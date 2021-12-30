Областные музеи готовят новогодние программы

Так, музей «Домик няни
Александра Пушкина» в деревне Кобрино Гатчинского района подготовил праздничную
программу «А у нас Новый год! Няня в гости всех зовёт!». Посетители
познакомятся с жизнью няни поэта, узнают о быте крестьян в России в XIX веке,
поучаствуют в конкурсах, а в конце программы получат приятное новогоднее
пожелание ― предсказание на 2022 год.
Еще один «пушкинский»
музей Гатчинского района ― усадьба «Суйда», имение Абрама Петровича Ганнибала,
прадеда Александра Пушкина, приглашает на детское занятие «Символика русской
вышивки». «Героями» дня станут свадебные полотенца из коллекции музея. В ходе
занятия ребята познакомятся с традиционным русским рушником, его назначением и
особенностями украшения. Рассматривая орнамент вышивки, маленькие исследователи
попытаются сами расшифровать рисунок декоративного орнамента и раскрыть его
подлинное значение. А в конце занятия сами изготовят декоративный орнамент для
новогодней открытки из картонного шаблона и атласной красной ленты. Расписание
экскурсий можно узнать на на сайте https://www.lenoblmus.ru/
В Ивангородском
художественном музее 4 и 8 января пройдет новогодний семейный квест «Тайна
старого сундука». В сказочном пространстве Художественного музея участники
выяснят, что хранится в старом сундуке – серебряные монеты, оружие, золотые
украшения? Чтобы открыть эту тайну (и сундук, конечно, тоже), гостям предстоит
внимательно изучить картины, фотографии и предметы быта, которые принадлежали
двум великим русским художникам – Ивану Билибину и Александре Щекатихиной-Потоцкой.
В завершение праздничной программы всех закружит семейный хоровод, а затем
состоится мастер-класс по изготовлению символа наступающего года.
Напоминаем, что
Ивангород– пограничная зона. Въезд в пограничную зону для граждан России
возможен только по спецпропуску. Пропуск можно оформить на портале «Госуслуги»:
в личном кабинете выбрать услугу «выдача пропусков в пограничную зону». Срок
оформления ― 2 недели. Также пропуск оформляют в Пограничном управлении
Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 62. Срок оформления
― 15 рабочих дней.
Музей «Копорская
крепость», которая на днях открылась после проведения противоаварийных работ,
приготовила для детей игру по станциям «Найди клад». Сначала гости пройдут по
старинной крепости XVI века с экскурсией, узнают о становлении славянского
государства, познакомятся с принципами строительства оборонительных сооружений
на Руси, а затем получат загадки-подсказки, с помощью которых смогут понять,
где спрятан клад, который они заберут с собой.
Гости Музея истории
города Тосно примут участие в интерактивных экскурсиях.
5 января музей приглашает
на интерактивную экскурсию «Наряжаем елку по-старинному». Гости узнают, чем
наряжали елку в давние времена, откуда пришла традиция вешать на елку игрушки,
из чего их изготавливали и многое другое. В конце занятия каждый желающий
сможет украсить елку орехами, конфетами, яблоками. Во время экскурсии участники
полюбуются музейной елкой и старинными игрушками.
3 и 7 января в музее
пройдет интерактивная экскурсия «Цитрусовые мотивы Нового года». Гости узнают о
рождественских традициях старой Англии, советских поставках в Ленинград
абхазских мандаринов. И, конечно, каждый участник заберет с собой созданный
своими руками «помандер» ― апельсин с корицей, который долго будет напоминать о
посещении музея и новогодних впечатлениях.
Музей истории города
Шлиссельбурга подготовил две программы: «Рождественские посиделки» и
«Новогоднее путешествие», которые пройдут с 27 по 30 декабря 2021 года и с 10
по 14 января 2022 года.
На «Рождественских
посиделках» гости познакомятся с музеем и его экспозицией, узнают историю
города Шлиссельбурга, посмотрят анимационный ролик о прошлом и настоящем
Староладожского канала. Затем участникам покажут настоящее кукольное
представление ― «Рождественский вертеп» ― историю рождения Иисуса Христа.
Завершит программу мастер-класс по изготовлению Рождественского ангела
Программа «Новогоднее
путешествие» включает знакомство с музеем и его экспозицией, просмотр
мультфильма о Староладожском канале, а также тематическую экскурсию - занятие
«История новогодней игрушки» и мастер-класс по изготовлению елочного украшения
«Волшебные птички». Детям покажут старые советские новогодние игрушки и научат,
как самому из таких простых материалов, как нитки, изготовить красивое елочное
украшение.
Музей «Александра
Васильевича Суворова в Новой Ладоге» приглашает на программу «Сказ про то, как
солдат Рождество встретил», которая пройдет 4 и 5 января.
Программа с элементами
театрализованного действа, веселыми конкурсами и играми познакомит со
знаменитой суворовской наукой. Александр Васильевич был не только великим
полководцем, но и строгим учителем. Только учил он не детей, а взрослых – своих
солдат. Зачем солдатам уроки «убранства и чистоты»? И почему Александр
Васильевич так строго следил за внешним видом солдат и содержимым их походных
ранцев? На все эти вопросы ответят участники интерактивной программы. Они будут
«зачислены» в Суздальский полк, который когда-то размещался в Новой Ладоге, и,
пользуясь, суворовскими наставлениями, соберут походный ранец.
