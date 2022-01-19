Туры в Мармарис

Туры в Мармарис

Россияне уже давно полюбили турецкие курорты, среди которых особой популярностью пользуется Мармарис. Этот город отличается своим уникальным месторасположением, а также огромным количеством природных и исторических достопримечательностей. По городу и окрестностям устраиваются увлекательные экскурсии, поучаствовать в которых может любой отдыхающий.

Рубрики : Общество     19 Jan 2022

Рядом с Мармарисом расположился античный Иераполис, который привлекает внимание своим некрополем. Здесь же находится знаменитый бассейн Клеопатры, в котором купалась в свое время легендарная царица. Мармарис удивит гостей своей сказочной красотой, которая запомнятся надолго. Экскурсии, которые помогут лучше узнать регион, на https://www.sputnik8.com/ru/marmaris.

Достопримечательности

В этот курортный город ездят не только для пляжного отдыха и солнечных ванн, но и за созерцанием древних архитектурных памятников, вошедших в мировое наследие. Среди городских достопримечательностей необходимо выделить:

             старинную крепость;

             нетсель Марина;

             базар Бедестен;

             набережную;

             дельфинарий;

             аквапарки AquaDream/Atlantis;

             улицу баров;

             античный амфитеатр;

             танцующий фонтан;

             пещеру Нимара;

             остров Клеопатры.

Все перечисленные достопримечательности вместе с уникальными памятниками, музеями и мечетями входят в экскурсионные программы по городу. Так что выбирать подходящий тур вы сможете в соответствии с собственными вкусами и предпочтениями.

Следует отметить, что такие экскурсии порадуют не только взрослых, но и малышей, если вы отправились в Мармарис с семьей. Ведь нигде больше нельзя увидеть такое уникальное шоу дельфинов, которое регулярно проводит местный дельфинарий. Не менее интересным будет для детей посещение аквапарка.

Крепость Мармариса

История города начинается с античной эпохи, которая оставила здесь глубокий след. С тех времен сохранились многие исторические сооружения, в том числе амфитеатр и городская крепость. Раньше она выполняла фортификационную функцию, защищая жителей города от завоевателей.

Сейчас в крепости находится музей с 7 действующими галереями. Экспозиция музея состоит из различных экспонатов, собранных на раскопках города. Находится фортификационное сооружение на холме. Если подняться на самую высокую точку крепости, можно насладиться изумительными видами города и сделать немало уникальных фотографий.

Бедестен

Если вы – любитель шопинга, непременно должны посетить местный базар под названием Бедестен. Возведено здание базара очень давно, хотя функционирует оно и в наши дни. Здесь продается практически все – начиная с одежды и заканчивая уникальными восточными пряностями.

Если вы устанете от покупок, можно присесть в саду, который находится прямо на базаре. Здесь расположены уютные кофейни. Вам непременно предложат ароматный напиток и даже кальян. Для вечернего моциона идеально подходит набережная с ее многочисленными ресторанчиками и ночными клубами.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2022 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+