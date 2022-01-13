Социальные выплаты — теперь и в Пенсионном фонде

Ранее жители региона получали эти выплаты в органах соцзащиты.

В частности, это касается выплат лицам, подвергшимся воздействию радиации, реабилитированным лицам, инвалидам (детям-инвалидам) с транспортными средствами по медицинским показаниям и ряду категорий военнослужащих и членам их семей.

Так, неработающие граждане теперь через Пенсионный фонд получают выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении ребенка и другие. Также федеральный орган компенсирует 50% стоимости ОСАГО инвалидам и детям-инвалидам (их законным представителям), которые по медицинским показаниям пользуются автомобилем.

Пенсионный фонд теперь будет выплачивать ежемесячные пособия детям военнослужащих сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших при исполнении служебных обязанностей, и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения со службы, а также ряд других пособий и компенсаций.

Гражданам, уже получающим меры соцподдержки, выплаты будут приходить автоматически на указанные ранее реквизиты — специального обращения в Пенсионный фонд не требуется. Тем же, кто имеет право на выплаты, но не получал их ранее, необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства. Официальный сайт Пенсионного фонда pfr.gov.ru, единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000.

С информацией о мерах соцподдержки в Ленинградской области можно ознакомиться на сайте cszn.info, а также по номеру 8-800-350-06-05.