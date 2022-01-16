Как защититься от мошенников на портале Госуслуг

Схема мошенничества

Мошенники инициируют по телефону восстановление пароля к учетной записи пользователя, чтобы украсть его аккаунт. Для этого при входе в аккаунт они вводят номер телефона жертвы, после чего звонят пользователю и просят продиктовать код, полученный в SMS. Зная код, мошенники генерируют новый пароль, а реальный пользователь теряет доступ к своему аккаунту.

В этой схеме QR-код — лишь предлог для звонка, так как сейчас это самая актуальная тема. QR-код появляется в подтвержденной учетной записи автоматически, когда Минздрав передает сведения о вакцинации или перенесенном заболевании.

Усиленная защита аккаунтов на портале Госуслуг

Служба поддержки Госуслуг уже разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей:

— Перед отправкой пользователю SMS для смены пароля портал запрашивает код («капчу»), а после этого дополнительные сведения: СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта. Эту информацию запрашивает система, а не сотрудник.

— В сообщении есть напоминание, что код никому нельзя сообщать.

— Можно также указать секретное слово. Оно запрашивается перед вводом кода из SMS.

В службе поддержки портала Госуслуг нет всплеска обращений по факту кражи учетных записей. Данные пользователей надежно защищены. При этом у операторов есть специальный скрипт, который позволит выявить мошенников и объяснить пользователю, какие действия нужно предпринять, чтобы сохранить безопасность своего аккаунта. Также операторы собирают номера, с которых звонили злоумышленники, и передают их в Банк России, так как это могут быть банковские мошенники.

Правила безопасности

Если вам позвонили и предложили привязать QR-код к странице на Госуслугах:

1. Положите трубку и не сообщайте никаких данных.

2. Не отправляйте SMS с кодами, не меняйте пароль с помощью звонившего.

3. Сообщите о звонке в МВД и на горячую линию поддержки портала Госуслуг по номеру: 8 800 100 70 10 или через платформу обратной связи: https://www.gosuslugi.ru/10091