Дивенское школьное лесничество – победитель 47 региона

- Соревнования проходят в несколько этапов, –
рассказывает руководитель дивенской команды, помощник лесничего Ольга
Алексеевна Кушакова. – Этапы такие: «Лесной пожар», «Ботаника и дендрология», «Животные
и птицы», «Таксация» (учет леса). В этом году мероприятие проходило в очной
форме. Мы привезли ребят в гатчинское лесничество, усадили в «красном уголке».
Из «Ленобллеса» прислали конверты с разными вопросами, касающимися леса.
Например, определить зверя по шкурке, по следу. Классифицировать животных – царство,
род, вид и т.д. На каждый этап – отдельный конверт. Ребята выполнили тест,
написали ответы, мы запечатали конверты и отправили в «Ленобллес» для оценки
работ. В итоге наша команда заняла первое место.
Как рассказала Ольга Алексеевна, дивенское школьное
лесничество «Зеленый дом» образовалось в 2015 году, когда в Ленинградской
области было принято решение об организации школьных лесничеств. Дивенскую школу
выбрали неспроста: лес – кругом, в шаговой доступности. Никуда не надо ехать и
решать проблемы с транспортом.
С тех пор участники «Зеленого дома» активно занимаются
лесной наукой.
- Ребята изучают приборы, которые применяются при
таксации. Ездят сажать лес. Обязательно участвуют в областном Дне посадки леса –
весной и осенью, – говорит Ольга Кушакова. – Приезжают наши шефы из Рослесинфорга
– таксаторы. Те, кто непосредственно занимается лесоустройством. Они
рассказывают ребятам много интересного.
За время существования школьного лесничества дети
посадили много деревьев. Регулярно проводят уборку мусора в лесу. Озеленили территорию
собственной школы. К 9 Мая посадили Сад Победы в Дивенской. Администрация
выделила технику. Расчистили старый тротуар и посадили вдоль него более 80
кустов сирени.
Когда была возможность, ездили на экскурсии – в Лесотехническую
академию, в Лисинский колледж, в Лугу – в семеноводческий центр, в Центр защиты
леса в Петербурге, на ПХС – пожарно-химическую станцию. В общем, в Дивенской
школе практика идет параллельно с теорией. А о том, что такое лес, юные
лесничие знают не понаслышке.
Награждение победителей областных соревнований
проходило в торжественной обстановке. Начальник Гатчинского лесничества Сергей Хаванин
поздравил с победой команду и преподавателей, а также пятерых «олимпиадников»
из школьного лесничества, показавших высокие личные результаты на конкурсе.
Членам команды вручили почетные грамоты, медали и
планшеты в подарок. Кроме того, школьное лесничество получило победный кубок.
Это уже третий кубок в коллекции наград за первые и призовые места. В 2017 году
команда дивенской школы также вышла в победители на областных соревнованиях. В
2019-м ребята заняли третье место.
Но на следующий год надо формировать новую команду.
Все трое победителей – Иван Колбасов, Владимир Вандышев и Софья Вандышева – девятиклассники
и после девятого класса планируют поступать в колледж. Очень возможно, что в «лесной».
Ребята занимаются в школьном лесничестве с шестого
класса. В 2019 году на областных соревнованиях они заняли третье командное
место и выиграли личную олимпиаду. Кто придет в команду после них? Кто возьмет
ответственность за «Зеленый дом»?
- Есть способные ребята, – уверены победители. –
Достойная смена придет.
Екатерина Дзюба