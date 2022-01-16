Как защититься от мошенников на портале Госуслуг

Схема мошенничества
Мошенники
инициируют по телефону восстановление пароля к учетной записи пользователя,
чтобы украсть его аккаунт. Для этого при входе в аккаунт они вводят номер
телефона жертвы, после чего звонят пользователю и просят продиктовать код,
полученный в SMS. Зная код, мошенники генерируют новый пароль, а реальный
пользователь теряет доступ к своему аккаунту.
В этой схеме
QR-код — лишь предлог для звонка, так как сейчас это самая актуальная тема.
QR-код появляется в подтвержденной учетной записи автоматически, когда Минздрав
передает сведения о вакцинации или перенесенном заболевании.
Усиленная защита
аккаунтов на портале Госуслуг
Служба поддержки
Госуслуг уже разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей:
— Перед отправкой
пользователю SMS для смены пароля портал запрашивает код («капчу»), а после
этого дополнительные сведения: СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта. Эту
информацию запрашивает система, а не сотрудник.
— В сообщении есть
напоминание, что код никому нельзя сообщать.
— Можно также
указать секретное слово. Оно запрашивается перед вводом кода из SMS.
В службе поддержки
портала Госуслуг нет всплеска обращений по факту кражи учетных записей. Данные
пользователей надежно защищены. При этом у операторов есть специальный скрипт,
который позволит выявить мошенников и объяснить пользователю, какие действия
нужно предпринять, чтобы сохранить безопасность своего аккаунта. Также
операторы собирают номера, с которых звонили злоумышленники, и передают их в
Банк России, так как это могут быть банковские мошенники.
Правила
безопасности
Если вам позвонили
и предложили привязать QR-код к странице на Госуслугах:
1. Положите трубку
и не сообщайте никаких данных.
3. Сообщите о
звонке в МВД и на горячую линию поддержки портала Госуслуг по номеру: 8 800 100
70 10 или через платформу обратной связи: https://www.gosuslugi.ru/10091