Тихвинский
историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей подготовил цикл
познавательных музейных занятий для детей.
С 3 по 9 января в музее
пройдет интерактивное занятие: «Что такое Новый год?» Гости отправятся в
новогоднее путешествие по музею, узнают, почему и как появился этот праздник,
познакомятся с традициями празднования Нового года в глубокой древности и в
наше время. А на мастер-классе, в финале путешествия, узнают, как наши предки
украшали к праздникам свои жилища, и своими руками сделают из шишки сувенир ―
маленькую новогоднюю елочку.
Музейное занятие «Символы
Рождества» в Тихвинском музее посвящено одному из главных христианских
праздников ― Рождеству Христову. С этим праздником связано множество культурных
и религиозных традиций нашего народа. Сотрудники музея расскажут о событиях,
произошедших две тысячи лет назад. Почему Рождество называется Рождеством? Как
это происходило? Откуда мы с вами узнали о столь давнем событии? Что сегодня
значит этот праздник для нас с вами? Какие традиции этого праздника дошли до
нашего времени?
Согласно христианскому
учению, о рождении необычного младенца первыми возвестили ангелы, один из которых
спустился с неба и рассказал о чуде пастухам. Не случайно ангел ― один из
главных рождественских символов. Неудивительно, что ангелочки стали одним из
самых популярных елочных и интерьерных украшений. Такого ангелочка сделает
каждый участник на мастер-классе в финале программы.
Музейное занятие «Новый
Век: праздничная культура в каменном веке» познакомит с археологической
коллекцией Тихвинского музея.
Неолит ― «новый каменный
век» ― завершающий этап в развитии древнего человека. Именно в этот период территория
современного Тихвинского района начала интенсивно осваиваться людьми.
Свидетельства тех времён можно увидеть в витринах археологической экспозиции
музея. Тогда появляется новый тип орудия, используемый до сих пор, человек
впервые сам изобретает новый материал. В это же время возникают новые формы
организации хозяйства, которые связаны с годовым циклом, поэтому появляются
праздники, отражающие смену периодов года. Какие свидетельства праздников
каменного века изучают археологи? На занятии гости узнают, где, как и зачем
отдельные группы древних людей, расселённых по большой территории, собирались
вместе и веселились. Для древнего человека это не было в чистом виде
развлечением, ведь проведение ритуалов казалось напрямую связанным с
обеспечением будущего.
Также музей приглашает на
мастер-класс «Рождественская сказка»: гости познакомятся с таким литературным
жанром, как «святочный рассказ», узнают, когда, как и где появились святочные
рассказы, а также своими руками изготовят реквизит для домашнего кукольного
представления по мотивам святочного рассказа «Кукла рождественской девочки»
Музей Николая Андреевича
Римского-Корсакова в городе Тихвин приглашает на музейное занятие, посвященное
опере «Ночь перед Рождеством». Гостей ждёт театрализованное костюмированное
действо, которое в игровой форме познакомит со знаменитой оперой
Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством». Участники нарядятся в костюмы
героев сказки и сами исполнят главные роли.
В это же время в саду
дома Римского-Корсакова гости примут участие в традиционных, русских зимних
забавах: катание на санках, лыжах и деревянных коньках-горбунках эпохи Петра I.
После катания участники согреются горячим чаем с баранками.
Свою новогоднюю программу
подготовил и музей истории города Волхова, расположенный в доме главного
инженера Волховской гидроэлектростанции Генриха Осиповича Графтио. Гости
познакомятся с историей дома и жизнью его хозяина, увидят его рабочий кабинет.
Узнают о составных частях гидростанции, сложив изображения из кубиков. Затем
соберут посылку ― новогодние подарки солдатам на фронт, а затем, пройдя по
чёрной лестнице, окажутся на втором этаже, где в выставочном зале сами
изготовят снежинки, флажки, гирлянды и игрушки, украсят ими новогоднюю ёлку и
посмотрят добрые советские мультфильмы про Новый год.
На время зимних каникул
один из залов Пикалёвского музея превратится в сказочный зимний лес. Гости
сфотографируются с Дедом Морозом и Снегурочкой, а потом примут участие в
музейном занятии «История ёлочной игрушки»: познакомятся с разными видами
новогодних игрушек: картонажные, ватные, стеклянные, изготовят ёлку из бумаги и
украсят ее по инструкции 1937 года. В конце занятия дети сыграют в настольную
игру «Пары».
Киришский музей
приглашает принять участие в игровой программе «Новогодний переполох или Баба
Яга против!». Отвечая на вопросы, изучая музейные экспонаты, проходя различные
испытания, участники найдут заветный ключ от чемоданчика 1960-х годов, который
спрятала Баба Яга, планировавшая сорвать Новогодний праздник. В чемодане ― все необходимое,
чтобы украсить новогоднюю ёлку. Открыв найденным ключом чемодан, участники
игры-поиска сами изготовят украшения и нарядят ёлку, а сделанные игрушки
заберут с собой.