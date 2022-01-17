Туристы выбирают ленинградский олудь, крендель и горнолыжные склоны

Самыми посещаемыми стали
горнолыжные курорты региона. За время каникул их посетило около 160,5 тысяч
человек. Всего на территории Ленинградской области расположено 7 горнолыжных
курортов — в Приозерском, Всеволожском и Ломоносовском районах. Все они
соответствуют мировым стандартам индустрии туризма и могут конкурировать по
своим характеристикам с зарубежными. Напомним, что курорт «Игора» в Приозерском
районе в конце прошлого года получил национальную гостиничную премию-2021,
победив в номинации «Лучший туристский центр».
Большой популярностью у
туристов традиционно пользуются Старая Ладога — первая столица Древней Руси,
средневековый европейский город Выборг с узкими мощеными улочками, музеи,
посвященные Великой Отечественной войне, природный парк «Вепсский лес», где
гости знакомятся с тайнами и обычаями коренных народов Ленинградской области,
деревня Вистино, где путешественники познают культуру ижорского и водского
народов.
Для особо требовательных
туристов разработаны авторские туры — они включают в себя мастер-классы,
посещение предприятий народных художественных промыслов и фермерских хозяйств,
дегустацию гастрономических брендов Ленинградской области ─ вепских пирожков
«для зятя», копорского чая, пашского меда, ивангородской миноги, выборгского
кренделя и вепского олудя.
Кроме того, в комитете по
культуре и туризму Ленинградской области отметили, что загрузка гостиниц и баз
отдыха в новогодние праздники составила более 84%.