V Международный детский кинофестиваль Cinema Kids ждет участников

Ждем ваши заявки на почту cinema.deti@gmail.com
Здесь участвуют фильмы, которые дети и
подростки из разных городов и стран создают для сверстников, пробуя себя в
качестве сценаристов, актеров, режиссеров. "Дети снимают кино для
детей!" - девиз Международного кинофестиваля Cinema Kids.
V Международный
детский кинофестиваль Cinema Kids состоится 13 - 17 апреля 2022 г. в
Санкт-Петербурге. Участие в кинофестивале бесплатное, что дает возможность
каждому творческому ребенку проявить свой талант.
Кинофестиваль не
прекращает свою работу в период пандемии, работая в смешанном формате (онлайн и
офлайн), чтобы дать возможность юному поколению заниматься творчеством,
реализовывать себя, пробовать себя в разных профессиях.
Кинофестиваль
посетят мэтры кинематографа из России и других стран: заслуженная артистка России
Валентина Панина, актер театра и кино Самвел Мужикян, оператор Виктор Гончар,
продюсер, актер, сценарист Вадим Карев, актер театра и кино Сергей Рост, депутат
ЗАКС, актриса театра и кино Анастасия Мельникова, депутат Игорь Андреев и
другие.
Обширная и яркая
программа кинофестиваля "Cinema Kids" включает: мастер-классы,
творческие встречи, воркшопы, гала-концерт, дефиле по красной дорожке, премьеру
фильмов, чествование ребят - лауреатов.
С самого первого
кинофестиваля (c 2018 г.) в организации кинофестиваля активно принимает участие
СПбГИКиТ и, в особенности, сотрудники кафедры продюсирования, которые сами
являются ведущими продюсерами, актерами и режиссерами. В числе жюри и почетных
гостей: Александр Бабаян, Павел Данилов, Вадим Карев, Надежда Сабельникова,
Юлия Соболевская, Александр Тютрюмов, Ильшат Бикбулатов, Алексей Снежко,
Александра Артемьева, Ирина Сахарова.
Президент
кинофестиваля - член Ассоциации продюсеров кино и телевидения, генеральный
продюсер и сооснователь кинокомпании "Триикс Медиа" Сергей
Алексеевич Щеглов.
Подробности:
https://vk.com/cinema_deti
Почта кинофестиваля: cinema.deti@gmail.com
Контакты: 8 (812) 907 2884, +79219317775
Генеральный
директор фестиваля Власта Арно
Генеральный
продюсер Надежда Сабельникова