«Герои Команды 47» начинают обучение

«На нас — огромная ответственность: первый поток «Герои Команды 47» собран и приступил к обучению. Донастраивать, корректировать обучение будем вместе. Задача сложная — по итогу слушателям предстоит работа в системе управления регионом. С ребятами провел первую половину дня: возложили цветы к мемориалу участникам боевых действий во Всеволожске, рассказал про Ленинградскую область, задачи народосбережения, непопулярные решения, отношение к критике, ответил на вопросы. Встреч еще будет немало. Программу оставляю под своим контролем», – отметил губернатор Александр Дрозденко.

Губернатор также анонсировал следующий набор на программу через 6 месяцев и так минимум до 2030 года. Для участников СВО со средним профессиональным образованием будет параллельный набор с подготовкой управленческих кадров для госпредприятий.

На период обучения участники программы получат наставников из числа действующих госуправленцев региона. Участники, которые успешно завершат образовательный курс, будут трудоустроены в областные органы власти и местного самоуправления.