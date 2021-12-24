Тройное обязательство: подарить, принять подарок и ответить

Но мы не будем углубляться в глубины социологии, а воспользуемся советами психологов о том, как выбирать подарки и как их дарить, чтобы осчастливить своих любимых и близких.

Оказывается, подарки – хорошие и плохие – по-разному влияют на развитие отношений, причем это зависит ещё и от пола «принимающей стороны». В зарубежных исследованиях 2008 года выяснилось, что мужчины, по сравнению с женщинами, в условиях существования пары (брака) более трепетно относятся к плохим подаркам. Получив такой, они начинают думать, что у них мало общего с избранницей, и строят негативные перспективы совместного будущего. Если же мужчина получает хороший подарок, то склонен рассматривать свои отношения как перспективные.

С женщинами, как всегда, всё сложнее. Плохой или хороший подарок ей преподнёс партнер, её особо не волнует. Мы с вами знаем, к примеру, что после 8 марта в магазинах аншлаг по обмену одного товара на другой. Не нравится – пошла и поменяла, не заморачиваясь рассуждениями.

Авторы исследования такой феномен объясняют тем, что для женщины сами романтические отношения более значимы, чем эквивалент их выражения со стороны партнёра, поэтому они «включают» психологическую защиту, чтобы не позволить плохому подарку повлиять на развитие или стабильность отношений.

В другом исследовании выяснили, что дарение подарков повышает чувство собственной значимости, благодаря проявлению щедрости и доброты. Исследователи пишут, что «хороший подарок предполагает творческий подход к выбору вещи/идеи, способность понимать другого человека, умение обращаться с деньгами и учитывать возможности. Подобрав для своего близкого (знакомого, коллеги) хороший подарок, мы реализуем свои творческие и организаторские способности, и эта реализация вызывает у нас чувство «удовлетворения от проделанной работы».

Ещё в конце прошлого века американские социологи дали несколько советов о том, каким может быть хороший рождественский подарок.

Во-первых, он должен демонстрировать, что дарящий знает предпочтения получающего подарок.

Во-вторых, он должен быть сюрпризом: предсказуемые подарки вызывают меньше приятных эмоций.

В-третьих, экономическая ценность подарка должна быть соразмерна эмоциональной ценности отношений – это значит, что стоимость подарков на зимние праздники, всё-таки, имеет значение.

Понятно, что в реальной жизни всё несколько иначе и сложнее. Но мы можем учитывать ещё одну «подарочную» особенность: способ их вручения. Тут я вспомню свою приятельницу, которая своих двойняшек поздравляла с днём рождения по-особому: она покупала билеты в театр на всех друзей, с которыми её дети хотели пойти на спектакль. Это была традиция, и её обожали как сами близняшки, так и их одноклассники. Уж не знаю, сама она это придумала или тоже читала рекомендации психологов. Но они таковы: приятные эмоции и позитивное влияние на отношения возникают в большей мере во время использования подарка, а не во время его получения. Эксперименты показывают, что подарки-события, подарки-переживания оказывают больше позитивного влияния на отношения, чем подарки-вещи. К примеру, вы дарите не только набор посуды для выпекания или комплект семян и приспособлений для выращивания микрозелени, но прикладываете ещё и сертификат на мастер-класс по кулинарии или огородничеству.

Произнесенные поздравления, антураж, театральные действия, сюрпризы и прочие событие «вокруг» подарка запоминаются лучше. А приятные переживания, полученные вместе с подарком, ассоциируются не только с полученной в подарок вещью, но и её «автором». Благодаря именно этой связи подарок при каждом использовании доставляет дополнительное удовольствие за счет воспоминаний. Дарить нужно те переживания и опыт, которые понравятся и будут интересны получателю.

Ирина Владимирова

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