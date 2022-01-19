Туры в Мармарис

Рядом с Мармарисом
расположился античный Иераполис, который привлекает внимание своим некрополем.
Здесь же находится знаменитый бассейн Клеопатры, в котором купалась в свое
время легендарная царица. Мармарис удивит гостей своей сказочной красотой,
которая запомнятся надолго. Экскурсии, которые помогут лучше узнать регион, на https://www.sputnik8.com/ru/marmaris.
Достопримечательности
В этот курортный
город ездят не только для пляжного отдыха и солнечных ванн, но и за созерцанием
древних архитектурных памятников, вошедших в мировое наследие. Среди
городских достопримечательностей необходимо выделить:
●
старинную крепость;
●
нетсель Марина;
●
базар Бедестен;
●
набережную;
●
дельфинарий;
●
аквапарки AquaDream/Atlantis;
●
улицу баров;
●
античный амфитеатр;
●
танцующий фонтан;
●
пещеру Нимара;
●
остров Клеопатры.
Все перечисленные
достопримечательности вместе с уникальными памятниками, музеями и мечетями
входят в экскурсионные программы по городу. Так что выбирать подходящий тур вы
сможете в соответствии с собственными вкусами и предпочтениями.
Следует отметить, что
такие экскурсии порадуют не только взрослых, но и малышей, если вы отправились
в Мармарис с семьей. Ведь нигде больше нельзя увидеть такое уникальное шоу
дельфинов, которое регулярно проводит местный дельфинарий. Не менее интересным
будет для детей посещение аквапарка.
Крепость Мармариса
История города
начинается с античной эпохи, которая оставила здесь глубокий след. С тех времен
сохранились многие исторические сооружения, в том числе амфитеатр и городская
крепость. Раньше она выполняла фортификационную функцию, защищая жителей города
от завоевателей.
Сейчас в крепости
находится музей с 7 действующими галереями. Экспозиция музея состоит из
различных экспонатов, собранных на раскопках города. Находится фортификационное
сооружение на холме. Если подняться на самую высокую точку крепости, можно
насладиться изумительными видами города и сделать немало уникальных фотографий.
Бедестен
Если вы – любитель
шопинга, непременно должны посетить местный базар под названием Бедестен.
Возведено здание базара очень давно, хотя функционирует оно и в наши дни. Здесь
продается практически все – начиная с одежды и заканчивая уникальными
восточными пряностями.
Если вы устанете от
покупок, можно присесть в саду, который находится прямо на базаре. Здесь
расположены уютные кофейни. Вам непременно предложат ароматный напиток и даже
кальян. Для вечернего моциона идеально подходит набережная с ее многочисленными
ресторанчиками и ночными клубами.