Туристы выбирают ленинградский олудь, крендель и горнолыжные склоны

Самыми посещаемыми стали горнолыжные курорты региона. За время каникул их посетило около 160,5 тысяч человек. Всего на территории Ленинградской области расположено 7 горнолыжных курортов — в Приозерском, Всеволожском и Ломоносовском районах. Все они соответствуют мировым стандартам индустрии туризма и могут конкурировать по своим характеристикам с зарубежными. Напомним, что курорт «Игора» в Приозерском районе в конце прошлого года получил национальную гостиничную премию-2021, победив в номинации «Лучший туристский центр».

Большой популярностью у туристов традиционно пользуются Старая Ладога — первая столица Древней Руси, средневековый европейский город Выборг с узкими мощеными улочками, музеи, посвященные Великой Отечественной войне, природный парк «Вепсский лес», где гости знакомятся с тайнами и обычаями коренных народов Ленинградской области, деревня Вистино, где путешественники познают культуру ижорского и водского народов.

Для особо требовательных туристов разработаны авторские туры — они включают в себя мастер-классы, посещение предприятий народных художественных промыслов и фермерских хозяйств, дегустацию гастрономических брендов Ленинградской области ─ вепских пирожков «для зятя», копорского чая, пашского меда, ивангородской миноги, выборгского кренделя и вепского олудя.

Кроме того, в комитете по культуре и туризму Ленинградской области отметили, что загрузка гостиниц и баз отдыха в новогодние праздники составила более 84%.