Как окунуться в иордань и не пострадать

Совет первый.
Надо понимать, зачем вам это нужно. За компанию, смеха ради или напоказ – не надо.
В этот день и в эту ночь окунаться в иордань приходят люди по большей части
верующие, и для них это серьезный ритуал. Служители церкви, кстати, никогда не
настаивают на поголовном совершении обряда.
Совет второй.
Ни в коем случае нельзя принимать в этот день алкоголь. Он сильно влияет на
состояние иммунной и сердечно-сосудистой системы. Сочетание спиртного с ледяной
ванной может привести к непредвиденным осложнениям. За час до купания лучше
поесть. Перед заходом в ледяную воду хорошо бы сделать несколько упражнений – размяться.
Совет третий.
Если вы хронический пациент, имеете проблемы с легкими, почками, страдаете
ишемической болезнью сердца, аритмией или гипертонией, следует воздержаться от
купаний. Резкое холодовое воздействие может усугубить течение хронических
заболеваний. Также категорически нельзя нырять в воду, если у вас температура,
озноб, любое другое непонятное состояние, или вы недавно выписались из
больницы.
Кроме того,
осложнения после погружения в ледяную воду могут возникнуть у тех, кто страдает
кожно-венерическими болезнями. Противопоказано купание беременным женщинам и
людям старше 60 лет. Резкое погружение может вызвать спазм важных сосудов
головного мозга и сердца.
Совет четвертый.
Купаться нужно только в специально оборудованных местах, чтобы рядом были люди
и медицинская помощь.
Совет пятый.
Раздеваться следует не быстро, сверху вниз. Обувь снимать в последнюю очередь,
потому что ноги замерзают быстрее всего.
Совет шестой.
Не ныряйте вниз головой! Ощущения и так будут неописуемые.
Совет седьмой. В
воде долго не задерживайтесь, не более трех-пяти секунд. Купание в холодной
воде – стресс для организма, в кровь выбрасывается масса биологически активных
веществ. Именно поэтому при выходе из проруби человек чувствует себя бодрым и
веселым. Но это кратковременная реакция. Если задержаться в воде дольше, это
приведет к переохлаждению и угнетению жизненно важных функций организма.
Совет восьмой.
Обычно достаточно три раза окунуться и быстро выйти из воды. Лучше всего в
теплое место, а если такового рядом нет, то хорошо насухо обтереться и одеться.
Совет девятый.
Когда выйдете из воды и оботретесь, хорошо бы выпить чего-нибудь горячего – чаю,
бульона, чтобы быстрее восстановить тепловой баланс в организме. Но ни в коем
случае не алкоголь. Его прием искажает нормальные физиологические реакции.
Крещенские купания и прививка от COVID-19
Минздрав рекомендует не делать прививку от ковида менее,
чем за неделю до купания в проруби. Оптимальные сроки для вакцинации в данном
случае – семь дней до или через два дня после крещенских купаний. Погружение в
ледяную воду влияет на иммунитет и это нужно учитывать при планировании
прививки.
По материалам «Российской газеты»