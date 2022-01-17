Область наращивает темпы догазификации

«В 2021 году «Газпром газораспределение Ленинградская область» в рамках догазификации подвел газопроводы до границ более 3 тысяч домовладений в 115 населённых пунктах, из них 464 уже подключены. Остальные дома будут подключены по мере готовности к приему газа ― после строительства газопровода внутри участка, установки газового оборудования и оформления необходимых документов», ― отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Основной объем работ по догазификации в Ленинградской области намечен на 2022 год ― запланировано подведение газа до границ 43 тысяч домовладений. Всего в план-график догазификации до конца 2024 года включено почти 60 тысяч домовладений.

С начала кампании по ускоренному подключению к газоснабжению от жителей Ленинградской области принято в работу более 17 тысяч заявок. Напомним, заявки на догазификацию принимаются на портале Единого оператора газификации РФ connectgas.ru, на сайте www.gazprom-lenobl.ru, по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на портале «Госуслуги», в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Как напомнили в комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, для снижения затрат жителей на газификацию предоставляется субсидия из регионального бюджета. Эта мера региональной поддержки позволяет значительно снизить затраты на газификацию дома, в котором не менее года зарегистрирован собственник домовладения и (или) его родственники.

В рамках субсидии возмещаются затраты на приобретение газоиспользующего оборудования (плита, водонагреватель, котёл) общей стоимостью до 35 000 руб. Кроме того, средства можно направить на проведение газопровода по своему земельному участку. Максимальный размер субсидии на одно домовладение составляет 180 тыс. руб. жителям Ленинградской области, 200 тыс. руб. ― льготным категориям граждан, 300 тыс. руб. ― ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам.

К льготным категориям отнесены пенсионеры, родители (усыновители), воспитывающие трёх и более детей, а также детей-инвалидов, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, почётные граждане Ленинградской области, граждане, награждённые знаками отличия Ленинградской области, инвалиды, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, а также ветераны и инвалиды боевых действий, ветераны труда, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.