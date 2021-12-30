Дивенское школьное лесничество – победитель 47 региона

- Соревнования проходят в несколько этапов, – рассказывает руководитель дивенской команды, помощник лесничего Ольга Алексеевна Кушакова. – Этапы такие: «Лесной пожар», «Ботаника и дендрология», «Животные и птицы», «Таксация» (учет леса). В этом году мероприятие проходило в очной форме. Мы привезли ребят в гатчинское лесничество, усадили в «красном уголке». Из «Ленобллеса» прислали конверты с разными вопросами, касающимися леса. Например, определить зверя по шкурке, по следу. Классифицировать животных – царство, род, вид и т.д. На каждый этап – отдельный конверт. Ребята выполнили тест, написали ответы, мы запечатали конверты и отправили в «Ленобллес» для оценки работ. В итоге наша команда заняла первое место.

Как рассказала Ольга Алексеевна, дивенское школьное лесничество «Зеленый дом» образовалось в 2015 году, когда в Ленинградской области было принято решение об организации школьных лесничеств. Дивенскую школу выбрали неспроста: лес – кругом, в шаговой доступности. Никуда не надо ехать и решать проблемы с транспортом.

С тех пор участники «Зеленого дома» активно занимаются лесной наукой.

- Ребята изучают приборы, которые применяются при таксации. Ездят сажать лес. Обязательно участвуют в областном Дне посадки леса – весной и осенью, – говорит Ольга Кушакова. – Приезжают наши шефы из Рослесинфорга – таксаторы. Те, кто непосредственно занимается лесоустройством. Они рассказывают ребятам много интересного.

За время существования школьного лесничества дети посадили много деревьев. Регулярно проводят уборку мусора в лесу. Озеленили территорию собственной школы. К 9 Мая посадили Сад Победы в Дивенской. Администрация выделила технику. Расчистили старый тротуар и посадили вдоль него более 80 кустов сирени.

Когда была возможность, ездили на экскурсии – в Лесотехническую академию, в Лисинский колледж, в Лугу – в семеноводческий центр, в Центр защиты леса в Петербурге, на ПХС – пожарно-химическую станцию. В общем, в Дивенской школе практика идет параллельно с теорией. А о том, что такое лес, юные лесничие знают не понаслышке.

Награждение победителей областных соревнований проходило в торжественной обстановке. Начальник Гатчинского лесничества Сергей Хаванин поздравил с победой команду и преподавателей, а также пятерых «олимпиадников» из школьного лесничества, показавших высокие личные результаты на конкурсе.

Членам команды вручили почетные грамоты, медали и планшеты в подарок. Кроме того, школьное лесничество получило победный кубок. Это уже третий кубок в коллекции наград за первые и призовые места. В 2017 году команда дивенской школы также вышла в победители на областных соревнованиях. В 2019-м ребята заняли третье место.

Но на следующий год надо формировать новую команду. Все трое победителей – Иван Колбасов, Владимир Вандышев и Софья Вандышева – девятиклассники и после девятого класса планируют поступать в колледж. Очень возможно, что в «лесной».

Ребята занимаются в школьном лесничестве с шестого класса. В 2019 году на областных соревнованиях они заняли третье командное место и выиграли личную олимпиаду. Кто придет в команду после них? Кто возьмет ответственность за «Зеленый дом»?

- Есть способные ребята, – уверены победители. – Достойная смена придет.

Екатерина Дзюба