Волшебные дары бедного стеклодува

Помните ли вы, какие новогодние игрушки были в вашем детстве? А какие традиции украшения елки существовали в вашей семье? Есть ли в вашей новогодней коробке самые старые и самые любимые игрушки из тех, что когда-то вешали на елку еще ваши бабушки и мамы?

Присмотритесь: стеклянные космонавты, Красные шапочки, Золушки и чародеи, золотые рыбки из серии «Сказки Пушкина», ватные клоуны, балерины и закутанные в шубки малыши, стеклянные бусы, мельницы и ракеты — все эти милые украшения способны не только вызвать восхищение у детей, но и вернуть в детство взрослых.

Автор уникальной выставки, которая погружает в детство и историю елочных игрушек — Людмила Евгеньевна Ковалева. Интересно, что сама Людмила Евгеньевна называет себя не коллекционером, а собирателем и хранителем уникальных артефактов. Она может подолгу и с любовью рассказывать об этих игрушках, ведь за каждой из них — удивительная история, уходящая в века...

Оказывается, традиция украшать елку съедобными предметами (пряниками, яблоками, фигурками из теста) появилась гораздо раньше, чем украшение деревьев именно игрушками. Наряжаемое в канун Нового года дерево было прообразом Древа жизни. Первые несъедобные украшения появились со второй половины 18 века. Они были сделаны из бумаги, яичной скорлупы, раскрашенных шишек.

Родиной стеклянных елочных украшений считается город Лауша в Германии. По легенде, в 19 веке в этом городе жила бедная семья стеклодува. Родители не могли себе позволить украсить елку для детей сладостями, и папа выдул из стекла орехи и яблоки. Местным жителям очень понравилась эта идея, и скоро уже весь город заказывал у бедного стеклодува елочные украшения. А потом и вся Европа стала украшать рождественские деревья стеклянными шариками. Лаушские стеклодувы долгое время оставались единственными производителями таких игрушек, бережно сохраняя и передавая по наследству секреты своего мастерства.

В Россию эту традицию привезла из Германии супруга Николая I, Александра Федоровна. Во второй половине 19 века рождественские елки со стеклянными украшениями устанавливались уже повсеместно.

- А вот украшение елки яркими стеклянными бусами — это чисто русская традиция, - говорит Людмила Евгеньевна. - В старину русские женщины по праздникам украшали себя такими бусами. Наибольшее распространение это ремесло получило в Клинском уезде, где позднее была основана фабрика «Елочка», которая существует и по сей день.

На выставке можно увидеть не только стеклянные украшения простых форм, но и игрушки очень сложной формы, например, в виде самовара — их выдували, используя нетрадиционные технологии.

Особый интерес представляют ватные игрушки и изделия из картона. Это и старинные ватные фигурки из серии «Народы СССР», персонажи которых запечатлены в движении или в плясе, и сказочные герои, и очень теплые и живые зайчики, птички и пингвины.

Как рассказала Людмила Евгеньевна, традиции изготовления старинных елочных украшений сохраняются и в наше время. На выставке представлены игрушки из современной мастерской в Пятигорске и уникальные экспонаты из мастерской «Кузьминская ватная игрушка» (Владимирская область).

- Кузьминские игрушки - эксклюзивные, каждая из них существует лишь в одном экземпляре, - говорит Людмила Евгеньевна. - Есть у них и реплики игрушек 1930-х годов, среди которых герои любимых детских сказок.

Выставка «Достанем с дальней полки наряд для нашей елки!» продлится до 7 января 2022 года. Адрес: Гатчина, ул. Красная, д.1Б, духовно-просветительский центр Покровского собора Гатчины.

Юлия Лысанюк