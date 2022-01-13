Социальные выплаты — теперь и в Пенсионном фонде

Ранее жители региона
получали эти выплаты в органах соцзащиты.
В частности, это касается
выплат лицам, подвергшимся воздействию радиации, реабилитированным лицам,
инвалидам (детям-инвалидам) с транспортными средствами по медицинским
показаниям и ряду категорий военнослужащих и членам их семей.
Так, неработающие
граждане теперь через Пенсионный фонд получают выплаты по уходу за ребенком до
1,5 лет, единовременное пособие при рождении ребенка и другие. Также
федеральный орган компенсирует 50% стоимости ОСАГО инвалидам и детям-инвалидам
(их законным представителям), которые по медицинским показаниям пользуются
автомобилем.
Пенсионный фонд теперь
будет выплачивать ежемесячные пособия детям военнослужащих сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших при исполнении
служебных обязанностей, и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после
увольнения со службы, а также ряд других пособий и компенсаций.
Гражданам, уже получающим
меры соцподдержки, выплаты будут приходить автоматически на указанные ранее
реквизиты — специального обращения в Пенсионный фонд не требуется. Тем же, кто
имеет право на выплаты, но не получал их ранее, необходимо обратиться в
клиентскую службу ПФР по месту жительства. Официальный сайт Пенсионного фонда
pfr.gov.ru, единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000.
С информацией о мерах
соцподдержки в Ленинградской области можно ознакомиться на сайте cszn.info, а
также по номеру 8-800-350-06-05.