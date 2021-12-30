Областные музеи готовят новогодние программы

Так, музей «Домик няни Александра Пушкина» в деревне Кобрино Гатчинского района подготовил праздничную программу «А у нас Новый год! Няня в гости всех зовёт!». Посетители познакомятся с жизнью няни поэта, узнают о быте крестьян в России в XIX веке, поучаствуют в конкурсах, а в конце программы получат приятное новогоднее пожелание ― предсказание на 2022 год.

Еще один «пушкинский» музей Гатчинского района ― усадьба «Суйда», имение Абрама Петровича Ганнибала, прадеда Александра Пушкина, приглашает на детское занятие «Символика русской вышивки». «Героями» дня станут свадебные полотенца из коллекции музея. В ходе занятия ребята познакомятся с традиционным русским рушником, его назначением и особенностями украшения. Рассматривая орнамент вышивки, маленькие исследователи попытаются сами расшифровать рисунок декоративного орнамента и раскрыть его подлинное значение. А в конце занятия сами изготовят декоративный орнамент для новогодней открытки из картонного шаблона и атласной красной ленты. Расписание экскурсий можно узнать на на сайте https://www.lenoblmus.ru/

В Ивангородском художественном музее 4 и 8 января пройдет новогодний семейный квест «Тайна старого сундука». В сказочном пространстве Художественного музея участники выяснят, что хранится в старом сундуке – серебряные монеты, оружие, золотые украшения? Чтобы открыть эту тайну (и сундук, конечно, тоже), гостям предстоит внимательно изучить картины, фотографии и предметы быта, которые принадлежали двум великим русским художникам – Ивану Билибину и Александре Щекатихиной-Потоцкой. В завершение праздничной программы всех закружит семейный хоровод, а затем состоится мастер-класс по изготовлению символа наступающего года.

Напоминаем, что Ивангород– пограничная зона. Въезд в пограничную зону для граждан России возможен только по спецпропуску. Пропуск можно оформить на портале «Госуслуги»: в личном кабинете выбрать услугу «выдача пропусков в пограничную зону». Срок оформления ― 2 недели. Также пропуск оформляют в Пограничном управлении Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 62. Срок оформления ― 15 рабочих дней.

Музей «Копорская крепость», которая на днях открылась после проведения противоаварийных работ, приготовила для детей игру по станциям «Найди клад». Сначала гости пройдут по старинной крепости XVI века с экскурсией, узнают о становлении славянского государства, познакомятся с принципами строительства оборонительных сооружений на Руси, а затем получат загадки-подсказки, с помощью которых смогут понять, где спрятан клад, который они заберут с собой.

Гости Музея истории города Тосно примут участие в интерактивных экскурсиях.

5 января музей приглашает на интерактивную экскурсию «Наряжаем елку по-старинному». Гости узнают, чем наряжали елку в давние времена, откуда пришла традиция вешать на елку игрушки, из чего их изготавливали и многое другое. В конце занятия каждый желающий сможет украсить елку орехами, конфетами, яблоками. Во время экскурсии участники полюбуются музейной елкой и старинными игрушками.

3 и 7 января в музее пройдет интерактивная экскурсия «Цитрусовые мотивы Нового года». Гости узнают о рождественских традициях старой Англии, советских поставках в Ленинград абхазских мандаринов. И, конечно, каждый участник заберет с собой созданный своими руками «помандер» ― апельсин с корицей, который долго будет напоминать о посещении музея и новогодних впечатлениях.

Музей истории города Шлиссельбурга подготовил две программы: «Рождественские посиделки» и «Новогоднее путешествие», которые пройдут с 27 по 30 декабря 2021 года и с 10 по 14 января 2022 года.

На «Рождественских посиделках» гости познакомятся с музеем и его экспозицией, узнают историю города Шлиссельбурга, посмотрят анимационный ролик о прошлом и настоящем Староладожского канала. Затем участникам покажут настоящее кукольное представление ― «Рождественский вертеп» ― историю рождения Иисуса Христа. Завершит программу мастер-класс по изготовлению Рождественского ангела

Программа «Новогоднее путешествие» включает знакомство с музеем и его экспозицией, просмотр мультфильма о Староладожском канале, а также тематическую экскурсию - занятие «История новогодней игрушки» и мастер-класс по изготовлению елочного украшения «Волшебные птички». Детям покажут старые советские новогодние игрушки и научат, как самому из таких простых материалов, как нитки, изготовить красивое елочное украшение.

Музей «Александра Васильевича Суворова в Новой Ладоге» приглашает на программу «Сказ про то, как солдат Рождество встретил», которая пройдет 4 и 5 января.

Программа с элементами театрализованного действа, веселыми конкурсами и играми познакомит со знаменитой суворовской наукой. Александр Васильевич был не только великим полководцем, но и строгим учителем. Только учил он не детей, а взрослых – своих солдат. Зачем солдатам уроки «убранства и чистоты»? И почему Александр Васильевич так строго следил за внешним видом солдат и содержимым их походных ранцев? На все эти вопросы ответят участники интерактивной программы. Они будут «зачислены» в Суздальский полк, который когда-то размещался в Новой Ладоге, и, пользуясь, суворовскими наставлениями, соберут походный ранец.

Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей подготовил цикл познавательных музейных занятий для детей.

С 3 по 9 января в музее пройдет интерактивное занятие: «Что такое Новый год?» Гости отправятся в новогоднее путешествие по музею, узнают, почему и как появился этот праздник, познакомятся с традициями празднования Нового года в глубокой древности и в наше время. А на мастер-классе, в финале путешествия, узнают, как наши предки украшали к праздникам свои жилища, и своими руками сделают из шишки сувенир ― маленькую новогоднюю елочку.

Музейное занятие «Символы Рождества» в Тихвинском музее посвящено одному из главных христианских праздников ― Рождеству Христову. С этим праздником связано множество культурных и религиозных традиций нашего народа. Сотрудники музея расскажут о событиях, произошедших две тысячи лет назад. Почему Рождество называется Рождеством? Как это происходило? Откуда мы с вами узнали о столь давнем событии? Что сегодня значит этот праздник для нас с вами? Какие традиции этого праздника дошли до нашего времени?

Согласно христианскому учению, о рождении необычного младенца первыми возвестили ангелы, один из которых спустился с неба и рассказал о чуде пастухам. Не случайно ангел ― один из главных рождественских символов. Неудивительно, что ангелочки стали одним из самых популярных елочных и интерьерных украшений. Такого ангелочка сделает каждый участник на мастер-классе в финале программы.

Музейное занятие «Новый Век: праздничная культура в каменном веке» познакомит с археологической коллекцией Тихвинского музея.

Неолит ― «новый каменный век» ― завершающий этап в развитии древнего человека. Именно в этот период территория современного Тихвинского района начала интенсивно осваиваться людьми. Свидетельства тех времён можно увидеть в витринах археологической экспозиции музея. Тогда появляется новый тип орудия, используемый до сих пор, человек впервые сам изобретает новый материал. В это же время возникают новые формы организации хозяйства, которые связаны с годовым циклом, поэтому появляются праздники, отражающие смену периодов года. Какие свидетельства праздников каменного века изучают археологи? На занятии гости узнают, где, как и зачем отдельные группы древних людей, расселённых по большой территории, собирались вместе и веселились. Для древнего человека это не было в чистом виде развлечением, ведь проведение ритуалов казалось напрямую связанным с обеспечением будущего.

Также музей приглашает на мастер-класс «Рождественская сказка»: гости познакомятся с таким литературным жанром, как «святочный рассказ», узнают, когда, как и где появились святочные рассказы, а также своими руками изготовят реквизит для домашнего кукольного представления по мотивам святочного рассказа «Кукла рождественской девочки»

Музей Николая Андреевича Римского-Корсакова в городе Тихвин приглашает на музейное занятие, посвященное опере «Ночь перед Рождеством». Гостей ждёт театрализованное костюмированное действо, которое в игровой форме познакомит со знаменитой оперой Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством». Участники нарядятся в костюмы героев сказки и сами исполнят главные роли.

В это же время в саду дома Римского-Корсакова гости примут участие в традиционных, русских зимних забавах: катание на санках, лыжах и деревянных коньках-горбунках эпохи Петра I. После катания участники согреются горячим чаем с баранками.

Свою новогоднюю программу подготовил и музей истории города Волхова, расположенный в доме главного инженера Волховской гидроэлектростанции Генриха Осиповича Графтио. Гости познакомятся с историей дома и жизнью его хозяина, увидят его рабочий кабинет. Узнают о составных частях гидростанции, сложив изображения из кубиков. Затем соберут посылку ― новогодние подарки солдатам на фронт, а затем, пройдя по чёрной лестнице, окажутся на втором этаже, где в выставочном зале сами изготовят снежинки, флажки, гирлянды и игрушки, украсят ими новогоднюю ёлку и посмотрят добрые советские мультфильмы про Новый год.

На время зимних каникул один из залов Пикалёвского музея превратится в сказочный зимний лес. Гости сфотографируются с Дедом Морозом и Снегурочкой, а потом примут участие в музейном занятии «История ёлочной игрушки»: познакомятся с разными видами новогодних игрушек: картонажные, ватные, стеклянные, изготовят ёлку из бумаги и украсят ее по инструкции 1937 года. В конце занятия дети сыграют в настольную игру «Пары».

Киришский музей приглашает принять участие в игровой программе «Новогодний переполох или Баба Яга против!». Отвечая на вопросы, изучая музейные экспонаты, проходя различные испытания, участники найдут заветный ключ от чемоданчика 1960-х годов, который спрятала Баба Яга, планировавшая сорвать Новогодний праздник. В чемодане ― все необходимое, чтобы украсить новогоднюю ёлку. Открыв найденным ключом чемодан, участники игры-поиска сами изготовят украшения и нарядят ёлку, а сделанные игрушки заберут с собой.