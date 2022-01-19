Туры в Мармарис

Рядом с Мармарисом расположился античный Иераполис, который привлекает внимание своим некрополем. Здесь же находится знаменитый бассейн Клеопатры, в котором купалась в свое время легендарная царица. Мармарис удивит гостей своей сказочной красотой, которая запомнятся надолго. Экскурсии, которые помогут лучше узнать регион, на https://www.sputnik8.com/ru/marmaris.

Достопримечательности

В этот курортный город ездят не только для пляжного отдыха и солнечных ванн, но и за созерцанием древних архитектурных памятников, вошедших в мировое наследие. Среди городских достопримечательностей необходимо выделить:

● старинную крепость;

● нетсель Марина;

● базар Бедестен;

● набережную;

● дельфинарий;

● аквапарки AquaDream/Atlantis;

● улицу баров;

● античный амфитеатр;

● танцующий фонтан;

● пещеру Нимара;

● остров Клеопатры.

Все перечисленные достопримечательности вместе с уникальными памятниками, музеями и мечетями входят в экскурсионные программы по городу. Так что выбирать подходящий тур вы сможете в соответствии с собственными вкусами и предпочтениями.

Следует отметить, что такие экскурсии порадуют не только взрослых, но и малышей, если вы отправились в Мармарис с семьей. Ведь нигде больше нельзя увидеть такое уникальное шоу дельфинов, которое регулярно проводит местный дельфинарий. Не менее интересным будет для детей посещение аквапарка.

Крепость Мармариса

История города начинается с античной эпохи, которая оставила здесь глубокий след. С тех времен сохранились многие исторические сооружения, в том числе амфитеатр и городская крепость. Раньше она выполняла фортификационную функцию, защищая жителей города от завоевателей.

Сейчас в крепости находится музей с 7 действующими галереями. Экспозиция музея состоит из различных экспонатов, собранных на раскопках города. Находится фортификационное сооружение на холме. Если подняться на самую высокую точку крепости, можно насладиться изумительными видами города и сделать немало уникальных фотографий.

Бедестен

Если вы – любитель шопинга, непременно должны посетить местный базар под названием Бедестен. Возведено здание базара очень давно, хотя функционирует оно и в наши дни. Здесь продается практически все – начиная с одежды и заканчивая уникальными восточными пряностями.

Если вы устанете от покупок, можно присесть в саду, который находится прямо на базаре. Здесь расположены уютные кофейни. Вам непременно предложат ароматный напиток и даже кальян. Для вечернего моциона идеально подходит набережная с ее многочисленными ресторанчиками и ночными клубами.