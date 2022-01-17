Как окунуться в иордань и не пострадать

Совет первый. Надо понимать, зачем вам это нужно. За компанию, смеха ради или напоказ – не надо. В этот день и в эту ночь окунаться в иордань приходят люди по большей части верующие, и для них это серьезный ритуал. Служители церкви, кстати, никогда не настаивают на поголовном совершении обряда.

Совет второй. Ни в коем случае нельзя принимать в этот день алкоголь. Он сильно влияет на состояние иммунной и сердечно-сосудистой системы. Сочетание спиртного с ледяной ванной может привести к непредвиденным осложнениям. За час до купания лучше поесть. Перед заходом в ледяную воду хорошо бы сделать несколько упражнений – размяться.

Совет третий. Если вы хронический пациент, имеете проблемы с легкими, почками, страдаете ишемической болезнью сердца, аритмией или гипертонией, следует воздержаться от купаний. Резкое холодовое воздействие может усугубить течение хронических заболеваний. Также категорически нельзя нырять в воду, если у вас температура, озноб, любое другое непонятное состояние, или вы недавно выписались из больницы.

Кроме того, осложнения после погружения в ледяную воду могут возникнуть у тех, кто страдает кожно-венерическими болезнями. Противопоказано купание беременным женщинам и людям старше 60 лет. Резкое погружение может вызвать спазм важных сосудов головного мозга и сердца.

Совет четвертый. Купаться нужно только в специально оборудованных местах, чтобы рядом были люди и медицинская помощь.

Совет пятый. Раздеваться следует не быстро, сверху вниз. Обувь снимать в последнюю очередь, потому что ноги замерзают быстрее всего.

Совет шестой. Не ныряйте вниз головой! Ощущения и так будут неописуемые.

Совет седьмой. В воде долго не задерживайтесь, не более трех-пяти секунд. Купание в холодной воде – стресс для организма, в кровь выбрасывается масса биологически активных веществ. Именно поэтому при выходе из проруби человек чувствует себя бодрым и веселым. Но это кратковременная реакция. Если задержаться в воде дольше, это приведет к переохлаждению и угнетению жизненно важных функций организма.

Совет восьмой. Обычно достаточно три раза окунуться и быстро выйти из воды. Лучше всего в теплое место, а если такового рядом нет, то хорошо насухо обтереться и одеться.

Совет девятый. Когда выйдете из воды и оботретесь, хорошо бы выпить чего-нибудь горячего – чаю, бульона, чтобы быстрее восстановить тепловой баланс в организме. Но ни в коем случае не алкоголь. Его прием искажает нормальные физиологические реакции.

Крещенские купания и прививка от COVID-19

Минздрав рекомендует не делать прививку от ковида менее, чем за неделю до купания в проруби. Оптимальные сроки для вакцинации в данном случае – семь дней до или через два дня после крещенских купаний. Погружение в ледяную воду влияет на иммунитет и это нужно учитывать при планировании прививки.

По материалам «Российской газеты»