион держит стабильный поток разрешений под новые проекты. По данным ЕИСЖС в области работают 92 застройщика, выдано 224 разрешения на строительство — 437 домов общей жилой площадью 4,113 млн м², порядка 100 тыс. квартир.

Важный управленческий инструмент года — комплексное развитие территорий. С 2025 года полномочия по заключению договоров КРТ по инициативе правообладателей закреплены за Правительством Ленинградской области. На сегодня в регионе заключено 23 договора КРТ: это более 780 га и больше 6 млн м² будущей застройки. С июля 2025 года комитет по строительству заключил 6 договоров КРТ на региональном уровне. Такой формат позволяет строить кварталы комплексно, закреплять социальные и дорожные обязательства и сопровождать проекты на каждом этапе.