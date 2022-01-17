Туристы выбирают ленинградский олудь, крендель и горнолыжные склоны

Туристы выбирают ленинградский олудь, крендель и горнолыжные склоны

В новогодние и рождественские праздники Ленинградскую область посетили 618 940 человек. Местами притяжения туристов стали горнолыжные курорты, музеи и туристические маршруты.

Рубрики : Общество     17 Jan 2022

Самыми посещаемыми стали горнолыжные курорты региона. За время каникул их посетило около 160,5 тысяч человек. Всего на территории Ленинградской области расположено 7 горнолыжных курортов — в Приозерском, Всеволожском и Ломоносовском районах. Все они соответствуют мировым стандартам индустрии туризма и могут конкурировать по своим характеристикам с зарубежными. Напомним, что курорт «Игора» в Приозерском районе в конце прошлого года получил национальную гостиничную премию-2021, победив в номинации «Лучший туристский центр».

Большой популярностью у туристов традиционно пользуются Старая Ладога — первая столица Древней Руси, средневековый европейский город Выборг с узкими мощеными улочками, музеи, посвященные Великой Отечественной войне, природный парк «Вепсский лес», где гости знакомятся с тайнами и обычаями коренных народов Ленинградской области, деревня Вистино, где путешественники познают культуру ижорского и водского народов.

Для особо требовательных туристов разработаны авторские туры — они включают в себя мастер-классы, посещение предприятий народных художественных промыслов и фермерских хозяйств, дегустацию гастрономических брендов Ленинградской области ─ вепских пирожков «для зятя», копорского чая, пашского меда, ивангородской миноги, выборгского кренделя и вепского олудя.

Кроме того, в комитете по культуре и туризму Ленинградской области отметили, что загрузка гостиниц и баз отдыха в новогодние праздники составила более 84%.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2022 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+