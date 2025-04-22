Стартовало Всероссийское онлайн-голосование за проекты благоустройства

«Жители 39 населенных пунктов Ленобласти смогут выбрать, какие именно проекты благоустройства будут реализованы в их поселениях. Над каждой территорией работали профессиональные команды урбанистов, архитекторов и дизайнеров, которые общались с ленинградцами, чтобы учесть их идеи и предложения. Это большая и важная работа, поэтому поддержанные проекты реализуем по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Принять участие в голосовании и отдать голос за выбранный объект может любой житель страны старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Всероссийское онлайн-голосование проводится уже в пятый раз по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта. Всего с 2019 года по нацпроекту было благоустроено более 72,5 тыс. общественных пространств, включая более 31,5 тыс. парковых территорий, которые стали новыми точками притяжения как для местных жителей, так и туристов.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин подчеркнул, что Президент России Владимир Путин поставил задачу кардинально улучшить комфортность городской среды. По итогам 2024 года уже 82,4% городов признаны благоприятными для жизни. Такой результат во многом обусловлен активным участием жителей в вопросах преображения территорий, в том числе благодаря участию во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства.

Ежегодно все больше россиян участвуют в выборе объектов благоустройства. Они видят, как принятые ими решения влияют на преображение среды. В первом Всероссийском голосовании приняло участие 9,7 млн россиян, а по итогам прошлого года голоса за благоустройство отдали уже 17,2 млн жителей страны.

В Гатчине в рамках проекта благоустроят общественное пространство у аллеи Императора Павла I (левая сторона).