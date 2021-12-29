«Большая перемена»: взгляд победителя

Что представляет собой конкурс «изнутри», рассказывает победитель «Большой перемены – 2021» Артём Сергеев.

- Всего было три проекта. Один – в командной гонке, второй – в полуфинале, и третий – в финале. В командной гонке у меня был проект, связанный с визуальным искусством без барьера. Он был направлен на то, чтобы сделать общество более инклюзивным. Сейчас людям с ограниченными возможностями очень сложно посещать музеи или концерты. Как слепому увидеть картину? Как глухому услышать музыку?

Я разработал концепцию выставки, которая включала бы в себя целый комплекс экспонатов. Каждый экспонат должен состоять из нескольких элементов, которые можно осязать, «увидеть» и «услышать» с помощью тифлокомментария. Описание должно быть емким и очень подробным.

Где находится Сахареж?

Полуфинал был посвящен экологии. Мы разрабатывали проект под названием «Ни капли зря», направленный на решение проблемы нехватки пресной воды в мире. Проект состоял из трех частей: акция, бизнес-проект и компьютерная игра. Во главу угла мы поставили неосведомленность людей о значимости этой проблемы. Подготовили акцию «День без воды», которая показала бы человеку проекцию будущего без воды, если мы и дальше будем так же небрежно и расточительно расходовать воду.

- В какой форме была эта акция?

- Мы представили концепцию, мотивационную систему акции – почему люди согласились бы в ней участвовать, мы представляли наших спонсоров, партнеров, и какие нам нужно сделать шаги для ее реализации.

Следующая часть – детальное превращение нашей идеи в бизнес-проект. Мы решили сделать реалити-шоу, использовав как основу знаменитый «Форт Боярд». Идея нашего реалити-шоу такова: известных деятелей, звезд помещают в условия дефицита пресной воды. И это тоже проекция будущего.

И третья часть проекта – компьютерная игра. Ее механика основывается на том, что капелька воды падает из крана, проходит различные уровни, расчищая мусор на своем пути. На каждом уровне игрок отвечает на вопросы или проходит какой-то лабиринт, решает головоломку. И капелька очищается. В конце она попадает в бутылку с водой, человек выпивает эту бутылку, а наша капелька остается на дне.

- И «Game over»?

- Нет, игра повторяется снова и снова. Но там есть выигравшие и проигравшие. Проходя лабиринты, квесты, отвечая на вопросы, игрок набирает очки. Есть магазин, где за игровую валюту «гидралики» можно купить себе мерч «Большой перемены» (одежду или аксессуар с логотипом конкурса).

Одной из задач, которые нам ставились, было включение в свой проект части «Большой перемены». Мы сделали это в виде мерча, продающегося во внутриигровом магазине. И каждый уровень у нас был связан с определенным вызовом «Большой перемены», которых 12.

- Вы создали программное обеспечение?

- Нет, мы предложили концепцию. «Большая перемена» основывается на концепциях и ценит людей за их идеи. Если идея нравится, они ее берут и разрабатывают сами.

- Где проходил полуфинал?

- Полуфинал для участников из Северо-Западного федерального округа проходил под Ярославлем, в лечебно-оздоровительном комплексе «Сахареж». Команды набирали случайным образом, но по возрастной категории. В моей команде были девятиклассники из Рыбинска, Новгорода, Петербурга.

Личность в команде

Финал проходил в «Артеке». Там – новая команда, в которую вместе со мной вошли девятиклассники со всей страны: из Москвы, из Тулы, с Камчатки, из Иваново. Это тоже непросто – выстроить коммуникацию со всеми ребятами. Командная работа 12 человек очень трудна – комфортная среда ограничивается 6-7 членами команды.

Дальше была жеребьевка тем. Нам досталась тема, связанная с обществом. Мы решили посвятить наш проект проблеме отсутствия любимого дела у подростков, которая влечет за собой буллинг, трудности общения со сверстниками.

Сделали систему профориентационных проектов, призванных помочь человеку определиться с выбором любимого дела. Это онлайн-платформа с лекциями, видеоуроками, конкурсами. Было бы полезно сделать наш проект общеобязательным, чтобы подростки могли выбирать свой путь, направление, в котором развиваться.

- Как тебе удалось победить?

- Любые конкурсные испытания «Большой перемены» оцениваются следующим образом: личные качества и командный результат. Ты должен работать над командным проектом, но при этом не забывать о своих личных характеристиках.

В полуфинале в числе моих личных характеристик были названы альтруизм и умение сотрудничать – в одной категории. В другой – интеллектуальное лидерство, в третьей – организаторские способности и креативность. В финале это была когнитивная гибкость и ориентация на результат.

Также в финале каждому задавали довольно каверзные вопросы из разных областей, на которые нужно было дать незамедлительный ответ. Например: «Какую идею вы бы предложили для развития театрального искусства в вашем населенном пункте?» Или: «Опишите проблемы общественного транспорта в вашем городе». В полуфинале вопросы были полегче: «Твоя мечта?», «Куда бы ты хотел отправиться – в прошлое или в будущее?».

В итоге выиграл тот, кто набрал необходимое количество баллов. У меня в общей сложности получился 771 балл. Это результат победителя. В нашей категории 8-9 классов победителей было 300 человек. Приз – 200 тысяч на развитие творческих способностей. И наставнику, если у победителя таковой был, – 150 тысяч и путевка в один из самых лучших санаториев Европы на образовательную программу. Моим наставником была Олеся Валерьевна Маточинская – мой классный руководитель. Она мне очень помогала во всем, за что огромное ей спасибо.

- Артём, ты собираешься еще участвовать в «Большой перемене»?

- Обязательно. На будущий год и через год тоже. Теперь у меня есть опыт, уже не так страшно, хотя, конечно, будет сложнее. Количество участников и уровень подготовки растут.

Вообще, это конкурс не на знание чего-либо. Он требует от ребят креативности, нестандартности мышления, открытости, помогает преодолевать внутренние барьеры, побуждает стремиться к чему-то новому. «Большая перемена» – это масса интересных знакомств с самыми активными школьниками России. От них подпитываешься энергией.

Конкурс нацелен на развитие коммуникативных навыков, навыков работы в команде. Это хорошая репетиция будущего, когда нам всем придется работать в команде.

Екатерина Дзюба