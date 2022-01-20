V Международный детский кинофестиваль Cinema Kids ждет участников

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Здесь участвуют фильмы, которые дети и подростки из разных городов и стран создают для сверстников, пробуя себя в качестве сценаристов, актеров, режиссеров. "Дети снимают кино для детей!" - девиз Международного кинофестиваля Cinema Kids.

V Международный детский кинофестиваль Cinema Kids состоится 13 - 17 апреля 2022 г. в Санкт-Петербурге. Участие в кинофестивале бесплатное, что дает возможность каждому творческому ребенку проявить свой талант.

Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Санкт – Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ), Международной киношколы Синема, кинокомпании "Триикс Медиа", Театральной корпорации Кот Вильям.

Кинофестиваль не прекращает свою работу в период пандемии, работая в смешанном формате (онлайн и офлайн), чтобы дать возможность юному поколению заниматься творчеством, реализовывать себя, пробовать себя в разных профессиях.

Кинофестиваль посетят мэтры кинематографа из России и других стран: заслуженная артистка России Валентина Панина, актер театра и кино Самвел Мужикян, оператор Виктор Гончар, продюсер, актер, сценарист Вадим Карев, актер театра и кино Сергей Рост, депутат ЗАКС, актриса театра и кино Анастасия Мельникова, депутат Игорь Андреев и другие.

Обширная и яркая программа кинофестиваля "Cinema Kids" включает: мастер-классы, творческие встречи, воркшопы, гала-концерт, дефиле по красной дорожке, премьеру фильмов, чествование ребят - лауреатов.

С самого первого кинофестиваля (c 2018 г.) в организации кинофестиваля активно принимает участие СПбГИКиТ и, в особенности, сотрудники кафедры продюсирования, которые сами являются ведущими продюсерами, актерами и режиссерами. В числе жюри и почетных гостей: Александр Бабаян, Павел Данилов, Вадим Карев, Надежда Сабельникова, Юлия Соболевская, Александр Тютрюмов, Ильшат Бикбулатов, Алексей Снежко, Александра Артемьева, Ирина Сахарова.

Президент кинофестиваля - член Ассоциации продюсеров кино и телевидения, генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании "Триикс Медиа" Сергей Алексеевич Щеглов.

Подробности:

http://mycinemakids.ru

https://vk.com/cinema_deti

Почта кинофестиваля: cinema.deti@gmail.com

Контакты: 8 (812) 907 2884, +79219317775

Генеральный директор фестиваля Власта Арно

Генеральный продюсер Надежда Сабельникова